7 знакомых с детства сказок, которые оказались далеко не такими безобидными, как мы думали

Мы с детства помним наизусть любимые сказки, но, когда взрослеем, у нас начинают возникать к ним вопросы. Почему дед и баба так убивались над разбитым яйцом, если сами пытались это сделать? Почему младший сын всегда дурак? Как мог жестокий старик увести собственную дочь в лес зимой?

Мы в AdMe.ru тоже задались этими вопросами. И конечно, тут же бросились искать ответы, а вместе с тем нашли еще кучу любопытных деталей, которые всерьез меняют смысл сказок.

Курочка Ряба

Это одна из первых сказок, которые родители читают детям, и одна из самых странных. Курочка снесла золотое яйцо, которое дед и баба зачем-то пытаются разбить, причем безуспешно. Затем его разбила мышка, и почему-то все начинают плакать. Несушка обещает снести обычное яйцо, и все успокаиваются. Оказывается, всем нам знакомый вариант сказки неполный. «Курочку Рябу» урезал педагог Константин Ушинский. В народных версиях после «поломки» яйца начинают происходить еще более странные события: дед и баба плачут, дуб с себя листочки посшибал, попова дочь ведра разбила и т. д. При этом нового яичка не предвидится. Есть разные трактовки сказки. Например, согласно первой сказка рассказывает о сотворении мира, ведь в мифологии многих народов именно из разбитого яйца появляются небо и земля. Другая теория говорит о том, что речь идет об апокалипсисе. Золотое яйцо символизирует мир, который сокрушали дед и баба, помогло им в этом хтоническое существо, мышка; наступает крушение мироздания, сопровождаемое криком и плачем (дед и баба плачут, курочка кудахчет). Еще одна версия, объясняющая странное поведение старика и старухи, говорит о том, что у них не было потомства, и золотое яйцо били потому, что надеялись увидеть внутри ребенка. Не обнаружив там новой жизни, они заплакали.

Колобок

Есть мнение, что Колобок — это вовсе не хлеб, а человек. Для его создания бабка поскребла по сусекам, а ведь поздних и уже нежданных детей в детстве называли поскребышами, причем считалось, что они наделены особой магической силой. Именно младшие сыновья не наследовали имущество, а должны были сами его добыть, а для этого необходимо было покинуть общину и отправиться на заработки. На своем пути Колобок встречает зайца — символ жизненной энергии, плодовитости, ловкости. Затем волка — символ воинской доблести. Потом медведя — символ доброты, силы и мудрости. И в самом конце лису — это женщина. Набравшись мудрости, мужчина находит себе пару и основывает свой род. История приобретает циклический характер. Самый древний вариант текста «Колобка» записан А. Н. Афанасьевым, и там есть одна интересная лингвистическая деталь. Главный герой, говоря о своих приключениях, использует предлог «у»: «Я у дедушки ушел, я у бабушки ушел...» Но в славянских языках предлогу «у» соответствует предлог «в», а не «от». Получается, Колобок поет о том, чему он учится по ходу сюжета: «Я в дедушку пошел, / Я в бабушку пошел, / В тебя, заяц, не хитро пойти! / В тебя, волк, не хитро пойти! / В тебя, медведь, не хитро пойти! / В тебя, лиса, и подавно пойду!» Получается, что сказка, которая так печально закончилась, на самом деле имеет хеппи-энд и рассказывает о личностном росте.

Иван-дурак

В некотором смысле этот персонаж — тот же Колобок. Дело в том, что слово «дурак» может указывать на имущественный статус Ивана. Поскольку он младший сын, ему не положена доля в наследстве (остается в дураках). Одним из способов обеспечить себе жизнь в отсутствие наследства было стать жрецом. И, судя по всему, им Иван и был. Он единственный из братьев, кто вообще говорит в сказке, более того, он говорит не только с людьми, но и с животными. Дурак загадывает и отгадывает загадки, то есть занимается тем, чем занимается во многих традициях жрец. А еще он поэт и музыкант: в сказках подчеркивается его пение, его умение играть на чудесной дудочке или гуслях-самогудах, заставляющих плясать стадо. И в итоге именно он побеждает зло, связанное с потусторонними силами.

Кощей Бессмертный

Зловещий Кощей — один из символов зимы (кстати, как и Дед Мороз). Собиратель русских сказок Александр Афанасьев связывает рассказ о смерти Кощея с представлениями славян о дубе — дереве бога-громовержца Перуна, и в яйце видит метафору солнца, убивающего зиму, а в бессмертии его — непрерывное возрождение зимы в природе. Одно из значений слова «кощей» — пленник. Этот персонаж и правда был в плену у Марьи Моревны и вырваться смог, только напившись воды (напитавшись весной дождевой влагой). Волшебными помощниками Ивану-царевичу в этой сказке служат орел, сокол и ворон, которые олицетворяют силы ветра, грома и дождя, и в конце концов Иван-царевич (бог-громовник) копытом коня (ударом молнии) убивает Кощея (уничтожает тучу, заставляя ее пролиться весенним дождем).

Бой на Калиновом мосту

У этих романтичных топонимов с ягодным «флером» на самом деле довольно жуткое значение. Название «Калинов мост» происходит не от растения калина. Оба этих слова однокоренные и происходят от древнерусского «калить», что означает разогрев твердого материала (например, металла). Река Смородина также называется Огненной, то есть Калинов мост, по сути, раскаленный. Он разделяет мир живых и мир мертвых, именно по нему души совершают переход после смерти. И именно здесь герои (витязи, богатыри) сдерживают угрожающие добру силы зла в образе различных змеев. Река Смородина — аналог древнегреческого Стикса — тоже получила свое название не от ягоды, а от слова «смрад», то есть неприятный запах. По одной из версий, свое название она получила потому, что состоит из горящей серы. По другой — топоним вообще не связан с неприятным запахом, а происходит от слова «самородная» — сама собой рождающаяся, первообразная, мифический прообраз всех рек.

Морозко

Эта сказка вызывает много вопросов. Например, почему отец послушал злую мачеху и вывез собственную дочь в лес в лютый мороз? Почему она не сопротивлялась и не пыталась спастись? Зачем соврала Морозко, что ей не холодно? На самом деле ни мачеха, ни тем более отец не хотели зла девушке. Просто подошло время пройти обряд инициации, чтобы вступить во взрослую жизнь. Детей отводили в лес, где они должны были выживать в течение определенного времени. Это всегда делал отец или брат. Мать (или мачеха) этого делать не имела права. Дочь мужчины оказалась более закаленной, она смогла пережить ночь на холоде, именно поэтому она отвечает «да» на вопрос Морозко: «Тепло ли тебе, девица?» А дочь мачехи оказалась более изнеженной, потому что ответила отрицательно. В итоге в версии Афанасьева первая девушка вернулась домой в праздничном наряде и с фатой на голове, а вторая окостенела. Есть и еще одна причина, по которой Настенька утверждает, что ей не холодно. Дело в том, что морозная зима связывалась с будущим хорошим урожаем, поэтому девушка, вполне возможно, не просто показывала выдержку, но и проявляла заботу о хлебе насущном. По сути, героиня сказки легко договорилась со стихией, а такое обычно было под силу лишь жрецам. Ну или ведьмам.

Царевна-лягушка

Иллюстрация Ивана Билибина к сказке «Царевна-лягушка».

Главный персонаж этой сказки — прекрасная девушка, оборотень, обычно обладающая познаниями в колдовстве и принужденная жить какое-то время в облике лягушки. Этот образ рассматривался в науке как архетип тотемной супруги, на которой должен был жениться первобытный охотник для того, чтобы охота выдалась удачной. Но почему именно в лягушку превращалась царевна? Дело в том, что у многих народов был культ жабы, потому что она земноводное. Жаба способна жить и на земле, и под водой, то есть проникать сразу в несколько миров. Интересно, что в 20-е годы XX века археолог А. Н. Лявданский обратил внимание на целый ряд городищ, расположенных в болотистой местности на Смоленщине. Все они представляли собой круглые площадки. Так как следов постоянной жизни и укреплений вокруг построек не было, ученые пришли к выводу, что имеют дело со святилищами. По распространенным представлениям, религиозные сооружения древние славяне создавали на возвышенностях, однако, судя по этим находкам, болота также были объектами поклонения.