8 деталей мужской внешности, которые притягивают женщин, как магнит

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждой женщины есть свои предпочтения в мужской внешности, которые делают представителей сильного пола привлекательной в ее глазах. AdMe.ru проанализировал информацию по этому вопросу и пришел к выводу: во многих аспектах вкусы у прекрасной половины человечества сходятся. И вот 8 самых неожиданных из них.

Жилистые предплечья

Перекачанные руки кажутся женщинам слишком неестественными. Зато сильные, жилистые руки на подсознательном уровне внушают доверие, ведь их обладатель наверняка умелый человек. К тому же на такие руки просто приятно смотреть.

Легкая щетина

Многочисленные опросы и исследования показали, что прекрасную половину человечества больше привлекают мужчины с легкой растительностью на лице (трехдневной щетиной), нежели гладко выбритые или мужчины с бородой. С точки зрения эволюции волосы на лице являются признаком агрессии, именно поэтому представители сильного пола со щетиной кажутся женщинам более мужественными: они видят в них потенциальных охотников и добытчиков.

Густые брови

Густые брови акцентируют внимание на глазах и делают взгляд более открытым, что психологически сразу располагает женщину к более искреннему и доверительному общению.

Очки

Мужчина в очках производит на женщину впечатление человека ответственного и внимательного, а взгляд из-за стекол кажется более пронзительным и вдумчивым. К тому же мужчины в очках могут показаться прекрасным дамам более беззащитными или, наоборот, сильными и независимыми. И не стоит забывать о том, что очки сразу ассоциируются с высоким уровнем интеллекта.

Шрамы

Ученые доказали, что шрамы на мужском лице привлекают женщин. Они воспринимаются как показатель смелости и отваги. Подсознательно представительницы прекрасного пола проецируют способность мужчины постоять за себя на его отношение к спутнице и будущему потомству. К тому же шрамы ассоциируются с чувством опасности, с неким запретным плодом, который, как известно, всегда слаще.

Прическа

По результатам опроса среди известных женщин-стилистов и модных блогеров выяснилось, что наиболее привлекательная прическа — это довольно короткие волосы по бокам и чуть более длинные на макушке. Например, как у Райана Рейнольдса и Ченнинга Татума.

Высокие скулы

Британские ученые (да-да, именно они) провели эксперимент, в ходе которого попросили подопытных оценить лица тысячи незнакомцев. Оказалось, что люди с высокими, ярко выраженными скулами показались им наиболее надежными. Согласно другому исследованию, любовь женщин к высоким скулам у мужчин послужила толчком (но не была единственной причиной) для эволюции строения челюсти наших далеких предков. Дело в том, что представительницы слабого пола мужчинам с клыками предпочли мужчин с массивным подбородком. Так лица у мужчин стали шире и они начали терять передние клыки.

Живот