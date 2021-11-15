8 черт внешности, которые для нас обыденны, а для корейцев — эталон красоты

Не секрет, что в Южной Корее существуют собственные, очень любопытные стандарты красоты. Люди здесь стремятся иметь такие черты внешности, которые нам могут показаться обыкновенными: широкие глаза, светлые волосы и прочее. В попытках добиться этого корейцы активно пользуются не только многочисленными косметическими средствами, но и достижениями пластической хирургии.

Мы в AdMe.ru решили изучить тренды и идеалы красоты в Южной Корее и выяснили, какие же особенности внешности привлекают корейцев.

Маленькое лицо

Из-за того, что у азиатов иной разрез глаз, нежели у европейцев, корейцы считают, что на небольшом лице глаза будут более заметны. Более того, маленькое личико считается красивым, потому что оно делает человека похожим на ребенка. А корейские критерии красоты основываются на идее о том, что в любом возрасте важно молодо выглядеть.

V-образный подбородок

Поскольку лица людей восточноазиатского происхождения часто имеют более плоскую структуру по сравнению с европейскими, в Южной Корее популярно контурирование лицевых костей. Стремясь придать лицу овальную форму, корейцы, особенно знаменитости, делают операции по уменьшению челюсти и подбородка и созданию идеальных скул: не массивных и не выступающих. Чтобы избавиться от подчеркнутых линий подбородка, корейцы также пользуются всевозможными косметическими принадлежностями собственного изобретения: ремешками и масками для подбородка, массажными роликами.

Тонкий нос и высокая переносица

Корейские стереотипы по поводу облика женщины довольно жесткие. Помимо больших глаз, девушкам также желательно иметь тонкую, высокую переносицу. Для этого делаются операции по имплантации носового хряща. Мужчины тоже довольно часто решаются на такую операцию (наряду с другими процедурами, делающими их черты лица более мелкими).

Синие, зеленые и других оттенков глаза

У большинства корейцев от природы карие глаза. Однако в 2019 году в Южной Корее провели опрос о том, какой цвет глаз женщин более предпочтителен, и лишь чуть больше трети опрошенных выбрали карий цвет. В начале XXI века в Корее стали модными цветные контактные линзы: они помогли разнообразить внешность. Теперь у корейских знаменитостей можно увидеть серые, синие, ореховые, зеленые линзы. Также они любят необычные цвета: розовый, фиолетовый, оранжевый, желтый и др.

Небольшой рот и пухлые губы

Корейцам чрезвычайно нравится маленький рот. Однако губы при этом должны быть пухлыми. Более того, эталоном считается, когда нижняя губа пухлее верхней. Также корейские стандарты красоты настаивают на том, что линия губ должна быть обращена вверх, словно вы улыбаетесь. Большинство корейцев добиваются нужного эффекта с помощью макияжа и филлеров.

Короткие стрижки

После движения #MeToo кореянки начали сомневаться в своих канонах красоты, во многом угнетавших женщин. Ведь им приходилось тратить часы на процедуры по уходу за собой. В знак несогласия с этим некоторые кореянки перестали делать макияж и отказались от необходимости делать операции. В числе прочего женщины также отстригли волосы. Сейчас в Корее одинаково стильными считаются и длинные, и короткие волосы. Например, в 2021 году среди трендов причесок отмечается стрижка боб.

Светлые волосы

Корейцы — как знаменитости, так и обычные люди — предпочитают не только свои естественные темные волосы, но и более светлые цвета, поэтому регулярно прибегают к процедуре осветления. Очень модным оттенком считается пепельный, так как он нейтрализует желтые и красные тона азиатской кожи. Также корейцы любят краситься в радужные цвета: желтый, красный, синий, зеленый, розовый и прочие.

Высокий рост и длинные ноги

Средний рост кореянок варьируется примерно от 158 до 161 см. Сами корейцы разделяют стандарты женского роста на три категории. 162 см — «невысокий, но симпатичный». От 162 до 168 см — «не слишком низкий, не слишком высокий». 168 см — высокий и в то же время идеальный. Один из корейских идолов с таким ростом — актриса Хан Хё Джу (на фото справа). Длинные ноги также являются стандартом красоты для женщин.