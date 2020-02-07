74-летняя певица случайно запустила мировой челлендж, который уже стал главным трендом 2020 года

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В конце января американская кантри-певица Долли Партон просто взорвала мировой интернет. 74-летняя звезда опубликовала в своем Instagram простой коллаж из 4 фотографий и каждую подписала названием одной из социальных сетей. Идею быстро подхватили коллеги Долли по шоу-бизнесу и запустили грандиозный флешмоб в честь певицы #DollyPartonChallenge. Челлендж очень скоро превратился в новый мем, который высмеивает стереотипы о социальных сетях и типичных фотографиях владельцев профилей в LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

Мы в AdMe.ru внимательно проследили, как развивался главный флешмоб 2020 года в социальных сетях и кто в нем совершенно неожиданно решил поучаствовать.

1. Началось все с инстаграм-аккаунтов мировых звезд

Долли Партон, благодаря которой и запустился этот грандиозный флешмоб, на самом деле своим постом просто хотела донести лишь одну мысль до подписчиков и фанатов: «Найдите себе женщину, которая может сделать все это».

Популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес приняла участие в челлендже, сопроводив свой пост словами: «Когда мой агент спрашивает, могу ли я играть разные роли».

Голливудский актер, режиссер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит решил собрать вместе кадры из своих знаменитых фильмов, которые как нельзя лучше отразили особенности каждой социальной сети.

Звезда «Мстителей» Марк Руффало в своем посте решил шутливо перефразировать Долли Партон, написав: «Найдите парня, который сыграет их всех».

2. К флешмобу присоединились и российские знаменитости

В России челлендж немного адаптировали: вместо LinkedIn иногда добавляют «классические» фотографии из «Одноклассников» или «ВКонтакте». А популярный кавээнщик Азамат Мусагалиев в своем посте решил заменить одну из социальных сетей на TikTok. А в качестве иллюстрации для своего профиля в «Одноклассниках» выбрал фотографию коллеги по команде КВН «Сборная Камызякского края» Дениса Дорохова.

Еще один популярный кавээнщик, шоумен и звезда телеканала ТНТ Александр Гудков тоже принял участие в челлендже, еще раз доказав своим фанатам, что может быть смешным в любом образе.

Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба также не остался в стороне от флешмоба, показав своим подписчикам типичные фотографии для каждой социальной сети.

3. А также домашние питомцы

4. Фанаты сериалов также включились в мировой челлендж

Фанаты ситкома «Друзья» также решили воспользоваться моментом и использовали яркие образы любимых героев сериала, чтобы поучаствовать во флешмобе. А пост сопроводили словами: «Найдите себе друзей, которые могут сделать все это».

Редакция популярного журнала решила показать своим читательницам, что образ каждой из героинь известного телешоу идеально подходит под «стандарты» конкретной социальной сети.

Как только в сети появился первый трейлер нового сериала о супергероях «ВандаВижен», фанаты комиксов Marvel решили не упускать момент и использовать яркие образы любимых актеров для участия в челлендже.

5. Не остались в стороне и крупнейшие музеи мира

Метрополитен-музей в Нью-Йорке также поучаствовал во флешмобе, чтобы привлечь внимание к своим экспозициям картин и скульптур.

В качестве альтернативы фотографиям Русский музей использовал для челленджа знаменитые картины художников Ярошенко, Серова, Бакста и Брюллова.

6. Участие во флешмобе приняли даже зоопарки

Звезда телевидения, актриса и защитник природы Бинди Сью Ирвин использовала челлендж, чтобы поддержать спасение диких животных Австралии.

You gotta bring your best hair game to Tinder. #DollyPartonChallenge pic.twitter.com/bltZGQdksB — Texas State Aquarium (@TXStateAquarium) January 23, 2020

А Техасский государственный аквариум решил разместить в своем Twitter снимки ленивцев, так как подходящие фотографии обитателей морских глубин для участия во флешмобе, видимо, им найти не удалось.

7. Полицейские тоже не смогли удержаться

Блюстители порядка из Новой Зеландии в своем микроблоге решили рассказать о самом важном для них товарище по службе.

Британская транспортная полиция также использовала своего любимого четверного помощника, чтобы поучаствовать в мировом флешмобе.

8. Вкусный бонус

А вы уже приняли участие в этом челлендже?