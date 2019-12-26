7 великих художников, о причудах которых не догадывались даже самые преданные поклонники их таланта

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Александр Сергеевич Пушкин писал: «Гений и злодейство — две вещи несовместные», но многие готовы поспорить с великим русским поэтом. Знали ли вы, что Исаака Левитана боялись все московские барышни, а итальянский живописец Караваджо был любителем помахать кулаками?

Мы в AdMe.ru проштудировали биографии известных художников и обнаружили такие факты, которыми просто невозможно не поделиться.

1. Сальвадор Дали

Король эпатажа Сальвадор дали всегда умел привлечь к себе внимание. Он читал лекции в водолазном костюме, разгуливал по улицам с ручным муравьедом, а свое тело завещал похоронить в полу своего театра-музея. Его главной страстью была жена и муза Гала (Елена Дьяконова). Дали писал: «Я люблю Галу больше матери, больше отца, больше Пикассо и даже больше денег».

Современники Дали утверждали, что он заставлял людей считать его безупречным и совершенным человеком. Художник порвал отношения с семьей, родственники были не в восторге от его возлюбленной и считали Елену дамой легкого поведения. Конфликт обострился до такой степени, что отец лишил Дали наследства. В знак протеста Сальвадор побрился налысо и «похоронил» свои волосы на пляже. В 1980 году художника разбила болезнь Паркинсона. Дали очень часто срывался на жену. Он кричал на Галу, бросал в нее вещи, поднимал руку и даже сломал ей 2 ребра. Чтобы успокоить мужа, Гала давала ему психотропные препараты. После смерти жены друзья определили Сальвадора в клинику. Он отказывался есть, становился агрессивен, плевал в медсестер и пытался расцарапать им лицо.

2. Клод Моне

Импрессионист Клод Моне хотел стать художником вопреки воле отца. Моне не любил учиться, на уроках он развлекал себя тем, что рисовал карикатуры на полях тетради. Это увлечение стало приносить Клоду неплохой доход. В 15 лет в местной художественной лавке он продавал свои картины и вскоре стал местной знаменитостью. Так юноше удалось скопить 2 000 франков, которые он потратил на обучение.

Клод Моне «Вход в Живерни зимой, заходящее солнце».

Как и у всех гениев, у Моне были свои странности. Он едва сводил концы с концами и погряз в долгах. Когда кредиторы хотели забрать картины у художника, Клод не придумал ничего лучше, чем сжечь свои работы. Моне был невероятно упрямым человеком. Однажды в феврале он писал пейзаж со старым дубом, но вскоре бросил это занятие. В мае художник решил закончить работу. Клод был в бешенстве — на дубе зеленела молодая листва! Он долго не мог найти себе места, но принял решение. Несколько дней он срывал листья с дерева, пока оно не приняло «изначальное» состояние.

3. Винсент Ван Гог

Кто из нас не знает историю о том, что Ван Гог отрезал себе ухо. После ссоры с Полем Гогеном он бритвой отсек себе мочку уха, упаковал ее в конверт и подарил «на память» знакомой проститутке. Знакомые говорили, что Винсент абсолютно не умел спорить, ему были присущи вспышки агрессии. Художнику удалось испортить отношения с единственным близким человеком — своим братом. Он жил уединенно, сторонился людей, много курил и злоупотреблял алкоголем.

Но несмотря на вспыльчивый характер, Ван Гог был преисполнен человеколюбием. Художник писал брату: «Нет ничего более подлинно художественного, чем любить людей». Он был трудолюбивым, много работал и терпел насмешки от окружающих людей, которые сторонились чудаковатого Винсента.

4. Исаак Левитан

Певец русской природы пейзажист Исаак Левитан был человеком целеустремленным. Родился он в бедной семье раввина, который был вынужден оставить свой религиозный путь, чтобы хоть как-то прокормить жену и детей. Чтобы оплачивать учебу в художественном училище и помогать родителям, Исаак много работал. Он рисовал иллюстрации на заказ и писал картины на продажу.

Мария Чехова, возлюбленная Исаака Левитана.

Молодой и красивый юноша не был обделен женским вниманием, да и сам Левитан слыл натурой пылкой и влюбчивой. Его увлечения дамами протекали бурно, давая поводы для сплетен. Исаак стрелялся из-за женщин, он преследовал своих возлюбленных по всей Москве, вставал прилюдно на колени и устраивал публичные сцены ревности. Дамы боялись столь настойчивого внимания художника и старались обходить его стороной. Под обаяние Левитана попала даже сестра Чехова Маша.

5. Караваджо

Художникам Ренессанса тоже не были чужды эпатажные поступки. Один только Караваджо своими выходками сводил с ума всю Италию. Основоположник реализма в искусстве художник Микеланджело Меризи да Караваджо был новатором в живописи. Он рисовал обыкновенных людей из уличной толпы: мальчишек, бродячих цыганок, торговцев на рынке, ночных бабочек. Меризи стремился к документальной точности, что не очень нравилось его современникам. Чтобы изобразить Лазаря на картине «Смерть Лазаря», он нанял рабочих, которые разрыли свежую могилу юноши, положили тело в определенную позу и ждали, пока художник сделает наброски.

Фрагмент картины «Воскрешение Лазаря».

Караваджо славился своим вспыльчивым характером. Однажды во время ссоры за карточной игрой художник так сильно ударил своего оппонента, что тот отдал богу душу. Долгое время Меризи скрывался от правосудия. Второй жертвой стал юноша Рануччо Томассони, который сильно пострадал после драки с художником. За голову Караваджо папа римский Павел V назначил вознаграждение.

6. Поль Гоген

Поль Гоген был успешным брокером и примерным семьянином. Он счастливо женился на датчанке Мэтте-Софи Гад, которая родила ему 4 детей. Поль души не чаял в старшем сыне Эмиле. Вскоре в Европе случился биржевой кризис. У семьи Гоген не было средств, чтобы оплатить жилье и купить еды.

Жена Поля Гогена Пахура с новорожденным сыном.

Устав от безденежья, Гоген бросает семью и уезжает жить в Панаму, а потом на Таити. Там он берет в жены Пахуру Тай. Полю было за 40, Пахуре — 14. Она родила художнику 2 детей. Одной из самых ярких черт характера Гогена была надменность. Художник был уверен в своей гениальности. Он казался окружающим очень самовлюбленным. Возможно, эта черта помогла Полю не унывать в моменты безденежья и тяжелых болезней.

7. Илья Репин

Русский художник Илья Репин был сторонником здорового образа жизни. Он предпочитал спать на свежем воздухе и отказался от мяса. Художник старался помогать бедным и обездоленным, а Маяковского и вовсе спас от голодной смерти.

Чрезмерная скупость и бережливость Репина по отношению к себе удивляли окружающих. Он специально вставал очень рано, чтобы уехать на работу, ведь утром проезд на трамвае стоил 5 копеек, а днем — уже 10. А когда его дочери Вере понадобился массаж, Репин предложил девушке запомнить, что делала массажистка, и повторять все дома самостоятельно. Разносолами домашних художник тоже не баловал. Семгу, шоколад, апельсины и разные деликатесы он считал излишней роскошью и просил подавать к столу вареную картошку, огурцы и чечевичную похлебку. Знакомые Репина шутили, что на обед художник ест суп из сена.