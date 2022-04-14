8 фактов о дамских костюмах, которые перевернут ваши представления о кисейных барышнях прошлого

Модные веяния прошлых веков доставляли женщинам массу неудобств. Дамам приходилось носить под платьями различные сложные конструкции для создания необходимого силуэта. Они должны были украшать свои головы громоздкими шляпами и надевать на ночь чепцы. Но и тогда барышни ухитрялись найти варианты практического использования этих деталей туалета.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какое еще применение шляпным булавкам, пышным юбкам и прочим предметам смогли придумать девушки в XIX столетии. И всегда ли им это удавалось.

Шляпные булавки были грозным орудием в руках хрупких барышень

В начале XX века в моду вошли гигантские шляпы, которые еще называли картинными, так как они изящно обрамляли лица дам. Конструкции были невероятно громоздкими, их украшали лентами, цветами, перьями, а порой даже искусственными фруктами. Чтобы головной убор плотно сидел на голове, дамы прикалывали его к волосам несколькими булавками. Причем эти металлические изделия достигали в длину от 15 до 25 см. И иногда становились причиной травм пассажиров в общественном транспорте.

В те времена приличные девушки только начали появляться вне дома без сопровождения. Чем тут же воспользовались некоторые неблагонадежные джентльмены. Они позволяли себе приставать к незнакомкам со всевозможными вопросами и всячески пытались с ними познакомиться. Барышни же могли только игнорировать их в ответ: любые другие действия считались неприличными. Так что такие шляпки помогали девушкам избавиться от назойливых кавалеров. Если мужчина вел себя неприлично, дама всегда могла усмирить настойчивого поклонника с помощью булавки.

Мужчины вскоре возненавидели гигантские головные уборы. Даже появились законы, которые ограничивали длину булавок и обязывали женщин надевать на эти металлические изделия защитные чехлы. Правда, представители власти редко отваживались проверить, насколько рьяно дамы соблюдают правила. Они слишком стеснялись обратиться к девушкам. Зато большинство общественных заведений, таких как театры и музеи, запрещали дамам появляться в подобных шляпах. Ведь конструкции могли оставить царапины на лицах посетителей.

Дамы прикрепляли под рукавами специальные подушечки

В 30-х годах XIX века в моду вошли пышные юбки и рукава гиго. Объемные рукава не только позволяли дамам добиться идеального для того времени силуэта. Они также демонстрировали материальное благополучие женщины. Ткань тогда стоила дорого. Если девушка могла оплатить дополнительные метры материи, чтобы создать эту деталь туалета, значит, семья обладала завидным богатством.

Для создания пышных рукавов требовались специальные конструкции. В качестве поддержки барышни использовали подушечки, набитые пухом. Иногда держатели для рукавов делали из проволоки или тростника. Эти элементы не пришивались к платью. Их надевали на руки и привязывали ленточками к корсету. Подобное крепление не всегда держалось надежно, и подушечки могли немного сползти и придать силуэту некоторую асимметрию.

Одежда для будущих мам существовала и в прошлые века

Существует представление, что в XIX веке беременная женщина пряталась дома и скрывала свое деликатное положение. В чем-то это действительно соответствует истине. Но есть доказательства того, что специальная одежда для будущих матерей существовала и в прошлые века. И ее крой не обязательно должен был скрывать округлившуюся фигуру. Кроме того, дамам в положении и молодым матерям предлагали и различные товары. Продавались даже молокоотсосы.

Для беременных дам шили специальные корсеты. В отличие от обычных изделий, у этих было несколько шнуровок на животе и по бокам, чтобы корсет легко можно было подогнать под изменяющуюся фигуру. Хотя подобные приспособления принято ругать, напоминая об их опасности как для будущей матери, так и для ребенка, в некоторых случаях от таких корсетов было больше пользы, чем вреда: они обеспечивали необходимую поддержку спины и живота женщины.

Дамы боролись за право иметь карманы

До конца XVIII века карманы не вшивали в женские платья, а аккуратно подвязывали под юбкой. Но когда в моду вошел неоклассический стиль одежды и барышни стали носить узкие и легкие наряды, они вынуждены были отказаться от таких удобных приспособлений. Теперь необходимые мелочи: ключи, деньги, носовые платки — приходилось запихивать в ридикюль или отдавать на хранение сопровождающему джентльмену. И только возвращение пышных юбок в середине XIX века наконец дало женщинам возможность использовать карманы.

Чем шире становились юбки, тем больше мест для карманов появлялось на платье. В районе талии обычно размещали кармашек для часов. В боковые швы юбки вшивали мешочки для хранения более крупных предметов. А на внутренней стороне рукава крепился специальный кошель для билетов. Карманы не только упрощали жизнь дамам, но и были символом некоторой независимости.

Изменчивая мода вновь перекроила силуэт платьев в 70-х годах XIX века. Юбки стали узкими, и пространства для столь нужных карманов не осталось. Теперь они были скорее декоративной деталью туалета, так как их размещали в районе турнюра. Девушке приходилось прилагать немало усилий, чтобы достать содержимое, зато для уличных воришек все ценности, лежащие там, были легкой добычей. Когда дамы начали увлекаться велосипедной ездой, карманы из желаемой роскоши превратились в необходимость. И дамы начали требовать наличия этой детали на своих платьях. По мнению женщин того времени, карманы давали им ощущение свободы и независимости.

Дамы умудрялись крепить к турнюрам корзинки для переноски кошек

В 70-х годах XIX века на смену кринолинам пришли турнюры. С помощью этой конструкции дамы придавали силуэту необходимую пышность в нужном месте. Это могла быть подушечка или специальная сетка, сделанная из проволоки, которую располагали сзади под юбкой, чуть ниже талии. Сначала накладка была относительно небольшой и служила для поддержки драпировок одежды. Но с годами турнюры все увеличивались в размерах и вскоре стали напоминать специальные полки.

Изначально турнюр создавал нужный силуэт юбки. Но некоторые дамы умудрялись ставить на него корзинки для переноски кошек. А началось это после того, как одна французская модница решила придать немного функциональности этой детали туалета и разместила на турнюре маленькое лукошко для своей четвероногой любимицы. Чтобы корзинка с питомцем случайно не свалилась, она закрепила ее с помощью лент на талии. Теперь кошка могло сопровождать свою хозяйку на прогулке, а руки у девушки были свободны. Это изобретение так пришлось по душе остальным дамам, что вскоре барышень, несущих на турнюрах переноски с животными, можно было увидеть повсюду.

До появления центрального отопления и мужчины, и женщины надевали на ночь колпаки и чепчики

Чепчики для сна и ночные колпаки существовали до XIX века. В первую очередь они должны были согревать своего владельца, так как по ночам в спальнях было довольно холодно. Сейчас считается, что благодаря такому головному убору барышня могла в течение нескольких дней щеголять с одной и той же прической. Однако большинство руководств того времени советовали барышням тщательно расчесывать шевелюру перед сном. Так что женщины надевали чепчики на ночь вовсе не для того, чтобы сохранить прическу. Этот головной убор должен был спасти дам от колтунов. А шелковые чепчики придавали волосам блеск.

В начале XX века модницы придумали новый способ использования этих головных уборов. Ночные колпаки делали из двух слоев ткани и засыпали внутрь саше с определенным ароматом. Можно было сшить чепец самостоятельно или купить уже готовое изделие. После сна в таком чепчике волосы благоухали.

И женщинам, и мужчинам приходилось носить подвязки

До появления эластичных материалов чулки нужно было поддерживать с помощью различных приспособлений. Иначе они непременно соскальзывали с ноги. Причем подвязками пользовались и мужчины, и женщины. Эти предметы туалета различались только по конструкции. У мужчин подвязка крепилась под коленом и имела только одну клипсу, которая не давала носку предательски съехать вниз.

Дамы же носили пояса со специальными лямками или же корсеты, к которым были пришиты ленты. Чулки прикрепляли с помощью пуговиц. Кстати, для особо торжественных случаев выбирали шелковые чулки, украшенные рисунками или вышивкой. Причем подобные предметы туалета требовались не только взрослым барышням. И подросшие девочки и мальчики, и совсем маленькие дети носили различные приспособления, которые должны были удержать на месте нижнее белье или носки. Переодевание ребенка в XIX веке могло быть непростым делом.

Платья с кринолином были настоящей грозой для собак, поросят и прочей живности

Мода на пышные юбки кочевала из одного столетия в другое. В XIX веке дамы начали пользоваться кринолином для того, чтобы придать силуэту желаемую форму. Специальный каркас, поверх которого надевали платье, делали из стали, китового уса, тростника и других материалов. Некоторые конструкции были настолько широкими, что не только доставляли неудобство дамам и окружающим их людям, но и становились настоящей ловушкой для животных. Известны случаи, когда под юбки попадали собаки и никак не могли выбраться без посторонней помощи. Другими жертвами моды становились птицы. А однажды в кринолине умудрился запутаться даже поросенок. Причем женщины не могли вызволить несчастных пленников без посторонней помощи.

Многие издания расхваливали эти изделия, настаивая на том, что объемные юбки могут сохранить женщинам жизнь. Конструкция должна была спасти барышню при падении с высоты или удержать на плаву в воде. Некоторые девушки надевали кринолин не ради красоты. С помощью него они могли спрятать под юбками целый ряд полезных предметов. Так, известен случай, когда женщина умудрилась привязать к нему аж 12 куропаток. В другой истории рассказывалось, что бедная девушка не смогла купить билет на поезд и ей пришлось ехать зайцем. Тогда другая леди скрыла ее под кринолином от бдительных глаз кондуктора, как наседка своего цыпленка.