7 тайных сообществ, которые правят нашим миром

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Тайные сообщества с давних времен будоражат воображение людей: таинственные религиозные и светские союзы, членство в которых было доступно только избранным, считали силой, которая на самом деле управляет миром. Способствовали этому и сами организации с их странными ритуалами и немалыми богатствами, происхождение которых было доподлинно неизвестно. Их и сейчас подозревают если не в мировом владычестве, то уж в стремлении к нему точно.

AdMe.ru попробовал погрузиться в мир конспирологии и вспомнил сообщества, которые чаще всего обвиняют в тайном господстве над нашей планетой.

Масоны

Бывший президент США Гарри Трумэн (в центре в фартуке) (1945–1953) с масонскими регалиями.

В мире, пожалуй, не найдется ни одной организации, столь часто подозреваемой в причастности абсолютно ко всем событиям в мире, как масонский орден. Общество масонов (или вольных каменщиков) было основано в 1717 году, однако существует мнение, что свою историю оно ведет от тамплиеров. Организация состоит из лож, в каждой из которых есть свои правила (например какие-то из них принимают в свои ряды женщин, а другие — нет). Общество существует и сегодня: его членами по всему миру является около 4 млн человек, в число которых, как и раньше, входят крупные политики и бизнесмены. Так, например, отцы-основатели США были масонами. Именно их участие и стало одной из причин обвинения общества во всемирном заговоре. В XX веке основной причиной ненависти к масонам стала уверенность некоторых политиков — например Адольфа Гитлера — в том, что миром управляют евреи. Несмотря на массу мифов, которыми окутано масонство, основной деятельностью современных масонов является благотворительность: каждый из членов лож жертвует средства, которые расходуются на благие цели. Кстати, членом организации не может стать атеист, поскольку вера в бога является обязательным условием, и различий между религиями масонское учение не делает.

Бильдербергский клуб

Здание отеля «Бильдерберг» в Нидерландах.

Бильдербергский клуб — организация, основанная американским дипломатом Генри Киссинджером и миллиардером Дэвидом Рокфеллером, которую приверженцы теорий заговоров чаще всего называют «тайным мировым правительством». Первое собрание клуба прошло в 1954 году в нидерландском отеле «Бильдерберг», по названию которого организация и получила свое имя. Членами клуба являются около 130 человек (количество их может меняться в зависимости от года): в него входят политики (в том числе и президенты), представители крупного бизнеса, дипломаты и банкиры. В разные годы на заседания приглашались Ангела Меркель, Маргарет Тэтчер, Хиллари Клинтон и Эммануэль Макрон. Постоянных же членов, среди которых Генри Киссинджер и бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд, всего пятеро. Встречи Бильдербергского клуба проходят ежегодно в обстановке строжайшей секретности: место и дата заранее никогда не разглашаются, а попасть на заседания можно только по приглашению. На собрания клуба не допускается пресса, не ведется никакая запись разговоров: ни письменная, ни видео-, ни аудио-, а о принятых решениях никогда и никто не рассказывает. Известно, что члены клуба обсуждают проблемы неравенства, вопросы, касающиеся искусственного интеллекта, мирового господства США и роли России в мире.

Трехсторонняя комиссия

Бывший президент США Джимми Картер читает речь (в центре на заднем плане — Збигнев Бжезинский).

Еще одно «детище» Дэвида Рокфеллера — Трехсторонняя комиссия была основана в 1973 году (кстати, с одобрения Бильдербергского клуба). В ее состав входят представители трех сторон: Северной Америки, Западной Европы и Азии, однако, в отличие от клуба, не связанные (по крайней мере напрямую) с государственной службой. Люди, верящие в мировое правительство, считают, что Трехсторонняя комиссия была основана для укрепления роли США как мирового лидера, однако, согласно официальным данным, ее целью является нахождение диалога между ведущими мировыми державами. Существует и теория о том, что действующие члены комиссии напрямую влияют на политику США. Некоторые считают, что Джимми Картер, бывший американским президентом в 1977–1981 годах, одержал победу на выборах благодаря Трехсторонней комиссии, ведь его советником был не кто иной, как Збигнев Бжезинский — человек, которого назначил председателем организации сам Дэвид Рокфеллер. На сегодняшний день в комиссию входит 390 человек. В отличие от Бильдербергского клуба, она издает отчеты о своих заседаниях, и прочесть их может каждый желающий.

Иллюминаты

Орден иллюминатов — одна из старейших организаций, которую сторонники теории заговоров обвиняют в попытках захватить мировое господство. Так, например, еще в 1797 году один французский священник обвинил иллюминатов в организации Французской революции и стремлении к уничтожению христианства. В наше же время волну интереса к ним поднял Дэн Браун, сделав иллюминатов одними из главных героев романа «Ангелы и демоны». На протяжении истории существовало несколько орденов с подобным названием, но те, кто верит в теорию заговора, говорят об Обществе баварских иллюминатов, основанном в 1776 году Адамом Вейсгауптом. Считается, что, вопреки официальным данным, оно не распалось в 1787 году, а продолжает действовать до сих пор. Существует теория, что отцы-основатели США были не только масонами, но и иллюминатами, поэтому на государственную печать США нанесено изображение их символа — Всевидящего ока. Что же касается современной истории, то иллюминатов обвиняют и, к примеру, в убийстве Джона Кеннеди. Теорию о стремлении иллюминатов к мировому господству подогревает и тот факт, что членами их ордена были и есть Джон Рокфеллер, Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский.

«Череп и кости»

«Могила» — здание в кампусе Йельского университета, где проходит обряд посвящения.

Тайное общество «Череп и кости» возникло в Йельском университете (США) в 1832 году. Считается, что идею подобного общества ее основатель Уильям Рассел привез из Германии (кстати, по одной из версий, знаменитое общество Туле — одно из «подразделений» «Черепа и костей»). Членами клуба могли стать только представители американской аристократии, а своим гербом они выбрали череп и две перекрещенные кости, под которыми написано число 322. По одной из версий, оно означает год смерти Демосфена, который создал общество, взятое за основу «Черепа и костей», а по другой — зашифрованный год создания ордена. Кстати, штаб-квартира организации в кампусе Йельского университета, где проходит посвящение, называется «Могила». Все, кто состоял в клубе, после окончания учебы поддерживают между собой контакт на протяжении всей жизни. А так как в «Череп и кости» входят представители самых могущественных семей США, которые занимают важные политические посты и возглавляют крупнейшие компании, теория о покушении на мировое господство не заставила себя ждать. Известно, что бывший президент США Джордж Буш — младший состоял в «Черепе и костях», однако сам он однажды сказал, что общество настолько секретно, что говорить о нем запрещено даже ему.

Богемский клуб

Территория Богемской рощи, огороженная колючей проволокой.

Богемский клуб — еще одно любимое конспирологами сообщество. Возникло оно в 1872 году как союз музыкантов, художников и журналистов, которые периодически собирались в Богемской роще, расположенной в Сан-Франциско. Со временем ко встречам присоединились политики и предприниматели — в их числе были и президенты США, например Ричард Никсон и Рональд Рейган, а встречи стали постоянными. Сегодня Богемская роща — частная территория, попасть на которую могут только члены клуба. Кроме того, они могут приглашать гостей, которые тщательно проверяются. Членства же в клубе порой приходится ждать до 15 лет. Одновременно в роще, где даже есть собственный стадион на 2 000 мест, могут находиться до 2 500 человек. Хотя устав клуба гласит, что все проблемы и коммерческие сделки нужно оставить за «порогом» рощи, известно, что здесь часто решают вопросы политики: например именно здесь обсуждали Манхэттенский проект, в результате которого на свет появилась первая атомная бомба. Журналистам проникнуть в Богемскую рощу удалось в 2000 году, и, судя по их рассказам и видеозаписям, члены клуба и их гости не только развлекаются (и об этих развлечениях вряд ли стоит рассказывать детям), но и приносят жертвы статуе совы, символу Богемского клуба, сжигая соломенное чучело человека. Кстати, сторонники теории заговоров считают, что символ Богемского клуба есть и на долларовой купюре: по их мнению, в правом верхнем углу на оборотной стороне банкноты притаилось изображение совы.

«Анонимус»

Члены сообщества «Анонимус» в реальной жизни.

«Анонимус», самая молодая из таинственных организаций, появилась в 2003 году и изначально существовала только в интернете как союз людей, выступающих за свободный интернет. Собственно говоря, «Анонимус» — это группа людей, придерживающихся определенной идеологии. У них нет лидера, и каждый отдельный член организации не может говорить за всех. С 2008 года группа осуществила массу хакерских атак на крупные, в том числе и правительственные сайты: так, в 2012 году они объявили войну сайтам компаний, мешающих действиям WikiLeaks и Джулиана Ассанжа. Деятельность «Анонимуса» связывают с так называемым хактивизмом — использованием хакерства для достижения целей. А так как состав группы может быть любым, то и цели тоже — именно поэтому их деятельность и вызывает опасения. Символ движения «Анонимус» — маска Гая Фокса, которую члены движения надевают, когда участвуют в протестных акциях, проходящих в офлайн-пространстве.

А что вы думаете о тайных сообществах?