7 советов, как избавиться от морщин и не допустить появления новых

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С возрастом мы становимся мудрее, приобретаем много полезного опыта, который делает нашу жизнь ярче и насыщеннее. А морщинки — это маленький минус, бороться с которым легко. Главное, знать несколько секретов. Специально для тех, кто не собирается стареть в ближайшие 10, 20, 50 лет, AdMe.ru подготовил список из 7 беспроигрышных советов, как не обзавестись морщинами. И речь пойдет вовсе не о дорогих кремах и спа-процедурах.

Перед сном подкладывайте под руки подушки

Этот простой прием помогает избежать морщин в области груди. Если вы привыкли всю жизнь спать на животе, приспособиться будет не так-то просто. Но уже через несколько недель таких «тренировок» вы заметите, что не только состояние кожи, но и общее состояние организма значительно улучшилось. Исследования показали, что в такой позе человек быстрее высыпается. А для тех, кого порой мучают боли в спине, этот секрет окажется незаменимым лекарством от всех недомоганий.

Окружите себя вещами

Этот совет может показаться вам немного странным. Но он действительно эффективен, когда речь заходит о профилактике преждевременных морщин. Дело в том, что множество морщин на наших телах появляется оттого, что во время сна мы меняем множество поз (многие из которых не очень уж удобные). Попробуйте засыпать, окружив свое тело высокими стопками вещей: корзинами с бельем, книгами или чем-то нехрупким.

Подкладывайте под колени подушку

Подкладывая под колени подушку, мы создаем разницу между уровнем ног и уровнем тела, тем самым улучшая приток крови. Этот совет помогает избавиться не только от морщин, но и от напряжения или боли в коленях и особенно полезен для тех, кто много ходит пешком.

Подкладывайте под голову полотенце

Голова во время сна также должна находиться в удобном положении. Лучше всего спать на ортопедических подушках, но, если их нет, подойдет и обычное полотенце, скрученное рулоном.

Выбирайте правильные матрасы

Как бы нам ни нравилось спать на мягких матрасах, ученые уже давно пришли к выводу, что жесткие, но при этом упругие матрасы лучше всего сохраняют здоровье спины, способствуют правильному кровообращению, а также препятствуют образованию ранних морщин.

Выбирайте правильное нижнее белье

Этот совет поможет всем женщинам как можно дольше наслаждаться молодостью своего тела. Немногие знают, что почти во всех современных магазинах нижнего белья можно найти специальный «бюстгальтер от морщин». Он похож на бюстгальтер для тренировок, но обычно шьется из мягкого и приятного для кожи хлопка. Кроме того, в области декольте такой бюстгальтер оснащен специальными вставками из шерсти, которые не впитывают увлажняющий крем и тем самым не оставляют вашу кожу без защиты. Конечно, вы не сможете надевать такой бюстгальтер каждый день, но спать в нем очень полезно.

Увлажнение и еще раз увлажнение!

Все гениальное просто: возьмите за правило каждое утро и перед сном наносить увлажняющий крем на проблемные участки тела. Доказано, что в 90 % случаев преждевременные морщины появляются из-за недостатка влаги.