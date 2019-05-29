7 устаревших принципов образования, которые Илон Маск намерен разрушить своей школой будущего

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Илон Маск без лести отзывается о своих школьных годах: зубрить предметы, которые ему неинтересны, и переживать из-за оценок — не то, чем хотел заниматься будущий покоритель космоса. Своим пятерым детям он позволил избежать такой участи, создав собственную школу Ad Astra (в переводе с лат. «К звездам») прямо в личном загородном поместье. Известно о ней немного, проект строго секретный, и попасть туда могут лишь одаренные дети сотрудников SpaceX, но одно мы знаем точно: традиционное образование там не в почете.

AdMe.ru удалось кое-что выяснить о проекте гениального предпринимателя. Мы выделили основные принципы традиционной школы, которые критикует Илон, и альтернативы им, которые предлагает Ad Astra.

1. Система оценок неэффективна

«В моей школе нет оценок. Они формируют у детей искаженную систему ценностей», — утверждает Маск. Зато в школе Ad Astra есть своя валюта — «астры». Их получают не за правильное решение задачи, а за реализацию своих идей. Кто-то делает сайты, кто-то печет пирожки. Каждый имеет возможность сделать что-то и узнать, насколько это ценно. Так дети заранее учатся рыночным отношениям на практике.

2. Высшее образование не должно быть целью школьника

Высшее образование и углубленное изучение всех предметов скорее минус, чем плюс, по мнению Илона. «Все это заставляет людей считать себя особенными, после чего те перестают кого-либо слушать и анализировать свои ошибки», — уверен он. В качестве примера гениальных людей без престижных дипломов он называет Стива Джобса и Билла Гейтса. Ученики Маска сосредоточены на фундаментальном знании. Они постигают основы дисциплин, их спорные вопросы и применимость на практике, а не забивают голову тем, что им вряд ли понадобится в дальнейшем. Таким образом у них формируется крепкая база знаний во всех сферах науки, а углубленное понимание приходит по мере освоения выбранной профессии.

3. Тесты, абстрактные задачи и уравнения бесполезны без практики

«Тесты погубили американское образование. Выпускники не умеют думать, они могут только подчеркнуть правильный ответ», — утверждает предприниматель. Самый эффективный способ закрепить изученное — практика. Вместо того чтобы рассказывать ребенку о том, какие бывают инструменты и для чего они нужны, в школе Маска им дают двигатель и просят его разобрать. «Решение абстрактных задач не приносит пользы, дети не понимают, зачем им это нужно, и не запоминают. Их мозг просто отсеивает лишнюю информацию», — говорит Илон Маск. Школьники просто не видят смысла в этих сложных уравнениях, где, помимо цифр и переменных, ничего нет. В качестве альтернативы детям дают реальные задачи: создать что-то, починить, выяснить эффективные способы решения жизненной ситуации.

4. Детям необходимо углубленное изучение этики и морали

«Представьте себе небольшой городок на озере. Основная часть его населения трудится на огромном заводе. Этот завод загрязняет озеро и убивает животных в нем. Что вы предпримете? Закрытие фабрик означает потерю работы для всех, а если их оставить, город рискует лишиться озера», — описывает увиденную в Ad Astra ситуацию американский инженер и предприниматель Питер Диамандис, который лично посетил школу. Такие задачи — регулярная практика для воспитанников школы Илона Маска. Это помогает взглянуть на мир критически, проверить на прочность свою систему ценностей. Наделить детей моральным компасом и эмпатией важнее, чем научить их решать математические уравнения.

5. Строгое деление на классы неэффективно

«В моей школе нет никаких классов, ученики проходят обучение все вместе», — говорит Илон. Независимо от возраста, они вместе решают поставленные задачи, делятся мнениями. Каждому интересно найти истину: даже приходя домой, они обсуждают пройденное с родителями, а потом несут их мнение в коллектив.

6. Физику нужно изучать на практике, а не на сухой теории

«Даже если вы не хотите связывать свою профессию с физикой, вам будет очень полезно знать ее», — уверен предприниматель. Маск рекомендует изучать ее как фундамент, а затем пройти несколько курсов, чтобы определиться с самым интересным для вас направлением. Важно также, чтобы дети наглядно видели все ее законы и применяли их, а не зубрили сухую теорию. Другие предметы при этом не теряют важности. По словам Илона, необходимой для всех является даже экономика, чтобы не возникало путаницы в ее терминологии.

7. Обязательная программа заставляет детей ненавидеть школу

«Кто-то любит математику, кто-то — языки или музыку. Правильнее будет основывать программу, опираясь на интересы ребенка, а не заставлять его проходить заранее написанную», — уверен Илон. Ученики Ad Astra с нетерпением ждут окончания каникул, школьные уроки для них не мучение, а способ получше узнать то, что им интересно. Цель проекта Маска — развить уникальные характеристики каждого ребенка, а не насильно принуждать их адаптироваться к заранее установленной системе. Многие дети ненавидят традиционные школы, прогуливают уроки, получают плохие оценки. Иногда и вовсе бросают учебу. Подход Илона помогает избежать этого.