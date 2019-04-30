7 уроков воспитания от королевских семей. Кое-что стоит взять на заметку

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Весь мир с нетерпением ждет радостную новость о рождении первенца принца Гарри и Меган Маркл. Герцогиня Сассекская не раз нарушала традиции британской королевской семьи, поэтому многим интересно, каким будет ее подход к воспитанию ребенка: будет ли она следовать протоколу или, наоборот, станет либеральной мамой, оберегающей малыша от строгости дворцовой дисциплины? Поговаривают, будущие родители готовы даже отказаться от титулов, чтобы у их отпрысков было счастливое детство, не обремененное условностями королевского воспитания.

Мы в AdMe.ru не любим домыслы и слухи, поэтому решили рассказать вам о том, как проходит детство уже появившихся на свет принцев и принцесс. Возможно, что-то из методов воспитания наследников престола приглянется и вам.

Норвегия: разрешены шалости и инстаграм

У кронпринца Норвегии Хокона и его жены Метте-Марит двое общих детей: дочь Ингрид Александра и сын Сверре Магнус. И еще один сын — Мариус Борг Хейби — родился у Метте-Марит до знакомства с наследником престола. Несмотря на то что молодой человек не имеет титула, он выполнял общественные королевские обязанности; правда, в 2017 году, когда ему исполнилось 20 лет, он попросил семью освободить их от него. Сейчас молодой человек живет обычной жизнью и даже ведет страничку в инстаграме. Жизнь Ингрид, которая является наследницей престола, и Сверре тоже не особо отягчена условностями. Оба ходили в государственный детский сад и школу. Однажды в интервью девочка призналась, что, когда была маленькой, даже не знала о том, что она принцесса. Ее младший брат Сверре прослыл в Норвегии главным весельчаком королевского двора: он часто строит рожицы, чем изрядно смешит подданных. А однажды на церемонии в честь дня рождения короля Харальда мальчик даже станцевал даб.

Швеция: нет — соцсетям, да — реальной жизни

А вот единственный сын правящего короля Швеции Карл Филипп и его жена принцесса София против соцсетей и вообще частого использования гаджетов. Они даже написали книгу Handbok för nätföräldra, что дословно переводится как «Справочник для интернет-родителей», которая раскрывает такие проблемы, как кибербуллинг, домогательства в сети и фильтрация реальности. В пособии принц и принцесса советуют минимизировать время, проведенное детьми в сети. У любимицы Швеции кронпринцессы Виктории и ее мужа Даниэля двое детей: старшая дочь Эстель и сын Оскар. Их воспитывают в том числе через общение с разными социальными слоями. Вместе с родителями принц и принцесса посещают приюты для бездомных, проблемные семьи, школы и детдома. Их жизнь максимально открыта для подданных: ролики с детьми можно найти на YouTube.

Дания: учеба в простой школе и много спорта

У наследника датского престола Фредерика и его жены Мэри четверо детей: сын Кристиан, дочь Изабелла и близняшки Винсент и Йозефина. Семья кронпринца известна своей демократичностью в воспитании детей: им позволено шалить и даже иногда пропускать школу. Кстати, школы и садики родители выбирают для своих детей государственные, а возит их туда сама Мэри на велосипеде. Семья ведет активный образ жизни, занимается спортом и часто участвует в соревнованиях вместе со своими подданными. Но и традициям здесь есть место: вот уже несколько столетий датские короли носят имена или Фредерик, или Кристиан, поэтому имя первенца, принца Фредерика, было предопределено.

Нидерланды: счастливое детство без папарацци

Король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга Максима произвели на свет трех дочерей. Главный принцип воспитания юных принцесс — это счастливое детство. Монаршья чета позволяет девочкам жить жизнью обычных подростков, учиться в обычной школе и дружить с одноклассниками. Родители тщательно оберегают юных принцесс от внимания журналистов и даже судились с Associated Press из-за фотографий, тайком сделанных сотрудником агентства во время отдыха королевской семьи. Сам Виллем-Александр уверен, что нельзя быть хорошим монархом, если у тебя не было нормального детства. А залог нормального детства — это в том числе охраняемая от посторонних частная жизнь.

Испания: изучение китайского и любовь к балету

У Леонор и Софии, юных дочерей короля Испании Фелиппе и его жены Летиции, по-настоящему аристократическое воспитание. Девочки окончили детский садик для детей испанской Королевской гвардии, а сейчас ходят в престижную школу, где когда-то учился их отец. Они посещают уроки хороших манер, занимаются балетом и ходят на яхтах. Само собой, каждая говорит на нескольких языках. Например, Элеонор, кроме английского и французского, учит еще арабский и мандаринский. При этом инфанты прекрасно владеют языками родной страны, в том числе баскским. Девочек не балуют и воспитывают в любви друг к другу. Они практически не расстаются и, по некоторым данным, даже живут в одной комнате.

Лихтенштейн: никаких гувернанток

Князь Лихтенштейна Ханс-Адам II и его наследник принц Алоиз.

Князь Лихтенштейна Ханс-Адам II — уже давно дедушка, но его подход к воспитанию детей в свое время был довольно новаторским. Правитель и его жена предпочитали заниматься этим без помощи гувернанток, пользуясь услугами няни лишь на время своего отсутствия. В одном из интервью Ханс-Адам признался, что лично менял подгузники детям (а их у него четверо), и отдельно заметил, что это было еще до эпохи памперсов. При этом монарх умудрился добиться от парламента расширения своих полномочий, то есть княжескими обязанностями никогда не пренебрегал.

Великобритания: обеды в «Макдоналдсе» и шорты в любую погоду

Со времен детства Елизаветы II и даже принца Чарльза воспитание наследников британской короны стало намного либеральнее. Принцесса Диана, например, постоянно обнимала своих детей, в том числе и на публике, что до нее не было принято. Она же водила маленьких Уильяма и Гарри в Макдоналдс и позволяла им шалости во дворце. Похожей модели воспитания придерживается и Кейт Миддлтон. Однако в семье Виндзоров еще очень сильны традиции. Например, до 8 лет мальчики обязательно ходят в шортах, а игра в «Монополию» для королевских детей все еще под строгим запретом. Желая оградить сына и дочь от тягот дворцового воспитания, старшая дочь Елизаветы II, Анна, даже отказалась от титула, за что ее дети благодарны ей. Поговаривают, что так же могут поступить и принц Гарри с Меган Маркл.

Бонус: правила этикета, которые надо знать, даже если вы не из королевской семьи

Есть ли у вас какие-то необычные методы воспитания детей? Делитесь в комментариях.