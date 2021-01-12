8 бытовых приборов, которые долгие годы служили бы нам верой и правдой, если бы мы правильно ими пользовались

С помощью блендера многие готовят крем-супы. Основная ошибка в том, что часто в блендер заливают очень горячий суп. Из-за этого внутри образуется давление, и с устройства может сорваться крышка, а содержимое разлетится во все стороны. Чтобы избежать этого, нужно дать супу остыть несколько минут, заполнить резервуар не более чем наполовину и на всякий случай прижать крышку сверху кухонным полотенцем.

Нельзя класть в блендер сушеные и вяленые фрукты и овощи. Их частички сильно прилипают к лезвиям и даже могут их сломать. Если очень нужно использовать именно такие продукты, предварительно замочите их на некоторые время.

Блендер не предназначен для того, чтобы молоть кофейные зерна, хотя технически это возможно. Во-первых, помол получается неравномерным: одни гранулы крупнее, другие мельче — кофе будет невкусным. Во-вторых, кофейные зерна могут затупить лезвия. Так же обстоят дела с различными специями (например, с перцем) — блендер для их измельчения не годится.

Пользоваться устройством лучше на более-менее открытом пространстве. Если блендер стоит в тесном закутке, может перегреться двигатель.

Не рекомендуется мыть блендер в посудомоечной машине. Технически это делать можно, но, если хотите продлить срок эксплуатации устройства, мойте его вручную и делайте это сразу же после использования, чтобы пища не успела засохнуть.