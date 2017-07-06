8 дочек знаменитых отцов, которые унаследовали их талант

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Яблоко от яблони, как известно, падает недалеко, а у детей талантливых родителей больше всего шансов проявить одаренность. AdMe.ru вспомнил несколько семей, в которых как отец, так и дочь пользуются широкой известностью.

Стивен и Лив Тайлер

Лив Рандгрен (а именно такую фамилию получила будущая актриса при рождении) о том, кто является ее настоящим отцом, узнала лишь в подростковом возрасте. На подсознательном уровне она всегда тянулась к другу матери — фронтмену Aerosmith Стивену Тайлеру. Сам музыкант, часто бывая в их доме и глядя на девочку, подозревал нечто подобное, ведь сходство между отцом и дочерью просто поразительное.

Джон Войт и Анджелина Джоли

Джон Войт — четырежды лауреат премии «Оскар». И тем не менее своей любовью к кино Анджелина обязана матери, которая после развода с отцом часто проводила время с детьми в кинотеатрах. Джоли не смогла простить отцу уход из семьи и долгое время отказывалась общаться с Войтом. Тем не менее в их послужном списке есть совместная картина — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», и в последнее время отношения между отцом и дочерью наладились.

Пол и Стелла Маккартни

У легендарного «битла» Пола Маккартни 5 детей, но только дочь Стелла добилась настоящей популярности. Но выбрала девушка для своей деятельности отнюдь не музыкальное поприще: Стелла — знаменитый модельер, законодатель моды, обладательница престижнейшей премии British Fashion Awards.

Дон и Дакота Джонсон

Бешеная популярность свалилась на Дакоту Джонсон после главной роли в экранизации книги «Пятьдесят оттенков серого». Но когда-то это должно было произойти неминуемо — другого пути у девушки просто и быть не могло, ведь ее родителями являются Мелани Гриффит и блиставший в «Полиции Майами» Дон Джонсон, бабушкой — муза Хичкока Типпи Хедрен, а отчимом — Антонио Бандерас, который помог Дакоте сделать первые шаги в кино.

Оззи и Келли Осборн

Детство Келли выпало на период всплеска популярности ее отца — знаменитого рок-музыканта Оззи Осборна. Девочка много колесила по планете вместе с папой. В одно время их семья стала настолько популярной, что на телевидении даже выходило шоу «Семейка Осборнов». Интересно, что крестным отцом Келли является легендарный Элтон Джон.

Генри и Джейн Фонда

«Я была сыном своего отца», — так отзывалась о влиянии легендарного актера Генри Фонды на свой характер его дочь Джейн. И тем не менее детство мировой звезды 60-х не было безоблачным. Уход из семьи не отличавшегося верностью отца, развод родителей и самоубийство матери, которая, впрочем, никогда не была особенно ласковой с дочерью, оказало влияние на характер Джейн и ее будущие взаимоотношения с мужчинами.

Фрэнсис и София Коппола

Когда София шла в кинорежиссеры, естественно, были опасения, что ее работы станут сравнивать с творениями отца. Разумеется, великого режиссера, подарившего миру «Крестного отца», сложно переплюнуть в творческом плане, однако карьера его дочери отнюдь не безуспешна. Например, знаменитая картина Софии «Трудности перевода» получила 2 статуэтки «Оскар».

Курт Рассел и Кейт Хадсон

Несмотря на то что супруг Голди Хоун Курт Рассел формально является отчимом актрисы, Кейт и ее брат зовут Курта, который их воспитал, папой и постоянно благодарят за счастливое детство. «Неважно, насколько он был занят, он всегда был с нами. Не потому что так было надо, просто для него нет лучшего места на земле, чем то, где находится его семья. Мы чувствовали твою поддержку с самого детства, моя любовь к тебе неизмерима», — написала актриса в соцсетях.