8 брендов, которые дали новую жизнь переработанному мусору (IKEA нашла отличный способ)

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Проблема утилизации отходов сегодня очень актуальна. Она усугубляется тем, что товары повседневного спроса имеют кратковременный срок службы. Мировые бренды принимают активное участие в решении этой задачи и разрабатывают одну за другой программы по утилизации пластика, старых вещей, мусора и даже мебели.

AdMe.ru узнал, что происходит с вещами, которые мы сдаем на переработку.

1. IKEA изготавливает мебель из переработанного сырья

IKEA не перестает искать способы заботиться об окружающей среде. Экокухня Kungsbacka — первая полноценная кухонная зона, созданная из переработанного сырья. IKEA использует переработанную древесину и пластик, полученный из пластмассовых бутылок. Материалы абсолютно безопасны, при этом не страдает ни дизайн, ни качество мебели. Служить такая кухня будет столько же, сколько и выполненная из обычной древесины.

2. H&M выпустил линию одежды из пластиковых отходов береговой линии

H&M был одним из первых крупных брендов, который запустил инициативу сбора ненужной одежды по всему миру. Компания не только занимается переработкой старых вещей в утеплитель, салфетки, ковровое покрытие, мягкие игрушки или стельки для обуви, но и создала несколько линий одежды, украшений и домашнего текстиля полностью из переработанных материалов.

3. Одежду, которую считают непригодной, Uniqlo трансформирует в твердое топливо

На изготовление твердого топлива идет примерно 20 % всей одежды, которую сдали на утилизацию. Такое топливо используется в промышленных целях, например при производстве бумаги.

4. Adidas создает кроссовки из мусора и рыболовных сетей

Бренд Adidas активно ведет кампанию по переработке непригодных вещей. Основная идея заключается в том, что одежда и обувь больше не будут рассматриваться как отходы по истечении срока их службы, а станут источником ценных ресурсов для новых товаров. Во всех магазинах Adidas есть специальные корзины для старой одежды и обуви.

На одну пару кроссовок, в том числе на шнурки и стельки, в среднем уходит около 11 пластиковых бутылок.

5. В Греции пластиковые отходы превращают в городскую мебель

В Салониках привлекают жителей города сдавать пластик для превращения его в мебель для города. В лаборатории, основанной роттердамской студией The New Raw, отсортированный пластик посредством 3D-печати превратится в стильные уличные диваны. Кроме того, жители города сами могут выбрать цвет и дизайн, а также место, где они хотели бы видеть эти инсталляции.

6. В Берлине из кофейной гущи делают стаканы для кофе

Берлинский стартап Kaffeeform обеспокоен количеством выброшенной в мусор кофейной гущи и решил изготавливать из переработанных кофейных отходов многоразовые кружки и стаканы.

Производители соединяют кофейные отходы с натуральными клеями и кусочками древесины и из этого материала отливают кофейные чашки.

7. Бельгийская студия Jens Praet превращает измельченную в шредере бумагу в офисную мебель

Бумажные отходы измельчают и смешивают со смолой, после чего помещают под пресс. Прочность такой мебели сравнима с прочностью обычной мебели из дерева. Ежедневно в большом офисе выбрасывают 3–5 кг измельченной бумаги. Этого хватит, чтобы изготовить целый стул.

8. Nike создал футбольную форму из пластиковых бутылок для сборной Польши

Спортивный бренд Nike пошел еще дальше в борьбе за здоровье планеты и изготовил форму для польской сборной из 100 % вторичного сырья. Форма получилась легче и прочнее обычной. Один комплект снаряжения изготавливается из 13 переработанных пластиковых бутылок: 8 уходит на футболку и 5 — на шорты.

А как вы относитесь к переработке ненужных вещей? Сдаете ли свою старую одежду?