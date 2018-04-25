7 таблиц, с которыми уборка в доме перестанет быть чем-то страшным

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Мы не всегда остаемся довольны результатом уборки, а иногда и вовсе не успеваем вовремя избавиться от хлама. Чтобы уборка была продуктивной не только весной, но и в течение всего года, мы собрали полезные рекомендации и графики по ведению хозяйства, которые помогут сохранить вашу энергию для других важных дел.