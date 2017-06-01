70-летняя австралийка сохранила фигуру, отказавшись всего от одного продукта

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый раз перед летним сезоном или просто в течение жизни мы пытаемся найти заветную формулу стройного тела. Оказывается, исключив из рациона всего один продукт, можно обрести формы мечты и сохранить их на долгие годы. AdMe.ru делится секретом идеальной фигуры 70-летней Каролин Хартц (Carolyn Hartz).

Каролин Хартц в июле исполнится 70, она четырежды бабушка. Но ее внешность так хороша, что язык не поворачивается назвать эту женщину 70-летней старушкой.

Каролин убеждена: формула идеального тела очень проста. В своем интервью она рассказала, что, во-первых, нужно следить за тем, что попадает в рот, а во-вторых, нужно быть активным.

Она никогда не оправдывается своим возрастом, чтобы чего-то не делать. И, например, даже сейчас снова начала играть в теннис.

Секрет ее прекрасной формы прост: 30 лет назад ей пришлось отказаться от чизкейка на завтрак, печенья на обед и вообще от всех сладостей, содержащих белый рафинированный сахар, из-за угрозы здоровью. У Каролин был диабет. Спустя год организм Каролин восстановился, а ее уровень сахара в крови пришел в норму. Но жить в таком ритме ей совершенно не нравилось, ведь приходилось отказываться от всего, что она так любит.

И Каролин нашла способ, как без вреда для фигуры есть любимые сладости. Она стала предпринимателем: создала компанию по продаже заменителя сахара. Так, Каролин снова смогла начать готовить свои любимые торты. Но, разумеется, она не ограничивается лишь питанием. Каролин спит по 8 часов в сутки, много гуляет, медитирует и занимается спортом. Также она не отрицает, что делала небольшие пластические операции.

Каролин как мать и опытный человек всегда говорит: «Жизнь неидеальна. Дела не будут идти так, как вам этого хочется. Но все в порядке! Если вы бросили себе вызов или все еще помните какую-то неудачу, то действуйте. Начинайте сначала, если потребуется. Я верю, что если одна дверь закрывается, то другая открывается. Я не говорю, что я всегда в порядке. У меня тоже бывают тяжелые времена, но секрет в том, что стакан наполовину полон. Вставайте и действуйте».