700 лет назад в Европе бушевала чума. Ее последствия мы ощущаем до сих пор

84 3

86

36.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Несмотря на то, что в Средние века и в период Нового времени Европа пережила несколько эпидемий чумы, самой свирепой и разрушительной стала та, которая бушевала в XIV веке и унесла жизни 1/3 тогдашнего населения Европы — около 25 млн человек. Однако она принесла не только смерть: после ее окончания облик Старого Света стал меняться, причем так основательно, что последствия тех событий до сих пор влияют на нашу жизнь.

Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться тому, насколько все события в истории связаны между собой — и эпидемия «черной смерти» и ее последствия стали ярким тому примером.

Женщины стали ниже ростом

Доктор Шэрон де Витте из Университета Южной Каролины (США) вместе с группой ученых исследовала останки 800 человек, живших до эпидемии бубонной чумы и после ее окончания. Результаты данного исследования показали, что «черная смерть» сделала людей в целом здоровее и увеличила продолжительность жизни: потомки людей, переживших эпидемию, стали доживать до 70–80 лет, чего раньше практически не наблюдалось. Объясняется это тем, что от болезни погибали в первую очередь те, чей иммунитет был ослаблен, а выжившие с более сильным «защитным механизмом» дали более здоровое потомство. Кроме того, ученые выяснили, что чума повлияла и на половое созревание девочек, сделав его более ранним. Это привело к тому, что рост женщин, в том числе и современных, стал ниже, чем мог бы быть, поскольку во время переходного периода рост костей замедляется.

Чума способствовала закреплению английского языка

В 1066 году норманны, говорившие на нормандском диалекте французского языка, завоевали Англию, благодаря чему этот язык стал государственным, фактически вытеснив английский из сферы управления и образования. А вот крестьянство по-прежнему говорило на родном английском. После эпидемии чумы английский снова пришел в города вместе с крестьянами: как известно, сельское население было задето «черной смертью» гораздо меньше, чем городское. Из-за громадных людских потерь не хватало рабочих рук, и бывшие сельские жители, которые стали заменять погибших работников, смогли громче заявить о своих правах. Вместе с этим и язык стал возвращать утраченные позиции, поскольку бывшие сельчане не владели чуждым им нормандским диалектом. В 1362 году был принят закон, согласно которому все указы отныне должны были писаться и читаться на английском, а полвека спустя король Генрих V вновь стал писать письма на английском. Словом, если бы не эпидемия чумы, то сейчас международным языком общения был бы, скорее всего, именно тот диалект французского, который принесли на английские земли норманны во главе с Вильгельмом Завоевателем.

Возможно, чума была первым биологическим оружием

По одной из версий, чума в Европе в 1346 году началась после того, как хан Золотой Орды Джанибек, которому не удалось взять осадой крепость Кафу (современная Феодосия), подкинул на ее территорию трупы людей, умерших от чумы. В Европу же смертельная болезнь проникла вместе с генуэзскими купцами, чьим торговым поселением и была Кафа. Словом, если верить в эту теорию, то именно хан Джанибек был тем, кто первым применил биологическое оружие, запустив механизм смерти, который и уничтожил большую часть населения Европы. Очагом же появления чумы считается пустыня Гоби, расположенная на территории современных Китая и Монголии. Основной причиной стало изменение климата: засухи заставили грызунов и зайцеобразных, которые и являются переносчиками чумы, селиться ближе к людям. Ситуация усложнялась еще и тем, что среди монголов мясо сурков — одних из виновников эпидемии — считалось деликатесом. Все это привело к тому, что примерно в 1320 году «черная смерть» начала свое шествие по Азии, а затем и по Европе.

В Европе усилился антисемитизм

В 2011 году группой ученых было проведено исследование, целью которого было узнать о причинах антисемитизма в Европе, который в конечном итоге и привел к холокосту. И оказалось, что именно «черная смерть», охватившая Европу за 700 лет до Второй мировой войны, стала одним из катализаторов страшной трагедии XX века. Дело в том, что именно евреев в разгар эпидемии чумы обвиняли в отравлении воды в колодцах с целью истребления христианского населения. Конечно, подобные обвинения звучали и раньше, ведь антисемитизм зародился еще задолго до наступления новой эры, однако именно в этот период он достиг одного из своих пиков. Поводом стала более низкая смертность среди евреев, чем среди остальных жителей охваченных бубонной чумой городов. Современные ученые считают, что это произошло из-за того, что евреи, следуя кашруту, более тщательно следили за своей гигиеной. Также существует мнение, что наиболее подвержены заражению чумой обладатели нулевой группы крови: она преобладала у тогдашних европейцев, но практически не встречалась среди еврейского населения.

Ускорилось развитие медицины

До того, как в Европу пришла чума, больницы в Старом Свете больше напоминали гостиницы, где давали кров и еду не только путешественникам, но и беднякам, а вот лечению болезней уделялось гораздо меньше внимания. С приходом «черной смерти» все изменилось: медики и ученые стали искать причины болезни и способы борьбы с нею. Стало понятно, что от чумы не скрыться даже за высокими стенами замков: богатые и знатные гибли точно так же, как и бедняки. Одним из самых больших «достижений» чумы стало появление понятия «карантин» — слова, в переводе с итальянского означающего «время, из 40 дней состоящее». В 1348 году власти Венеции все приходящие в порт корабли стали отправлять к расположенному недалеко от берега острову Лазаретто, где они стояли 40 дней. После истечения этого срока на борт корабля поднимались доктора, которые искали тех, кто был заражен чумой. Если таковых не находилось, корабль мог зайти в порт. Кстати, в том же году на острове была открыта больница, где содержались чумные больные. Первый «карантинный» закон был принят в 1374 году в итальянском городе Реджо-нель-Эмилия. Он предписывал не только 40-дневную задержку кораблей, но и отселение людей, имевших признаки заболевания чумой, на отдельные территории и запрет их контактов со всеми остальными.

Церковь начала терять свою власть

Мартин Лютер, инициатор Реформации.

Несмотря на то, что период Реформации, в результате которой религия перестала играть главную роль в европейской политике, начался лишь 2 века спустя, предпосылки к ней появились именно в середине XIV века. Люди, до этого времени всецело доверявшие духовенству, увидели, что никакой помощи в борьбе с эпидемией от церковников нет, тогда как светские власти пытались помешать распространению болезни: они организовали уборку тел с улиц и их захоронение, а также принудительно закрыли таверны и публичные дома, где из-за близких контактов зараза быстро распространялась. В результате эпидемии погибло более 40 % всего духовенства, и многие монастыри фактически опустели. Это привело к укоренению суеверий и началу гонений на ведьм: «отбор» монахов в полупустые монастыри стал менее требовательным, и в церковь, которая до того момента запрещала подобную ересь, попало много невежественных людей, верящих в колдовство. Кстати, закрепление в сознании людей и литературе понятия «шабаш» относят именно к «послечумному» периоду.

Ускорилось развитие городов и промышленности

Чума во Флоренции. Изображение, созданное на основе описания эпидемии Джованни Боккаччо.

Как мы уже говорили, города были затронуты чумой гораздо больше, чем деревни, однако и там жертвы были многочисленны. Эпидемия «черной смерти» изменила сельское хозяйство. Если раньше крестьяне были в основном земледельцами, то после эпидемии больше внимания стало уделяться животноводству: оно требует меньшего количества рук, чем работа на земле, ведь всего пара человек может справиться даже с большим стадом. Кроме того, у крестьянства появилась возможность добиться большего количества прав: в условиях дефицита работников феодалам пришлось идти на уступки. До середины XIV века цехи — объединения ремесленников одной или схожих профессий — были довольно закрытыми сообществами, в которых секреты мастерства передавались по наследству, однако после эпидемии они были вынуждены принимать новых членов из числа хлынувших в города крестьян. Именно в это время к традиционно мужской работе стали подключаться и женщины, так как людей, способных трудиться, катастрофически не хватало. Кроме того, нехватка рабочих рук в долгосрочной перспективе также стала катализатором промышленной революции, поскольку люди стали делать попытки механизировать производство.

«Черная смерть», обрушившаяся на Европу в середине XIV века, не была последней эпидемией чумы, однако именно она полностью изменила развитие европейской цивилизации, а значит, и всего мира в целом.