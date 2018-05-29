7 великих кладов, которые пока так никто и не нашел

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Согласно «Википедии», в мире насчитывается более 36 легендарных сокровищ, которые до сих пор покоятся где-то в земле, древних храмах, в чаще джунглей или под водой. У каждого клада есть своя история, и отыскать его может каждый, если он знает, куда ехать и где «копать».

AdMe.ru приготовил для вас несколько историй о легендарных пропавших сокровищах, которые пока так никто и не нашел.

Золото Монтесумы

Стоимость клада: $ 10–15 млрд. В 1519 году столицей ацтеков Теночтитлан правил император Монтесума II, когда к ним пожаловал испанский завоеватель Эрнан Кортес. Жадные до золота испанцы начали терроризировать жителей города, а самого правителя заперли в темнице. Они поставили условие: «Мы вернем вождя, если его подданные смогут до краев наполнить темницу Монтесумы золотом».

На фреске изображен Монтесума и пришедший к нему Кортес.

Однако индейцы не успели вовремя выполнить требование и наполнили комнату лишь на 2/3. Несмотря на то что «улов» был и так внушительный, Кортес казнил вождя, чем вызвал восстание местных жителей, и в результате испанцы были вынуждены оставить город вместе с золотом. Через год, когда Кортес вернулся с более сильной армией и захватил город, сокровищ в хранилище уже не было. Индейцы успели спрятать их в окрестностях, и до сих пор никто не знает, где именно.

Сокровища Лимы

Стоимость клада: $ 200 млн. За время своего господства над империей инков испанцы накопили немало сокровищ. Большая их часть хранилась в Лиме, столице Перу, в которой в 1820 году началось восстание. Чтобы сберечь богатство, его погрузили на корабль британского капитана Уильяма Томпсона и приказали ему отвезти сокровище в Испанию.

Остров Кокос, где, как полагают, находится данное сокровище.

Однако искушенный богатством Томпсон убил испанских охранников и забрал сокровище. Позже, когда корабль все-таки захватили, всю команду казнили, а Томпсон рассказал, что спрятал клад на острове Кокос (недалеко от Коста-Рики), и согласился показать, где именно. Но когда они достигли берега, Томпсон убежал в джунгли, и больше его не видели. Кстати, именно эта история легла в основу книги «Остров сокровищ». Клад оценивается более чем в $ 200 млн, и, несмотря на популярность легенды, его так и не нашли.

Тайник Малайского Тигра

Стоимость клада: $ 40 млрд. В середине Второй мировой войны в Японии существовала организация «Золотая лилия». В ее задачу входило любыми способами собирать золото и ценные артефакты по всей Юго-Восточной Азии. А полученные деньги должны были пойти на финансирование японской армии. Все награбленное складывалось в тайник в филиппинских джунглях, а охранял тайник генерал Ямасита по прозвищу Малайский Тигр.

Генерал Томоюки Ямасита — Малайский Тигр.

Однако война закончилась до того, как сокровище успели переправить в Японию. Ямасита приказал разделить ценности на части и спрятать в 170 местах по всей территории Филиппин. При этом часть золота находилась в специально построенных шахтах, расположенных в труднодоступных районах. Местные рабочие и военнопленные, принимавшие участие в захоронении клада, были убиты, а вскоре был убит и сам генерал.

Золотая статуя Будды весом в 1 000 кг и слитки золота, найденные в одном из тайников.

Эта история так и осталась бы красивой легендой, если бы в 1971 году кладоискатель Роджелио Роксас не нашел тайник в джунглях недалеко от города Багио. Группе Роджелио удалось утащить только часть: ящик золотых слитков и метровую золотую статую Будды весом в 1 000 кг. После возвращения кладоискатель был арестован и заключен в тюрьму, а ценности конфискованы. Вскоре он умер, так и не раскрыв секрет, где находится один из тайников.

Богатство свитков Мертвого моря

Стоимость клада: $ 1,2 млрд. В период с 1947 по 1956 год в пещерах Кумрана археологами было обнаружено около 900 древних еврейских манускриптов, известных как свитки Мертвого моря. Но особый интерес представлял свиток, написанный на тонких медных листах. На нем были описания 64 мест в окрестностях Израиля, где спрятаны драгоценности стоимостью $ 1,2 млрд.

Найденные сосуды и Медный свиток с описанием мест кладов.

Вот только была одна проблема: никто не понимал инструкции, потому что написаны они были на древнем иврите, а также содержали слова из разговорного языка того времени, значение которых лингвистам было не известно. Кроме того, в текстах упоминались названия древних окрестностей, что тоже усложняло расшифровку. В итоге инструкция до сих пор остается одним из наиболее загадочных текстов, которые ученым не удалось окончательно расшифровать. Кстати, все свитки отсканированы, а посмотреть их можно здесь. Кто знает, может, именно у вас получится выяснить, где спрятан клад.

Янтарная комната

Стоимость клада: $ 200 млн. Янтарную комнату часто называют восьмым чудом света. В 1716 году она была подарена русскому царю Петру I королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I и долгое время находилась в Екатерининском дворце.

Во время Второй мировой войны комната была демонтирована, захвачена немцами и отправлена в Германию, где ее разместили в Кенигсбергском замке. Но после того как Красная армия подступила к городу, янтарные панели снова разобрали, упаковали в ящики и увезли в неизвестном направлении. Лишь небольшую часть фрагментов комнаты (флорентийскую мозаику и янтарный комод) удалось найти и вернуть в 2000 году. Где находятся остальные части, до сих пор неизвестно.

Побережье сокровищ

Стоимость клада: $ 2 млрд. Во Флориде есть пляж, который носит неофициальное название «Побережье сокровищ», потому что время от времени на берег пляжа вымывает золотые монеты и различные драгоценности. У такого феномена есть интересная предыстория.

Один из счастливчиков, которому удалось найти часть золота.

В 1715 году затонул испанский флот, груженный золотом, которое собиралось в кубинских колониях в течение нескольких лет. Эта была целая казна: 11 галеонов, содержащих жемчуг, изумруды, золото и серебро. Казну должны были переправить с Кубы в Испанию. Но капитан судна совершил ошибку и отправился в море прямо перед сезоном ураганов. В итоге корабли разбило о скалы недалеко от Флориды. Спасти удалось около половины сокровищ, а остальная часть смешалась с песком — с тех пор иногда остатки драгоценностей выносит на побережье. Так, в сентябре 2013 года одна семья нашла золотую цепочку стоимостью $ 300 тыс. Правда, 20 % пришлось отдать штату и еще 40 % — компании, которой принадлежит побережье.

Золото нацистов

Стоимость клада: от $ 1–2 млрд. В последние месяцы войны, когда Германия оказалась на грани поражения, нацисты решили спрятать захваченные во время войны ценности. Есть 2 популярные легенды о том, куда и как исчезло сокровище.

Первая легенда рассказывает о бронепоезде длиною 150 м, перевозившем различные ценности, от слитков золота и серебра до шедевров искусства (в числе которых может быть та самая Янтарная комната). Существование поезда и его груза подтверждается фотографиями, документами и рассказами немецких офицеров. Считается, что поезд может находиться в одном из сотен тоннелей, являющихся частью подземных дорог, которые строились во время войны. При отступлении многие шахты были взорваны, поэтому понять, где находится состав, очень сложно.

Солдаты дивизии «Герман Геринг» с утерянным трофеем, 1944 год.

Вторая легенда связана с озерами, в которые в 1944 году немцы сбрасывали документы, артефакты и различные ценности. В 2003 году один ныряльщик обнаружил золотой кубок с нацистской символикой в баварском озере Кимзе. Еще одно озеро — Топлиц. Как полагают, тут находится золото Рейхсбанка, оцениваемое в несколько миллиардов долларов. В 1959 году водолазы извлекли контейнеры, наполненные фальшивой валютой, которая была частью плана по уничтожению экономики крупных стран. На дне озера есть пещера с сильным течением, и на сегодняшний день в этих водах погибло уже 7 человек в попытках найти остальные сокровища.