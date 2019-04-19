8 бизнес-идей, которые у многих вызовут недоумение. Но их авторы уже заработали хорошие деньги

31 1

61

14.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Без творческого подхода даже в таком серьезном деле, как бизнес, никуда. Именно поэтому многих предпринимателей можно сравнить с изобретателями, предлагающими миру что-то совершенно новое и полезное. Иногда идеи бизнесменов кажутся странными, но при ближайшем рассмотрении оказываются по-настоящему гениальными, как, например, заправка, которая сама приезжает к клиенту.

AdMe.ru заинтересовался историями людей, которые смогли реализовать свои странные идеи и заработать на этом. Вдохновившись их примером, так и хочется воплотить в жизнь что-нибудь похожее.

Любовный роман, героями которого вы с партнером можете стать

Как вам идея стать персонажем книги о любви? Это вполне возможно, если обратиться к супругам-писателям Кэти Ньюберн (Kathy Newbern) и Дж. С. Флетчеру (J. S. Fletcher). Их детище — проект YourNovel.com, который и помогает обычным людям почувствовать себя героями романа. Писатели предлагают своим клиентам на выбор несколько основных сюжетов. Любой из них можно немного отредактировать под себя, а потом получить книгу, главными героями которой будете вы и ваш любимый человек. На обложке, кстати, можно попросить сделать свое фото. В зависимости от того, будет эта книга в мягком переплете или в твердом, с фотографией или без, заплатить за нее придется от $ 49,95 до 134,95. Можно заказать роман в электронном формате, и тогда он обойдется в $ 39,95.

Заправка, которая сама приезжает к клиенту

Если вы живете в Техасе или Силиконовой долине и работаете на одну из крупных корпораций, например Oracle, Cisco или Facebook, вам необязательно куда-то ехать, чтобы заправить личный автомобиль. Компания Booster Fuels привезет бензин прямо на парковку к вашему офису и пополнит запасы топлива. Нужно только не забыть оставить крышку бензобака открытой. Сервис пользуется популярностью, так как помогает экономить время. Недавно компания ввела еще и дополнительные услуги: мытье лобового стекла, замена стеклоочистителей и шин. Booster Fuels пока работает только в 2 американских штатах, но со временем планирует выйти на рынки других стран.

Камера, которая поможет запомнить каждую минуту жизни

Создатели этого девайса вдохновились одной из серий «Черного зеркала» и решили, что идея о том, чтобы помнить абсолютно все, не так уж и плоха. Камеру Narrative Clip можно закрепить на одежде, и она будет делать по 2 фотографии в минуту везде, куда бы вы ни отправились. Если вы возьмете ее с собой в путешествие или даже просто на прогулку, в конце получите подробный фотоотчет. Стоимость такой камеры — $ 199. Можно выбрать цвет устройства (черный, белый или красный), чтобы замаскировать его на одежде и не привлекать внимание прохожих.

Письмо на электронную почту, в котором вам нелюбезно напомнят, что пора оторвать попу от дивана и вымыть раковину

Создательница системы уборки FlyLady Марла Силли (Marla Cilley), как и многие из нас, не прочь поворчать. Правда, если мы делаем это бесплатно и в конце удостаиваемся разве что хмурого взгляда, Марла зарабатывает на этом деньги. И помогает ей платная рассылка, которая в месяц обходится читателям всего в несколько долларов. Каждое утро в 7:00 всем ее подписчикам (а их более 400 тыс.) приходят на электронную почту письма с напоминанием о том, что пора вставать. В течение дня таких мейлов будет от 10 до 15, и в каждом из них будут советы по саморазвитию и напоминания о том, что пора бы запланировать здоровый ужин или вымыть наконец раковину.

Помощь с тем, чтобы сшить одеялко из старых футболок

Если у вас случайно завалялись 16 ненужных футболок (а еще лучше 64), у нас для вас хорошие новости. Их можно превратить в модное одеяло. Правда, стоить это будет минимум $ 75. Компания Project Repeat помогает дать ненужным вещам вторую жизнь. После оплаты услуг клиентам отправляют подробную инструкцию о том, как правильно сложить и упаковать футболки. Потом их нужно переслать по указанному адресу, и все — можно ждать посылку со своим одеялком.

Талантливый питомец

Пес породы сиба-ину по кличке Хантер живет в канадском городе Эдмонтон. Однажды его хозяева решили, что неплохо было бы разукрасить пустующую стену в доме. Ради шутки они дали своему питомцу краски, научили держать кисть в зубах и подсунули несколько листов бумаги, чтобы собака могла попрактиковаться. Но оказалось, что Хантер неравнодушен к искусству. Он рисовал, а его хозяева только и успевали менять холсты. Песику создали профиль в инстаграме, где публиковались фотографии четвероногого художника и его работы. А потом у Хантера появился и свой магазин на Etsy. Его картины можно приобрести за $ 50, и от покупателей нет отбоя.

Интернет-магазин, в котором можно купить... что-то

Все мы любим сюрпризы, и некоторые из нас готовы делать их себе самостоятельно. Так почему бы на этом не заработать? Так и появился The Something Store — интернет-магазин, в котором можно заказать себе что-нибудь совершенно неожиданное. Идея проста: покупатель оформляет заказ, платит $ 10, и ему по почте отправляется сюрприз. Обычно это какая-нибудь небольшая вещь, например кухонный гаджет, книга или даже подписка на журнал. Вещь не обязательно будет новой — иногда люди получали милые антикварные безделушки. Сколько удалось заработать авторам этой идеи, сказать сложно. Но раз The Something Store работает уже 11 лет, можно сделать вывод, что продажа сюрпризов по интернету — дело определенно прибыльное.

Кое-что покруче букета напрокат для инстаграма

О возможности заказать цветы только для того, чтобы сделать фото для соцсети, знают, наверное, уже все. Но в США пошли дальше и решили предлагать напрокат мужчин. Сервис ManServant предназначен для женщин, которые хотят блеснуть на светском мероприятии в компании привлекательного джентльмена. Нужно только заполнить анкету — и мужчина будет ждать в условленном месте. Стоимость услуги — $ 125 в час. Предварительно обговариваются особенности мероприятия, на которое молодому человеку предстоит отправиться с дамой. Мужчина будет выполнять все ее желания: подавать напитки, делать комплименты или даже поможет с уборкой. Любые интимные контакты запрещены.

Бонус: $ 400 тыс. на англоязычных именах для китайских детей

16-летняя школьница из Великобритании Бо Джессап (Beau Jessup) однажды отправилась со своим отцом в Китай. Его партнер по бизнесу мисс Ван попросила Бо помочь ей с выбором англоязычного имени для своей 3-летней дочери. Девушка попросила рассказать ей о малышке побольше и в конце концов предложила назвать ее Элизой — в честь героини пьесы Бернарда Шоу «Моя прекрасная леди», вызывавшей восхищение у окружающих. Мисс Ван была просто в восторге, а Бо решила, что могла бы таким образом помочь другим родителям из Китая. Так появился сайт Special Name. Он на китайском языке, и разобаться в нем сможет каждый житель этой страны. Посетителям предлагается список черт характера, среди которых нужно выбрать присущие ребенку. И всего за 70 центов можно получить англоязычное имя, подходящее малышу. Зачем вообще нужна такая услуга? В Китае детям дают имена, состоящие из 2–3 иероглифов с тщательно продуманным смыслом. Но все больше молодых людей из Поднебесной отправляются учиться в западные университеты, и им приходится взаимодействовать с англоговорящими людьми. Англоязычные имена упрощают коммуникацию. По традиции, раньше их придумывали китайские учителя. Но языковой барьер и Великий китайский файрвол (система фильтрации содержимого в китайском интернете, которая ограничивает доступ ко многим западным сайтам) становятся причиной того, что появляются такие имена, как Гэндальф, Гуфи, Золушка или Попкорн. И молодым людям потом приходится с этим жить. Special Name существует уже 3 года, и за это время Бо дала имена 682 тыс. младенцев и заработала более $ 400 тыс.

А вы когда-нибудь мечтали открыть свой бизнес? Чем вы хотели бы заниматься?