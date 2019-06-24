8 брендов, которые дали новую жизнь переработанному мусору (IKEA нашла отличный способ)
Проблема утилизации отходов сегодня очень актуальна. Она усугубляется тем, что товары повседневного спроса имеют кратковременный срок службы. Мировые бренды принимают активное участие в решении этой задачи и разрабатывают одну за другой программы по утилизации пластика, старых вещей, мусора и даже мебели.
AdMe.ru узнал, что происходит с вещами, которые мы сдаем на переработку.
1. IKEA изготавливает мебель из переработанного сырья
IKEA не перестает искать способы заботиться об окружающей среде. Экокухня Kungsbacka — первая полноценная кухонная зона, созданная из переработанного сырья. IKEA использует переработанную древесину и пластик, полученный из пластмассовых бутылок. Материалы абсолютно безопасны, при этом не страдает ни дизайн, ни качество мебели. Служить такая кухня будет столько же, сколько и выполненная из обычной древесины.
2. H&M выпустил линию одежды из пластиковых отходов береговой линии
H&M был одним из первых крупных брендов, который запустил инициативу сбора ненужной одежды по всему миру. Компания не только занимается переработкой старых вещей в утеплитель, салфетки, ковровое покрытие, мягкие игрушки или стельки для обуви, но и создала несколько линий одежды, украшений и домашнего текстиля полностью из переработанных материалов.
3. Одежду, которую считают непригодной, Uniqlo трансформирует в твердое топливо
На изготовление твердого топлива идет примерно 20 % всей одежды, которую сдали на утилизацию. Такое топливо используется в промышленных целях, например при производстве бумаги.
4. Adidas создает кроссовки из мусора и рыболовных сетей
Бренд Adidas активно ведет кампанию по переработке непригодных вещей. Основная идея заключается в том, что одежда и обувь больше не будут рассматриваться как отходы по истечении срока их службы, а станут источником ценных ресурсов для новых товаров. Во всех магазинах Adidas есть специальные корзины для старой одежды и обуви.
На одну пару кроссовок, в том числе на шнурки и стельки, в среднем уходит около 11 пластиковых бутылок.
5. В Греции пластиковые отходы превращают в городскую мебель
В Салониках привлекают жителей города сдавать пластик для превращения его в мебель для города. В лаборатории, основанной роттердамской студией The New Raw, отсортированный пластик посредством 3D-печати превратится в стильные уличные диваны. Кроме того, жители города сами могут выбрать цвет и дизайн, а также место, где они хотели бы видеть эти инсталляции.
6. В Берлине из кофейной гущи делают стаканы для кофе
Берлинский стартап Kaffeeform обеспокоен количеством выброшенной в мусор кофейной гущи и решил изготавливать из переработанных кофейных отходов многоразовые кружки и стаканы.
Производители соединяют кофейные отходы с натуральными клеями и кусочками древесины и из этого материала отливают кофейные чашки.
7. Бельгийская студия Jens Praet превращает измельченную в шредере бумагу в офисную мебель
Бумажные отходы измельчают и смешивают со смолой, после чего помещают под пресс. Прочность такой мебели сравнима с прочностью обычной мебели из дерева.
Ежедневно в большом офисе выбрасывают 3–5 кг измельченной бумаги. Этого хватит, чтобы изготовить целый стул.
8. Nike создал футбольную форму из пластиковых бутылок для сборной Польши
Спортивный бренд Nike пошел еще дальше в борьбе за здоровье планеты и изготовил форму для польской сборной из 100 % вторичного сырья. Форма получилась легче и прочнее обычной. Один комплект снаряжения изготавливается из 13 переработанных пластиковых бутылок: 8 уходит на футболку и 5 — на шорты.
А как вы относитесь к переработке ненужных вещей? Сдаете ли свою старую одежду?
Фото на превью hm / instagram