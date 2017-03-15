8 деталей мужской внешности, которые притягивают женщин, как магнит
У каждой женщины есть свои предпочтения в мужской внешности, которые делают представителей сильного пола привлекательной в ее глазах.
AdMe.ru проанализировал информацию по этому вопросу и пришел к выводу: во многих аспектах вкусы у прекрасной половины человечества сходятся. И вот 8 самых неожиданных из них.
Жилистые предплечья
Перекачанные руки кажутся женщинам слишком неестественными. Зато сильные, жилистые руки на подсознательном уровне внушают доверие, ведь их обладатель наверняка умелый человек. К тому же на такие руки просто приятно смотреть.
Легкая щетина
Многочисленные опросы и исследования показали, что прекрасную половину человечества больше привлекают мужчины с легкой растительностью на лице (трехдневной щетиной), нежели гладко выбритые или мужчины с бородой. С точки зрения эволюции волосы на лице являются признаком агрессии, именно поэтому представители сильного пола со щетиной кажутся женщинам более мужественными: они видят в них потенциальных охотников и добытчиков.
Густые брови
Густые брови акцентируют внимание на глазах и делают взгляд более открытым, что психологически сразу располагает женщину к более искреннему и доверительному общению.
Очки
Мужчина в очках производит на женщину впечатление человека ответственного и внимательного, а взгляд из-за стекол кажется более пронзительным и вдумчивым. К тому же мужчины в очках могут показаться прекрасным дамам более беззащитными или, наоборот, сильными и независимыми. И не стоит забывать о том, что очки сразу ассоциируются с высоким уровнем интеллекта.
Шрамы
Ученые доказали, что шрамы на мужском лице привлекают женщин. Они воспринимаются как показатель смелости и отваги. Подсознательно представительницы прекрасного пола проецируют способность мужчины постоять за себя на его отношение к спутнице и будущему потомству. К тому же шрамы ассоциируются с чувством опасности, с неким запретным плодом, который, как известно, всегда слаще.
Прическа
По результатам опроса среди известных женщин-стилистов и модных блогеров выяснилось, что наиболее привлекательная прическа — это довольно короткие волосы по бокам и чуть более длинные на макушке. Например, как у Райана Рейнольдса и Ченнинга Татума.
Высокие скулы
Британские ученые (да-да, именно они) провели эксперимент, в ходе которого попросили подопытных оценить лица тысячи незнакомцев. Оказалось, что люди с высокими, ярко выраженными скулами показались им наиболее надежными. Согласно другому исследованию, любовь женщин к высоким скулам у мужчин послужила толчком (но не была единственной причиной) для эволюции строения челюсти наших далеких предков. Дело в том, что представительницы слабого пола мужчинам с клыками предпочли мужчин с массивным подбородком. Так лица у мужчин стали шире и они начали терять передние клыки.
Живот
2 тыс. девушек попросили ответить на вопрос, какой живот выглядит наиболее привлекательным. 8 % опрошенных сошлись на том, что лучший вариант — это рельефный живот бодибилдера с большим количеством мышечной массы, 10 % проголосовали за небольшой «пивной» живот, а оставшиеся 82 % предпочли спортивную, подтянутую, но не перекачанную фигуру.
Фото на превью depositphotos.com
По материалам rebelcircus.com, CBR / youtube.com, fitseven.ru