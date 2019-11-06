7 славянских обычаев, которые откроют глаза на то, как на самом деле жили наши предки

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Поразительно, насколько мало мы знаем об истории собственного народа. Например, многие считают, что издавна на Руси потеря невинности означала чуть ли не гибель для девушки, тогда как на самом деле все было намного проще. С другой стороны, были у наших праотцов и такие практики, от которых сейчас буквально волосы встают дыбом.

Мы в AdMe.ru стремимся больше узнать о жизни наших предков, чтобы лучше понимать современную культуру. В конце статьи для вас приготовлен бонус: оказывается, отношения в русской семье раньше противоречили тем этическим законам, которые приняты в обществе сегодня.

1. Чтобы женщина быстрее родила, ее всячески пугали

Считалось, что помочь женщине скорее разрешиться от бремени мог испуг. По этой причине вокруг роженицы часто скакали повитухи и члены семьи, стуча и гремя различными бытовыми приборами. Предположительно, механизм должен был работать так: женщина пугается, от страха сильно тужится, и ребенок в тот же миг из нее «вылетает». Насколько эти практики были полезными, исследователи, к сожалению, не сообщают.

2. Свадебное одеяние невесты с фатой было одеждой мертвеца

Те наряды невесты, которыми мы все сегодня восхищаемся, наши предки считали погребальными. Женитьба представлялась им «маленькой смертью» и считалась как бы перерождением девочки в женщину, а мальчика — в мужчину. На голову девице надевали белый куколь с фатой. Фата была нужна, чтобы «мертвец» случайно не посмотрел кому-нибудь в глаза и не утащил человека с собой в царство мертвых. Интересно, что если в деревне умирала девушка, которой не удалось выйти замуж при жизни, то ей находили жениха во время похорон. Среди населения выбирали мужчину, перевязывали ему руку платком, и в таком виде он сопровождал гроб до места захоронения. С этого времени семья умершей начинала считать его своим зятем, а все прочие — вдовцом.

3. Если ребенок рождался недоношенным или больным, его отправляли в печь

Печка в сознании древних славян была символом Вселенной и местом общения с предками. Поэтому к ее помощи обращались, когда требовалось спасти жизнь недоношенному или больному младенцу. Ребенок при этом уподоблялся хлебу: его покрывали тестом с головы до пят, оставляя нетронутыми только ноздри и рот, после чего клали на лопату и отправляли в теплую печку. Этот обряд называли «перепеканием».

4. Невест в Древней Руси похищали

До конца X века брак между парнем и девушкой осуществлялся несколько иначе, чем мы привыкли думать. Чтобы жениться на полюбившейся девице, ее нужно было «умыкнуть». Как правило, такое «похищение» могло состояться лишь после предварительного сговора семей, жениха и самой невесты, мнение которой в действительности было важным и зачастую играло ключевую роль. Любопытно, что этот брачный ритуал в северных и зауральских землях практиковался вплоть до XIX века.

5. Если девушка «приносила в подоле» мальчика, это не считалось позорным

Отношение к добрачным связям у наших предков было различным. Например, на Севере потерявшим невинность девицам мазали ворота дегтем. Это накладывало печать позора на всю семью, поэтому отец старался соскрести деготь с досок до того, как его кто-нибудь увидит. Виновнице задавали трепку, а парень, лишивший девушку чести, становился всеобщим героем. В центральных и южных областях добрачные связи значили намного меньше. Если девушка рожала мальчика, его называли Богданом: так все вокруг знали, что он появился вне брака. При этом парнишку никто происхождением не попрекал, разве что соседи дразнили «крапивничком». Если на свет появлялась девочка, дела обстояли хуже, потому что женщин в семье считали лишними ртами. Мальчик же вырастал работником и помощником. Позор на девицу если и ложился, то ненадолго: проходило время, и ее выдавали замуж. Правда, выбирать жениха не приходилось — чаще всего таких девушек отдавали за вдовцов.

6. От некоторых женщин отказывались в первую же брачную ночь из-за фигуры

Стандарты красоты у наших предков были совершенно иными. Считалось, что женщина должна быть большой, высокой и непременно с крутыми бедрами. Это означало, что дама готова к тяжелой домашней работе и сможет родить крепких малышей. Поэтому девицы, особенно худосочные, на Руси любили многослойные юбки, что порой приводило к курьезам: в первую брачную ночь жениха под слоями одежды могла ждать худенькая жена. Здесь было два варианта развития событий: или мужчина примирялся с положением дел, или же выгонял новоявленную супругу.

7. Когда-то в нашей стране процветало профессиональное нищенство

Пожары, которые пугают нас и в XXI веке, для наших предков были настоящим бедствием: порой выгорали целые деревни. К погорельцам отношение было сочувственное — им помогали чем могли. Только благодаря помощи можно было насобирать средств, чтобы начать все сначала. Этим пользовались предприимчивые крестьяне. Молодые и здоровые мужики и бабы притворялись болезными или погорельцами, вымаливая у народа денежку-другую. Нередко профессиональные нищие еще и подворовывали в домах, куда их по доброте душевной пускали переночевать. Кое-где этот промысел был возведен в ранг официального. Например, князь Грузинский из Нижегородской области отправлял своих мужиков нищенствовать в другие земли. Часто это ремесло приносило больше денег, чем если бы крестьяне занимались землей и хозяйством.

Бонус: первое время после свадьбы роль мужа играл свекор

В русской деревне еще пару столетий назад активно практиковали снохачество. Глава семьи — свекор — первое время заменял невестке мужа. Причины данного явления разные. Во-первых, парней забирали в рекруты, и им приходилось покидать родной дом вскоре после женитьбы. Во-вторых, в брак часто вступали недозрелые мальчики, которым порой требовалось несколько лет, чтобы получить возможность и желание исполнять супружеский долг. Ко всему прочему, нужно заметить, что снохачество редко было добровольным. Если девушка отказывалась от предложения свекра, она подвергалась гонениям в семье. В противном случае девице сулили различные блага: от приятных подарков до облегчения домашней работы. Исследователи упоминают и случаи мести: о невестке, которая отвергла главу дома, часто говорили разные гадости, что сильно портило ей жизнь. Снохачество сошло на нет, когда крестьянские деревни стали практиковать раздельное жилье: родители жили в одном доме, а молодые — в другом.