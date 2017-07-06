8 дочек знаменитых отцов, которые унаследовали их талант
Яблоко от яблони, как известно, падает недалеко, а у детей талантливых родителей больше всего шансов проявить одаренность.
AdMe.ru вспомнил несколько семей, в которых как отец, так и дочь пользуются широкой известностью.
Стивен и Лив Тайлер
Лив Рандгрен (а именно такую фамилию получила будущая актриса при рождении) о том, кто является ее настоящим отцом, узнала лишь в подростковом возрасте. На подсознательном уровне она всегда тянулась к другу матери — фронтмену Aerosmith Стивену Тайлеру. Сам музыкант, часто бывая в их доме и глядя на девочку, подозревал нечто подобное, ведь сходство между отцом и дочерью просто поразительное.
Джон Войт и Анджелина Джоли
Джон Войт — четырежды лауреат премии «Оскар». И тем не менее своей любовью к кино Анджелина обязана матери, которая после развода с отцом часто проводила время с детьми в кинотеатрах. Джоли не смогла простить отцу уход из семьи и долгое время отказывалась общаться с Войтом. Тем не менее в их послужном списке есть совместная картина — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», и в последнее время отношения между отцом и дочерью наладились.
Пол и Стелла Маккартни
У легендарного «битла» Пола Маккартни 5 детей, но только дочь Стелла добилась настоящей популярности. Но выбрала девушка для своей деятельности отнюдь не музыкальное поприще: Стелла — знаменитый модельер, законодатель моды, обладательница престижнейшей премии British Fashion Awards.
Дон и Дакота Джонсон
Бешеная популярность свалилась на Дакоту Джонсон после главной роли в экранизации книги «Пятьдесят оттенков серого». Но когда-то это должно было произойти неминуемо — другого пути у девушки просто и быть не могло, ведь ее родителями являются Мелани Гриффит и блиставший в «Полиции Майами» Дон Джонсон, бабушкой — муза Хичкока Типпи Хедрен, а отчимом — Антонио Бандерас, который помог Дакоте сделать первые шаги в кино.
Оззи и Келли Осборн
Детство Келли выпало на период всплеска популярности ее отца — знаменитого рок-музыканта Оззи Осборна. Девочка много колесила по планете вместе с папой. В одно время их семья стала настолько популярной, что на телевидении даже выходило шоу «Семейка Осборнов».
Интересно, что крестным отцом Келли является легендарный Элтон Джон.
Генри и Джейн Фонда
«Я была сыном своего отца», — так отзывалась о влиянии легендарного актера Генри Фонды на свой характер его дочь Джейн. И тем не менее детство мировой звезды 60-х не было безоблачным. Уход из семьи не отличавшегося верностью отца, развод родителей и самоубийство матери, которая, впрочем, никогда не была особенно ласковой с дочерью, оказало влияние на характер Джейн и ее будущие взаимоотношения с мужчинами.
Фрэнсис и София Коппола
Когда София шла в кинорежиссеры, естественно, были опасения, что ее работы станут сравнивать с творениями отца. Разумеется, великого режиссера, подарившего миру «Крестного отца», сложно переплюнуть в творческом плане, однако карьера его дочери отнюдь не безуспешна. Например, знаменитая картина Софии «Трудности перевода» получила 2 статуэтки «Оскар».
Курт Рассел и Кейт Хадсон
Несмотря на то что супруг Голди Хоун Курт Рассел формально является отчимом актрисы, Кейт и ее брат зовут Курта, который их воспитал, папой и постоянно благодарят за счастливое детство. «Неважно, насколько он был занят, он всегда был с нами. Не потому что так было надо, просто для него нет лучшего места на земле, чем то, где находится его семья. Мы чувствовали твою поддержку с самого детства, моя любовь к тебе неизмерима», — написала актриса в соцсетях.
Фото на превью Rob Latour/Variety/REX/Shutterstock