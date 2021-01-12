8 бытовых приборов, которые долгие годы служили бы нам верой и правдой, если бы мы правильно ими пользовались
Бытовой прибор — штука капризная и нуждается в бережном обращении, в противном случае запросто может выйти из строя. Задумайтесь: мало кто изучает инструкции, а если изучает, то редко следует им. А ведь внимательное прочтение этих документов могло бы уберечь нас от многих проблем.
AdMe.ru выступает за дотошность и аккуратность в обращении с бытовыми приборами, а потому мы выяснили, какие типичные ошибки в использовании домашней техники ведут к ее преждевременной поломке.
8. Пылесос
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Следите за тем, насколько заполнен мусорный мешок в пылесосе. Устройство лучше всего работает, когда мешок полон лишь наполовину или вообще пуст. Не нужно ждать, пока он забьется до краев.
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Если у вас проводной пылесос, не тяните за шнур питания, чтобы вытащить его из розетки. Такие действия повреждают провода — в итоге все закончится тем, что шнур придется заменять.
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Домашний пылесос нельзя использовать на улице, поскольку он сконструирован специально для работы в помещении. Если пылесосить на открытом воздухе, из строя техника выйдет гораздо быстрее (например, фильтр забьется различным мусором, уличной пылью и т. д.).
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Никогда не используйте пылесос для уборки строительной пыли или других порошкообразных веществ. Устройство для этого не предназначено. Если пыль или что-то подобное попадет внутрь, может засориться фильтр и повредиться двигатель. В итоге пылесос будет всасывать воздух очень плохо, а вам придется или менять запчасти, или покупать новую технику.
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Если у вас пылесос для сухой уборки, не пытайтесь убирать им жидкости — со временем он сломается.
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Не стоит пылесосить землю или грязь из-под обуви, особенно на коврах. Пылесос для этого не предназначен: вместо того чтобы собрать землю, он еще больше вгонит ее в покрытие. Такие вещи лучше убирать «по старинке»: веником и совком.
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Есть такое правило: прежде чем начать пылесосить, соберите с пола руками все, что сможете собрать. Это необходимо делать, чтобы крупные и твердые предметы (например, детали конструктора, камешки, монетки) не попали внутрь устройства и не сломали его.
7. Кофеварка
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Некоторые люди дважды, а то и трижды варят кофе, не убирая уже заваренный. А порой оставляют пакет с использованным кофе в кофеварке на сутки, а то и больше. Так делать не стоит: из-за влажной среды там может появиться плесень и различные бактерии. А это вредно не только для самой кофеварки, но и для вашего здоровья.
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В кофеварке, как и в чайнике, накапливается накипь, которую периодически нужно чистить. Это делается с помощью прогонки через устройство специальной жидкости от накипи. Если не делать этого, вкус вашего кофе со временем изменится, а время варки увеличится.
6. Холодильник
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Регулярно нужно проверять состояние уплотнителя. Если дверца прилегает неплотно, холодный воздух будет выходить наружу — температура внутри чуть поднимется, следовательно, продукты будут портиться быстрее. Проверить состояние уплотнителя очень просто: засуньте между дверцей холодильника и его корпусом банкноту. Если она держится, все хорошо. Если падает — уплотнитель пора заменить.
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Пару раз в год нужно чистить змеевики. Они находятся или на задней поверхности устройства, или на нижней (в зависимости от модели и года выпуска). Холодильник придется отключить от сети и отодвинуть, а при необходимости перевернуть, если это разрешено инструкцией по эксплуатации. Дело в том, что змеевики обычно ничем не закрыты, а значит, на них оседает пыль и шерсть. Если грязи на них скапливается много, устройству требуется больше энергии, чтобы поддерживать нужную температуру — ваш счет за электричество растет, а срок службы холодильника сокращается. Для чистки змеевиков нужна будет специальная щетка и пылесос.
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Одна из самых распространенных ошибок — хранение скоропортящихся продуктов в дверце. Дверца — самое теплое место в холодильнике, а потому молоко, яйца и т. п. хранить в ней не рекомендуется. Холодильнику от этого, конечно, ничего не будет, а вот вы можете подумать, что с устройством что-то не так, раз продукты портятся быстрее.
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Между холодильником и мебелью или стенами должно быть немного пустого места для вентиляции. Устройство выделяет тепло как побочный продукт охлаждения, и оно должно куда-то уходить. Если этого не происходит, прибор перегревается, что в конечном счете ведет к его поломке.
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Не стоит забивать холодильник до отказа — это может привести к нарушению циркуляции воздуха внутри устройства. Стоит помнить и о дверце: ставить на нее огромное количество тяжелых вещей (например, бутылок) не рекомендуется, поскольку могут не выдержать петли — тогда дверь не будет закрываться плотно.
5. Увлажнитель воздуха
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Менять воду нужно каждый день. Просто доливать ее не вариант. Если не планируете пользоваться прибором ежедневно, опустошайте резервуар и просушивайте его.
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Практически никто не проверяет перед покупкой и использованием прибора влажность у себя дома. А применение увлажнителя наугад вряд ли даст необходимый результат — в итоге вы можете остаться недовольны его функционалом или счесть, что прибор вообще работает «неправильно».
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Периодически необходимо заглядывать внутрь устройства. Из-за постоянного контакта с водой там может образовываться плесень. Поэтому мыть увлажнитель надо постоянно. Кроме плесени, вы можете обнаружить различные твердые образования — минералы, которые содержатся в жесткой воде. Это не только некрасиво, но и вредно, поскольку вы этим дышите.
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Чтобы избежать образования минеральных отложений, лучше использовать фильтрованную воду, а не воду из-под крана. Помимо того, что минералы откладываются на деталях устройствах, их микрочастицы попадают в воздух во время испарения и образуют пыль.
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Когда моете увлажнитель, не погружайте его в воду полностью. Хотя с некоторыми моделями такое проворачивать можно, но об этом должно быть написано в инструкции. Дело в том, что различные кнопки и панели управления обычно не являются водонепроницаемыми — устройство в итоге может прийти в негодность.
4. Микроволновка
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Если заметили, что микроволновка начала плохо справляться со своей прямой задачей, подождите с вызовом мастера или заменой прибора. Возможно, вы неправильно разогреваете еду. Например, квадратные и прямоугольные контейнеры плохо подходят для разогрева, поскольку нагреваются у них в основном углы, а пища посередине остается прохладной. Разогрев в круглом контейнере происходит более равномерно.
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Избегайте разогрева сухих продуктов, в которых содержится очень мало воды, поскольку микроволны действуют в основном именно на молекулы воды.
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Один из наиболее спорных вопросов — можно ли разогревать еду в пластиковой посуде. Одни специалисты считают, что можно, другие не разделяют это мнение. Предполагается, что во время нагрева пластик может выделять различные опасные вещества, которые попадают в воздух и пищу. В идеале на каждом контейнере должна быть маркировка, безопасен ли он для микроволновки. Если она есть, можете смело использовать посуду: этот пластик протестировали. Если отсутствует, лучше не рисковать, поскольку вы не знаете точный состав материала.
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Нельзя использовать металлическую тару и алюминиевую фольгу. Во-первых, это пожароопасно. Во-вторых, считается, что микроволны отражаются от этих материалов — пища в итоге разогревается неравномерно, а само устройство может портиться.
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Важно и местоположение микроволновой печи. Ни в коем случае она не должна находиться в непосредственной близости от варочной панели. В противном случае появляется опасность возгорания или теплового повреждения прибора. Предполагается, что безопасным будет расстояние 60 см и более.
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Никогда не включайте микроволновку «вхолостую». Дело в принципе ее работы: в устройстве есть магнетрон, который создает микроволны, а пища поглощает их и нагревается. Если в микроволновке ничего нет, микроволны направляются к своему источнику. В итоге магнетрон может сломаться, если поглотит столько излучения, сколько производит.
3. Блендер
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С помощью блендера многие готовят крем-супы. Основная ошибка в том, что часто в блендер заливают очень горячий суп. Из-за этого внутри образуется давление, и с устройства может сорваться крышка, а содержимое разлетится во все стороны. Чтобы избежать этого, нужно дать супу остыть несколько минут, заполнить резервуар не более чем наполовину и на всякий случай прижать крышку сверху кухонным полотенцем.
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Нельзя класть в блендер сушеные и вяленые фрукты и овощи. Их частички сильно прилипают к лезвиям и даже могут их сломать. Если очень нужно использовать именно такие продукты, предварительно замочите их на некоторые время.
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Блендер не предназначен для того, чтобы молоть кофейные зерна, хотя технически это возможно. Во-первых, помол получается неравномерным: одни гранулы крупнее, другие мельче — кофе будет невкусным. Во-вторых, кофейные зерна могут затупить лезвия. Так же обстоят дела с различными специями (например, с перцем) — блендер для их измельчения не годится.
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Пользоваться устройством лучше на более-менее открытом пространстве. Если блендер стоит в тесном закутке, может перегреться двигатель.
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Не рекомендуется мыть блендер в посудомоечной машине. Технически это делать можно, но, если хотите продлить срок эксплуатации устройства, мойте его вручную и делайте это сразу же после использования, чтобы пища не успела засохнуть.
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Нельзя хранить блендер в холодильнике. Если у вас осталась лишняя пища в емкости, переложите ее в специальный контейнер для хранения. Устройство болезненно реагирует на перепады температуры — внутри может образоваться конденсат, который, вероятно, повредит двигатель.
2. Стиральная машина
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Золотое правило: не загружайте барабан больше чем на 3/4 его объема. Помимо того, что вещи не простираются как следует, это еще создает дополнительную нагрузку на само устройство. Чем чаще будете так делать, тем скорее стиральная машина придет в негодность.
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После завершения стирки дверцу машины нужно открыть, чтобы влага внутри испарилась. Если этого не делать, может появиться странный, неприятный запах — это признак появления плесени.
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Использование большего количества порошка или моющего средства вовсе не означает, что вещи отстираются лучше. Наоборот, средство может не смыться с ткани, а остаться на ней. К тому же это вредно и для самой машинки: избыточное количество порошка ведет к тому, что защитное покрытие барабана и другие частей устройства стирается. В конечном счете это приводит к поломкам.
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Работающая машинка должна стоять на ровной поверхности. Если покрытие неровное, может повредиться не только пол (например, со временем плитка трескается от вибраций машинки), но и само устройство. Выровнять положение устройства можно с помощью регулирования ножек. Если это невозможно, иметь смысл подложить что-то под устройство, например фанерный лист.
1. Кухонная плита
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Ни в коем случае не используйте газовую плиту в качестве отопительного прибора. Самая главная причина — чем дольше работает плита, тем больше углекислого газа она выделяет, а заметить это вы не сможете, поскольку газ не имеет ни цвета, ни запаха. Есть большой риск отравления, не говоря уже об опасности возгорания.
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Каким бы сильным ни был соблазн, не лейте на газовую плиту воду, чтобы облегчить процесс уборки. Жидкость запросто может попасть внутрь устройства и вызвать целую кучу проблем. Уборку нужно делать влажной тряпкой, губкой или бумажным полотенцем.
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Если в горелки попала пища и они забились, не используйте зубочистки, чтобы их прочистить. Если зубочистка сломается, вы окончательно все испортите. Вместо этого попробуйте вычистить грязь чем-нибудь другим (например, иглой или булавкой).
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Если у вас варочная стеклянная панель, не ставьте на нее горячие кастрюли — от этого стекло может потрескаться. То же самое может случиться, если пролить холодную воду на горячую панель. Не стоит закрывать стекло фольгой или иными материалами (так иногда делают, чтобы предотвратить попадание пищи на поверхность плиты) — тепло будет очень плохо уходить, и стекло, опять же, может потрескаться.
Совершаете какие-то из перечисленных ошибок или вы из той редкой породы людей, которые все делают правильно с первого раза?