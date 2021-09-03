8 абсурдных фактов о пиратах, которые Голливуд выдавал нам за чистую монету. А мы и купились

О романтике пиратской жизни написаны сотни книг и сняты десятки фильмов. Сейчас для нас обычный корсар — это лихой капитан с попугаем на плече, который зарывает клады на затерянных островах. Ну и куда же без его помощников — прожженных моряков, среди которых обязательно есть те, кто вальяжно передвигается на деревянной ноге или постоянно поправляет повязку на глазу. Однако большая часть известных нам «фактов» — всего лишь выдумка.

Мы в AdMe.ru пересмотрели много фильмов о пиратах и теперь готовы развенчать 8 укоренившихся мифов.

Миф № 1: Пиратами становились только мужчины

Наверняка многие слышали, что женщина на корабле — к беде. Но, судя по пиратским историям, беда в этом случае поджидает скорее противников дамы-капитана. Например, Жанна де Бельвиль, вдова графа де Клиссона, продала все имущество и вышла в море под черными парусами, чтобы мстить за своего супруга. Саида аль-Хурра — еще одна известная в пиратстве женщина. Она сотрудничала с другим корсаром — Барбароссой — и контролировала Средиземное море в начале XVI века. А успешный набег на Гибралтар еще больше укрепил ее репутацию одной из самых грозных женщин-пиратов. К слову, все это время она также была правительницей города Тетуан в Марокко. На фото выше — картина с изображением Саиды.

Миф № 2: Корсары орудовали исключительно на воде

Разумеется, деятельность пиратов ассоциируется с морем. Однако нередко они шли дальше и орудовали на суше, порой даже захватывая прибрежные города и крепости. Этим славился османский флотоводец Хайреддин Барбаросса, который таким образом стал правителем Алжира, а позже вторгался в различные города современных Испании и Италии. Легендарный Генри Морган и вовсе был мастером сухопутных экспедиций. Во время своего похода на Панаму он совершил переход через джунгли и захватил столицу. А спустя несколько лет Морган стал вице-губернатором Ямайки.

Миф № 3: Капитан обладал абсолютной властью

Парадоксально, но у пиратов была развита демократия и все ключевые должности являлись выборными. В отличие от экипажей военных или гражданских судов, на которые капитана назначали. Абсолютная власть приводила к тому, что простым морякам и офицерам мало платили, их плохо кормили и перегружали работой. А пираты путем общего голосования решали абсолютно все: куда плыть, кого грабить, что делать с пленными. При этом голос капитана весил не больше мнения простого матроса. Разделение добычи также было справедливым, учитывались вклад и навыки всех участников. И все это было четко прописано в специальном кодексе.

Миф № 4: Пираты — разбойники и головорезы

Все мы слышали, что пираты — это отъявленные головорезы и беспощадные бандиты. Но в реальности все было совсем не так. Из-за низких зарплат и плохих условий труда многие моряки уходили в пиратство. По сути, там они находили тот же контингент, что и на обычных судах, но более благоприятные условия существования. В целом пираты были довольно гуманны для своего времени. Их цель — захватить товар, а редкие расправы совершались лишь с целью запугать и создать необходимую репутацию. Историк Дэвид Мур писал про Эдварда Тича, известного как Черная Борода: «Нет документов, где приводи­лись бы свидетельства, доказывающие, что он был жесток. За исключением финальной схватки. Но в том случае он прежде всего оборонялся».

Миф № 5: Пленных отправляли гулять по доске

Первым, кто придумал отправить пленника пройтись по доске в воду, был писатель Даниель Дефо в своей книге «Всеобщая история пиратства». Далее эту идею подхватили другие авторы и растиражировали. На самом деле нет ни единого свидетельства о том, что реальные корсары заставляли пленников делать подобные вещи.

Миф № 6: Крюки вместо рук и деревянные ноги — обычное дело

Пожалуй, одна из первых ассоциаций с настоящим пиратом — крюк вместо руки и деревянная нога. Такие «протезы» действительно существовали. В то время моряки часто получали серьезные травмы. Только мало кто мог остаться дееспособным после этого. Пираты с травмами ног зачастую получали компенсацию и уходили на пенсию. Крюк на руке мешал меньше, и с ним можно было продолжать работу.

А вот ношение повязки на глазу и вовсе не было связано с травмой. Ее использовали, чтобы скрытый глаз привыкал к отсутствию света на случай, если придется врываться в темные помещения корабля.

Миф № 7: Закапывать сокровища — распространенная практика

Согласно этому популярному мифу, пираты постоянно закапывали сокровища на необитаемых островах или в других потаенных местах. Таким образом, мир должен быть попросту переполнен забытыми кладами. Но это далеко от правды. В истории есть лишь пара известных примеров. Один из них — клад Уильяма Кидда, который власти быстро нашли. И арестовали капитана. А другой — добыча Фрэнсиса Дрейка, которую он спрятал сразу после захвата, а затем самостоятельно вернулся за ней. Более того, основными трофеями корсаров становились отнюдь не золото и драгоценности. В большинстве случаев они довольствовались едой, оружием или продовольственными товарами, которые приходилось перепродавать.

Миф № 8: Попугай на плече — верный спутник и товарищ

Во времена золотого века пиратства в Европе наступила мода на экзотических животных и птиц. Попугаев было легко перевозить, а стоили они тогда хороших денег. Логично, что пираты занимались их перевозкой. Однако доподлинно неизвестно ни об одном капитане или матросе, который ходил бы по морям с верным другом на плече. Зато точно известно, что на кораблях заводили кошек. Они тоже непривередливы, при этом хорошо ловят мышей и крыс. А по морским поверьям и вовсе приносят удачу на борт.