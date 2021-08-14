8 частых заблуждений, в которые многие почему-то продолжают верить

В наше время можно узнать любую информацию по одному лишь клику мыши или простой фразе «Окей, Google». Однако, несмотря на это, люди продолжают массово верить в некоторые мифы, ставшие неактуальными. Например, уже давно известно, что самка богомола вовсе не обязательно откусывает самцу голову. Но многие интернет-пользователи до сих пор уверены в обратном.

Мы в AdMe.ru решили выбрать в сети еще несколько фактов, которые на деле оказались лишь заблуждениями. Стоит отметить, что некоторые из них нас тоже загнали в тупик.

Миф № 1: Повсюду цветет жасмин

Взгляните на эти белые цветы слева. Возможно, вы хоть раз, глядя на них в своем дворе, думали: «О, этот жасмин прекрасен!» Прекрасен, не спорим, но это не жасмин. Цветы слева — это чубушник (Philadélphus), и на жасмин он похож разве что отдаленно, ароматом. Что касается настоящего жасмина, справа, цветки этого растения, возможно, не такие нарядные, как у чубушника, но вот их запах точно ни с чем не спутаешь. Жасмин (Jasmínum) в основном произрастает в тропиках и субтропиках и относится к семейству маслиновых. А вот его поддельный брат-близнец, чубушник, из другой семьи — гортензиевых.

Миф № 2: Эйнштейн провалил математику

Наверняка вы хоть раз слышали, что в школе Альберт Эйнштейн учился весьма скверно. Отчасти это так, но он был не скверным, а скорее сложным учеником для своих учителей. Ему не нравилась модель обучения в школе. Уже в 15 лет Эйнштейн бросил учебу, а позже поступил на обучение в политехническую школу Цюриха, хоть и не сдал экзамены с первого раза. Есть мнение, что в то время на вступительных экзаменах будущий гений завалил математику, однако это не так. У Эйнштейна были проблемы с ботаникой, зоологией и языками. Но что касается математики, этот предмет на экзамене он сдал блестяще.

Миф № 3: Сидней — столица Австралии

Сидней — это самый густонаселенный город в Австралии, однако столицей государства, вопреки мнению многих, он не является. Каким же образом такое заблуждение могло стать массовым? Возможно, потому, что этот мегаполис у всех на слуху, когда речь заходит об Австралии. В действительности столицей государства считается Канберра, а Сидней является лишь столицей штата Новый Южный Уэльс.

Миф № 4: Данте Алигьери написал «Божественную комедию»

Первое печатное издание с прилагательным «божественная» в названии, 1555 год.

Спокойно, Данте Алигьери действительно написал свое знаменитое по сей день произведение, однако называлось оно просто «Комедия». Поэма была написана в 1320 году, а первое печатное издание выпустили только спустя 152 года под названием La Comedia di Dante Alighieri. Что касается определения «божественная», произведение получило его только в 1555 году благодаря Джованни Боккаччо, который считал тему и стиль автора возвышенными. И дошла до нас поэма Данте уже в таком виде.

Миф № 5: Суши — это сырая рыба

Многие считают, что суши, традиционное японское блюдо, — это не что иное, как сырая рыба с рисом, водорослями и овощами. Однако суши — это в первую очередь рис с уксусом, и он необязательно должен быть с морепродуктами или авокадо, как мы привыкли. Что же касается сырых угощений, то японцы называют их сашими. Это блюдо представляет собой тонкие ломтики сырого мяса, чаще поданные с рисом и соевым соусом. Сашими могут быть как со свежими морепродуктами, так и с сырой говядиной, свининой и даже кониной.

Миф № 6: Человек скрипит зубами во сне из-за глистов

По-научному скрежет зубами называется бруксизм. Часто приступы бруксизма случаются во время сна и могут не только обеспокоить людей вокруг, но и доставить немало хлопот самому скрипящему. Дело в том, что такой неконтролируемый скрежет чреват истиранием зубной эмали, искривлением зубного ряда, мышечной, головной болью и прочими расстройствами. А виной всему вовсе не глисты, как нам говорили в детстве мамы и бабушки, а стрессы и нервное напряжение. Как считают медики, среди детей нередко страдают бруксизмом гиперактивные ребята. Также малыши нередко скрипят во сне во время прорезывания первых зубов. Среди прочих причин бруксизма врачи выделяют неправильный прикус.

Миф № 7: Лимон — лучший источник витамина С

Наверняка многим из нас в детстве мама хоть раз заваривала чай с лимоном, заприметив первые признаки простуды, и при этом приговаривала: «И лимончик тоже скушай, в нем витаминов много». Видимо, в народе эти цитрусовые считались лучшим источником витамина С из-за кислого вкуса. Однако в действительности наличие лимонной кислоты во фруктах не имеет ничего общего с содержанием в них витаминов. Оказывается, витамина С в лимоне не больше, чем в цветной капусте. Одним из самых богатых природных источников из ныне известных считается слива какаду (Terminalia ferdinandiana), которая растет в Австралии. Всего 100 г этого продукта содержит до 5 300 мг витамина С.

Миф № 8: Христофор Колумб первым из европейцев прибыл в Америку

Вероятно, за 500 лет до прибытия Христофора Колумба к берегам Америки там уже побывала экспедиция европейского мореплавателя-викинга Лейфа Эрикссона. Как гласит исландская легенда, исследователь решил изучить странную землю, которая попалась на пути одного торговца. Эрикссон собрал команду из 35 человек и направился в ту сторону, где, по слухам, были новые неизведанные берега. В 1960 году группа археологов подтвердила этот факт: на побережье современного Лабрадора и Ньюфаундленда действительно были найдены следы викингов. Теперь останки скандинавской деревни, которая была разбита на берегах Северной Америки примерно в 1000 году, являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.