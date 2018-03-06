7 способов проверить, что о вас знает интернет
Каждый день мы оставляем в интернете десятки, сотни и даже тысячи виртуальных следов. Вооружившись хитростями, которые мы собрали в этой статье, можно узнать практически о любом человеке много интересного: о себе, о друзьях или даже о незнакомцах.
AdMe.ru спешит поделиться фишками для поиска информации, о которых вы могли и не знать.
1. Поиск аккаунтов по соцсетям
При помощи сервиса «Яндекс.Люди» можно найти человека сразу по нескольким крупным соцсетям. Конечный результат будет зависеть от того, насколько полной информацией о человеке вы обладаете. Искать можно не только по имени и фамилии, но и по никнейму. Логический оператор «или» (обозначается вертикальной чертой) поможет, если вы не уверены, как точно себя называет человек: например, Иван Ургант | Гриша Ургант.
Еще один полезный сервис — Social Searcher, который ищет не просто аккаунты, а последние записи в таких соцсетях, как Facebook, Instagram, Flickr, Tumblr, Vimeo, Reddit, и некоторых других.
2. Поиск по Google-картинкам
Если из всей доступной информации о человеке в вашем распоряжении только фотография, то вам поможет поиск по Google-картинкам. Нужно сохранить изображение на ваш рабочий стол, а в поисковой строке щелкнуть значок камеры и загрузить снимок для поиска.
Изображение знаменитости система распознает так, что даже подскажет вам имя человека. Что касается остальных пользователей, то вы получите доступ к соцсетям и страничкам, где когда-либо была опубликована данная фотография, и это поможет быстро найти аккаунт человека. Также этот способ полезен в распознавании фейкового аккаунта.
3. Что говорят о человеке в интернете
На сайте Socialmention можно посмотреть, что говорят о человеке в блогах: чаще всего доступны данные из Twitter. Можно увидеть, какие хештеги сопровождают записи о пользователе, а также обнаружить список тех, кто упоминает его в своих записях чаще всего.
4. Поиск человека по электронной почте
Если в вашем распоряжении только электронная почта, то стоит, конечно, попробовать стандартный поиск, например через Google: есть шанс найти много любопытной информации.
Но существует один неочевидный способ попробовать найти человека, и в этом вам поможет Facebook. Для этого нужно вбить адрес почты в строку поиска: вы найдете человека, если его аккаунт привязан к соцсети именно при помощи данного ящика.
5. Что постят в Twitter люди вокруг вас
Хотите узнать чуть больше о том, что волнует жителей того или иного города? Вам поможет оператор «near:». Напишите в поисковой строчке Twitter, к примеру, near:los angeles — и вы увидите все твиты, которые были опубликованы из данного города за последнее время. Добавление оператора «within:4km» снижает радиус поиска — в данном случае на 4 км.
Эти несколько полезных фишек помогут узнать о человеке чуть больше благодаря его аккаунту в Twitter (на примере голливудского актера Райана Рейнольдса @VancityReynolds):
- from:@VancityReynolds deadpool — отыщет все твиты Райана Рейнольдса о фильме «Дэдпул».
- source:instagram ryan reynolds — найдет фотографии c упоминанием Райана Рейнольдса из Instagram, которые были опубликованы в Twitter.
6. Как увидеть, какие ролики выкладывают поблизости
В последнее время YouTube завоевывает все большее внимание аудитории: если вы хотите узнать, кто из людей поблизости регулярно выкладывает ролики, то вам поможет этот сервис. Достаточно ввести название города и задать период поиска. Правда, сайт показывает не больше 50 роликов, но составить впечатление о своих соседях вы все-таки сможете.
7. Как узнать, о чем человек пишет в Twitter
Сервис Mentionapp анализирует данные из Twitter: здесь можно увидеть, что ретвитит пользователь, какие хештеги использует чаще всего, кому и что отвечает в комментариях.
Еще несколько советов
- Неплохой сайт для поиска человека — Pipl. Правда, лучше искать по номеру телефона, электронной почте или никнейму: по имени и фамилии выйдет слишком большое количество людей. Еще один полезный ресурс с аналогичными функциями — Spokeo: база контактов больше, но доступ платный.
- Различные фишки Google также могут оказать услугу при поиске информации о человеке, вот здесь мы писали об этом подробнее. Особенно полезен трюк с кавычками: для поиска конкретной фразы (к примеру, имени и фамилии) обозначьте ее кавычками — таким образом, много ненужных результатов отсеется.
- Определить регион и оператора незнакомого телефонного номера можно здесь.
- Найти научные публикации и случаи цитирования работ можно при помощи сервиса Google Академия.
Фото на превью Netflix