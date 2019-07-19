7 талантливых женщин, которые были вынуждены остаться в тени знаменитых мужчин

19 1 36 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Много столетий главными достижениями женщины считались удачное замужество и рождение детей. Общество не хотело замечать и воспринимать всерьез способности прекрасного пола и в том случае, когда дамы оказывались успешнее своих популярных родственников. Именно о таких женщинах пойдет речь в статье: о сестре Моцарта, любовнице Пикассо, жене Хичкока и других, чей талант достоин внимания и в наши дни.

AdMe.ru хочет восстановить справедливость и рассказать о жизни женщин, которые внесли свой вклад в мир искусства, но при этом остались незамеченными.

Жаклин Паскаль

У классика французской литературы и ученого Блеза Паскаля была не менее талантливая младшая сестра Жаклин. В возрасте 6 лет девочка стала интересоваться поэзией, в 8 написала свои первые произведения, в 11 сочинила 5-актную комедию, а в 13 — сонет в честь беременности королевы. После этого Жаклин представили ее величеству и она стала желанным гостем при дворе. В том же году вышел ее 1-й и единственный сборник стихов. Когда Жаклин исполнилось 14, ее семья переехала из Парижа в Руан и юная поэтесса стала популярной в высшем обществе. Но спустя 7 лет ее брат Блез вывихнул ногу и за его лечение взялись 2 хирурга, которые познакомили Паскалей с новым религиозным направлением — янсенизмом. Первым идеей янсенизма проникся Блез, который затем увлек и Жаклин, и под влиянием брата девушка захотела уйти в монастырь. Поэтесса, которая еще вчера собирала вокруг себя поклонников, становится сиделкой и секретарем своего брата, с которым они вместе посещают духовные проповеди. Блез поддерживал Жаклин в желании стать монахиней, но этой затее помешал их отец, поставив условие: дочь может уйти в монастырь, но только после его смерти. Жаклин стала вести аскетическую и затворническую жизнь, отказалась от поэзии, но условие отца не нарушила. После смерти главы семейства уже Блез воспротивился пострижению сестры, поскольку из-за плохого самочувствия ему было сложно обслуживать себя и он боялся остаться в одиночестве. Однако Жаклин тайно сбежала в монастырь, где ее жизнь оборвалась в возрасте 36 лет.

Мария Анна Моцарт

Мария Анна Моцарт — старшая сестра известного композитора, которую называют «другая Моцарт». Наннерль (ласковое прозвище Марии Анны) играла на клавесине с 7 лет и с самого детства выступала с концертами в разных городах Европы, в которых повсеместно признавалась одной из лучших пианисток своего поколения. Но по достижению брачного возраста Наннерль была вынуждена завершить свою карьеру по требованию отца. Мария Анна в 18 лет переехала в Зальцбург с матерью и больше не выступала на сцене, но стала давать уроки игры на фортепиано. В то время как Вольфганг жил самостоятельно, Наннерль находилась под властью отца, который не позволил ей выйти замуж за возлюбленного и отдал за дважды разведенного магистрата Иоганна Баптиста фон Зонненбурга, который был на 15 лет ее старше и жил в Санкт-Гильгене. После смерти мужа Мария Анна вернулась в Зальцбург в сопровождении 2 своих детей и 4 пасынков, где продолжила преподавать игру на фортепьяно. Но постепенно ее здоровье ухудшалось, и в возрасте 74 лет Наннерль ослепла, а спустя 4 года умерла.

Фанни Мендельсон

Семья Мендельсон была богата и могла позволить себе самых лучших учителей, поэтому уроки музыки брат и сестра брали у знаменитого преподавателя Цельтера, который восхищался своей талантливой ученицей и писал Гете: «Она играет как мужчина». Это было высшей похвалой. Но отец Фанни был уверен, что ремесло композитора не подходит для приличной девушки, и написал ей в письме: «Для моего сына (Феликса) музыка, возможно, станет профессией. Для тебя она может и должна остаться лишь украшением». Но Фанни не перестала писать музыку, и Феликс, разделяя страсть сестры к сочинительству, договорился с ней о том, что некоторые ее произведения будут опубликованы под его именем. Правда, на приеме в Букингемском дворце произошел неловкий момент: королева Виктория высоко оценила талант Феликса и напела любимую мелодию; смущаясь, композитор признался, что автором является его сестра. Умерла Фанни Мендельсон от инсульта на сцене своего домашнего театра во время репетиции, когда исполняла ораторию брата «Первая Вальпургиева ночь». Сам Феликс скончался менее чем через 6 месяцев по той же причине, но успел дописать произведение, посвященное Фанни.

Камилла Клодель

Камилла Клодель обладала удивительной способностью «оживлять» камень. В начале XX века считалось, что женщина не может быть столь талантливым скульптором. Печальная история Камиллы началась во время обучения в академии Коларосси, где девушка познакомилась со своей роковой любовью — Огюстом Роденом, который преподавал скульптуру. Еще до их встречи многие указывали на сходство их работ, а в дальнейшем это заметил и сам Роден. Камилла начала работать в его мастерской и стала для него источником вдохновения, помощницей, моделью и любовницей, а вот женой так и не стала, поскольку Роден не хотел прекращать свои 20-летние отношения с Розой Бере. Роза не была так талантлива и хороша, как Камилла, но своим умением закрывать глаза на увлечения возлюбленного и не устраивать скандалов смогла удержать его рядом до конца своих дней. А вот Камилла, узнав о другой семье Родена, сдерживаться не стала и поставила ультиматум: «Или она, или я!» Скульптор не хотел делать выбор и тянул время. Камилла не раз сама пыталась прекратить отношения, осознавая, что за все годы их романа она отдала своему мужчине все силы, благодаря чему он стал знаменит, а она не смогла выставить ни одной своей работы. Роден же не считал себя причиной ее творческих неудач и даже привлекал внимание критиков к ее скульптурам, но те воспринимали ее только как протеже великого мастера.



В 1905 году состоялась первая персональная выставка Камиллы, которую тайно устроил Роден. Однако коммерческий успех не спас девушку от безумия. В этом же году Камилле поставили диагноз «шизофрения». Причиной этого послужило то, что художница утверждала, что Роден украл ее идеи, талант, пытается отравить, а затем и вовсе уничтожила свои работы. После свадьбы брата, Поля Клоделя, с которым у Камиллы были доверительные отношения, и его отъезда в Китай девушка стала жить в уединении в своей мастерской. Мать была против творческой профессии дочери, а отец, всегда одобрявший выбор Камиллы, пытался ей помочь морально и финансово. Глава семейства умер 2 марта 1913 года, но родственники приняли решение не сообщать Камилле о его смерти. Уже 10 марта 1913 года по инициативе брата Камилла была помещена в психиатрическую клинику. Утверждается, что художница добровольно на это согласилась, но документального доказательства этого нет. Есть предположение, что Поль не выдержал пребывания в тени славы сестры и решил таким способом от нее избавиться, хотя врачи не видели оснований держать ее в клинике. Тем не менее Камилла провела в лечебнице почти 30 лет, до конца жизни. Что же случилось с Роденом? Он женился на Розе в январе 1917-го, а 2 недели спустя она скончалась от простуды. В ноябре того же года умер и сам скульптор.

Франсуаза Жило

На каждого опытного сердцееда найдется женщина, которая окажется ему не по зубам. Так Пикассо не удалось подчинить строптивую Франсуазу Жило. Их встреча произошла в 1943 году: Франсуаза занималась живописью, позировала художнику и брала у него уроки. Спустя полгода после знакомства у них завязался роман, который продлился 10 лет. В отличие от многих других возлюбленных Пикассо Франсуаза не повредилась рассудком и не пыталась покончить жизнь самоубийством, а ушла от мастера, почувствовав, что их любовная история подходит к концу. Французская художница до сих пор жива и продолжает заниматься искусством. О ней долго говорили только как о любовнице Пабло Пикассо, и только спустя годы критики стали признавать, что успех Пабло в том числе заслуга его партнерши, ведь благодаря ей он освоил новые техники рисования, литографию и гравюру.

Альма Хичкок

Мало кто знает, что за спиной великого Хичкока стояла Альма — миниатюрная женщина, имени которой не найти в титрах, но без которой мир не увидел бы фильмов культового режиссера. И эту пару соединил творческий процесс. Альма сразу понравилась Альфреду, но он долго не мог решиться пригласить ее на свидание, потому что его не устраивало собственное социальное положение. И лишь спустя 2 года после их знакомства, когда Альфред стал ассистентом режиссера, он предложил девушке поработать вместе над его фильмом. В 1925 году Хичкок отправился в Германию на съемки своей 1-й картины «Сад наслаждений», Альма была его ассистентом. На обратном пути на пароме Альфред набрался храбрости и сделал ей предложение. Только ответ Альме дался тяжело, поскольку девушка страдала морской болезнью. Сам режиссер вспоминает: «Она стонала. Кивала головой. Ее тошнило. В общем, диалоги были слабоваты, но постановка удалась!» После свадьбы Альма сделала выбор в пользу карьеры мужа. Несмотря на то, что в свидетельстве о браке было написано, что Альфред кинорежиссер, а Альма — домохозяйка, жена Хичкока не сидела дома и оставалась значимой фигурой в кинематографе. Альма присутствовала на съемках, озвучке, монтаже и всегда была первой, кто оценивал готовую картину своего мужа. Серый кардинал Хичкока оставался незаменимым соавтором и любящей женой более 50 лет.

Зельда Фицджеральд

С самого момента знакомства отношения между Зельдой и Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом были непростыми: девушка продолжала встречаться с другими мужчинами, и часто возникали скандалы. Даже свадьба не принесла покоя этой семье: частое употребление алкоголя и постоянные выяснения отношений приводили к безумным выходкам, которые освещались в светской хронике. Спустя несколько лет супружеская чета переехала из Нью-Йорка в Италию, а затем во Францию. Именно Париж принес Скотту Фицджеральду небывалую славу после публикации романа «Великий Гэтсби». Писатель использовал детали личной жизни в качестве материала для своих произведений и часто брал необходимую информацию из дневника жены. Зельда же в это время писала статьи и небольшие рассказы для журналов, но напряженные отношения с мужем отразились на психике, и в августе 1925 года, приревновав Скотта к Айседоре Дункан, Зельда бросилась с лестницы ресторана. После этого пресса стала открыто говорить о помутнении рассудка жены знаменитого писателя, а в 1930 году ей был поставлен диагноз «шизофрения». С этого момента Зельда стала частым посетителем психиатрических лечебниц, в одной из которых она написала полуавтобиографический роман «Спаси меня, вальс». Скотт был в ярости, потому что его жена выставила на всеобщее обозрение их личную жизнь. Фицджеральд принял решение вернуться в США и устроился сценаристом в Голливуд, где встретил обозревателя Шейлу Грэм, с которой и прожил оставшиеся годы. Зельда же занималась написанием своего 2-го романа, так и оставшегося незавершенным. В 1948 году на территории Хайлендского госпиталя произошел пожар, в котором погибли 9 человек, в их числе была и Зельда Фицджеральд.