7 стран, где юбка — неотъемлемый атрибут мужского гардероба. И это никого не смущает

Мужчины в юбках время от времени появляются на модных подиумах и красных ковровых дорожках, провоцируя насмешки и пересуды. Гендерные шаблоны оказывают медвежью услугу и мешают воспринимать юбки и платья как предмет не только женского, но и мужского гардероба. Такие наряды вовсе не делают мужчин женственными. Суровые воины во многих странах традиционно чувствовали себя более комфортно именно в «женском» облачении. Да и Вина Дизеля, появившегося как-то на публике в кожаном килте, обвинить в нехватке мужественности язык не поворачивается.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как так вышло, что брутальные шотландцы носят юбки, и в каких еще странах сильная половина населения не брезгует этим предметом, казалось бы, женского гардероба.

Шотландия

Если речь заходит о мужчинах в юбках, то первыми на ум приходят именно шотландцы с их клетчатыми килтами. Этот шерстяной предмет гардероба получил распространение среди местных жителей еще в XVI веке. Однако раньше килты носили не все шотландцы, а только горцы, населяющие северо-западную часть страны. Тогда количество ткани в одежде мужчины свидетельствовало о его материальном положении: чем больше ткани, тем зажиточнее господин. Постепенно шерстяные пледы стали обретать бешеную популярность. Полотнища длиной 4–6 метров собирали в складки и закрепляли поясом на талии. При этом нижняя часть свисала до колен, а верхняя накидывалась на плечи. Шотландцы быстро оценили всю прелесть такого одеяния: оно не сковывало движений, согревало в непогоду, быстро сохло, легко очищалось от грязи. К началу XVIII века в обиход вошел менее громоздкий малый килт, представлявший собой нижнюю часть его большого аналога. Со временем складки стали не просто собирать вручную, а сшивать. Именно таким мы видим килт сегодня на потомках шотландских горцев.

Большой килт.

Клетчатый орнамент килта — тартан является одной из визитных карточек Шотландии. В 1800 году выбор орнаментов был невелик: всего лишь около 100 вариантов. Сегодня же от обилия видов и цветов клетки глаза разбегаются. Попробуй понять, какой из 7 000 тартанов по душе! К счастью, у шотландских семейных кланов есть собственные узоры. Существуют также однотонные килты, которые тем не менее уступают по популярности своим пестрым собратьям. В настоящее время килт — неотъемлемый атрибут национальных и семейных праздников. Надевая его, шотландцы отдают дань своим бесстрашным предкам. Свадьбы, торжественные парады, вечеринки и даже футбольные матчи — лишь некоторые из мест, где можно встретить брутальных мужчин в юбках.

Греция

Мужчины в юбках не в диковинку и для Греции. Там подобие килта — фустанелла является частью церемониальной формы элитных подразделений греческой армии. Некоторые исследователи полагают, что ее прообразом стал древнегреческий хитон. Албанцы настаивают, что авторство фустанеллы по праву принадлежит им и именно они в XIV веке познакомили соседей с этим удобным предметом мужского гардероба. Так или иначе, к 1880-м годам юбка в складочку стала одним из атрибутов традиционного мужского греческого костюма. В настоящее время она ассоциируется прежде всего с гвардейцами-эвзонами, которые несут службу у здания парламента в самом центре Афин.

В XVIII — начале XIX века фустанелла имела длину ниже колен, а ее подол заправляли в сапоги. Позже ее укоротили до колена. Шьется такая юбка изо льна и имеет 400 складок. К слову, гладить всю эту прелесть греческим гвардейцам приходится самостоятельно. К тому же ежедневно. Современная фустанелла бросается в глаза своей ослепляющей белизной. Однако раньше такие юбки чистотой не отличались, так как носившие их мужчины использовали складки как полотенце. Кроме того, они были покрыты слоем свиного жира, чтобы не намокать под дождем.

Фиджи

Жители островного государства Фиджи не испытывают трудностей с выбором наряда по утрам. Ведь на помощь всегда приходит сулу — юбка с запахом, которую носят как мужчины, так и женщины. Мода на сулу пришла на острова в середине XIX века вместе с христианскими миссионерами, которые рекомендовали ее своей пастве как обязательный элемент гардероба. Постепенно из одеяния, имеющего только религиозный контекст, этот предмет одежды стал частью военной и школьной формы. Кроме того, сулу является частью дресс-кода фиджийских чиновников, которые дополняют ею привычный нам верх: классическую рубашку, пиджак и галстук. Однако ботинки считаются неподходящей обувью для такого наряда, и их заменяют сандалиями. Длина юбки может варьироваться от середины голени до щиколоток. Нередко можно увидеть экземпляры с заковыристым подолом, вырезанным треугольниками, например.

Шри-Ланка

Повседневной одеждой для большинства мужчин в сельских и некоторых городских общинах на Шри-Ланке является саронг — длинная полоса ткани, которая оборачивается вокруг пояса. Те же, кому по долгу службы необходимо носить костюмы, используют саронг как удобную домашнюю одежду. Мужчины обычно завязывают его небольшим узлом спереди, а в некоторых случаях помещают конец ткани между ног и закрепляют. Это делает саронг похожим на брюки. Этот предмет гардероба традиционно считается на Шри-Ланке одеждой низших социальных слоев. Однако местные дизайнеры активно работают над поддержанием имиджа саронга как неотъемлемого предмета модного гардероба современного ланкийца. И даже предлагают улучшенные варианты с карманами.

Мьянма

В Мьянме большинство представителей сильного пола, выбирая между брюками и юбкой, отдадут предпочтение традиционной мужской бирманской юбке — пасо. На протяжении многих веков фасоны и расцветки отреза ткани менялись, но любовь жителей страны к этому предмету гардероба остается непоколебимой. Пасо — комфортная и простая одежда, в которой к тому же мужчины чувствуют себя привлекательными. Узел в передней части одеяния не сковывает движений и позволяет мужчинам широко шагать в отличие от узла сбоку на женском аналоге пасо — тхамэйне. Узел на боку и двойной слой ткани не оставляют женщинам Мьянмы другого выбора, кроме как семенить. Ведь по-другому в тхамэйне идти просто не получается.

Этот атрибут гардероба представляет собой хлопковое полотно длиной 2 метра и шириной 80 сантиметров. Популярностью среди джентльменов наряду с однотонными экземплярами пользуются импровизированные юбки в полоску или клетку. Каждый раз, вставая из-за стола, бирманские мужчины берут пасо за края и болтают ими вправо-влево вдоль тела. Это делается для того, чтобы охладить вспотевшие за время сидения части тела и поставить точку в разговоре.

Бутан

В загадочном Королевстве Бутан мужчины обязаны носить национальную одежду гхо в школах, госучреждениях и во время официальных мероприятий. Гхо — это не просто юбка, а одеяние, похожее на халат длиной до колен. Он подвязывается поясом, в результате чего в районе груди образуется карман, который используют для переноски вещей. Кстати, надеть гхо самостоятельно — та еще задачка. Считается, что прообразом гхо стало платье Гуру Падмасамбхавы, который принес буддизм в страну. Раньше бутанцы носили гхо на голое тело. Сейчас же под него надевают шорты, а зимой могут утеплиться и джинсами.

Япония

Потомки самураев, оказывается, тоже носят юбки. Точнее, хакама, которые очень уж напоминают длинные юбки в пол. На деле же этот предмет одежды бывает 2 типов: один — без разделения на штанины, второй — с разделением наподобие шаровар. Любой из вариантов имеет 7 складок, каждая из которых представляет одну из добродетелей бусидо. Если раньше хакама были обязательным элементом одеяния самураев, то в наши дни японские мужчины надевают их только на официальные церемонии, иногда на свадьбы и похороны. А борцы сумо обязаны носить традиционную одежду каждый раз, когда появляются на публике. Современные дизайнеры предлагают также модным японцам упрощенные повседневные варианты.

Хакама без штанин легко надевается поверх любого кимоно. Собираясь на формальное мероприятие, японец выберет хакама с черными, серыми и белыми полосками в паре с черным кимоно.