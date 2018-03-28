7 нестандартных способов выучить иностранный язык, о которых не напишут в учебниках

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Если вы уже несколько лет пытаетесь выучить один иностранный язык, но до сих пор не можете уверенно на нем изъясняться, скорее всего, в этом виноват неправильный подход. По мнению полиглотов, от того, какой метод использовать при изучении, зависит практически весь успех этой затеи. Поэтому настало время отложить в сторону скучные учебники и узнать, какими нетрадиционными методами можно воспользоваться, чтобы ускорить собственный прогресс.

Мы в AdMe.ru решили собрать советы лингвистов и полиглотов и вычленили несколько стратегий, которые помогут выучить язык быстрее. А в конце мы отправим в мусорное ведро самую популярную отмазку, которая все это время позволяла людям отлынивать от изучения языков.

1. Упражнение Александра Аргуэльеса

Это упражнение рекомендует человек, который уже говорит на 50 языках (некоторые из них мертвые). Он обращает наше внимание на то, что при изучении языка писать на нем намного проще, чем говорить или понимать произношение, ведь во время письма у мозга есть больше времени, чтобы все обдумать. Александр рекомендует при работе с текстом обязательно проговаривать вслух все слова, а дойдя до точки, читать вслух все предложение. По словам полиглота, видя, слыша и произнося иностранные слова, мозг станет быстрее воспринимать и вспоминать знакомые конструкции.

2. Изучение во время движения

Возможно, кому-то это покажется странным, но все тот же Александр Аргуэльес рекомендует повторять слова из аудиоуроков и вести учебные диалоги только во время движения. По его словам, при этом важно соблюдать 3 условия: Вы должны находиться на свежем воздухе и двигаться как можно быстрее (подойдут кардиоупражнения, бег или ходьба).

и двигаться как можно быстрее (подойдут кардиоупражнения, бег или ходьба). Вы должны сохранять прямую осанку.

Вы должны формулировать предложения четким голосом. Полиглот отмечает, что нахождение в классе или комнате заставляет нас сутулиться и мямлить, а также может мешать концентрации. Свою методику Александр уже неоднократно опробовал на студентах колледжа, и тем, кто учился во время бега или ходьбы, процесс усвоения языка давался намного легче, чем тем, кто обучался в аудитории.

3. Метод повторения мини-историй

Полиглот Манфред Шпицер уверен, что важнее не количество усвоенного материала, а количество его повторений. Например, упражняясь в понимании языка, нет смысла слушать как можно больше аудиотекстов, стараясь понять каждый. Шпицер рекомендует слушать мини-истории и постоянно повторять их. Так по мере изучения языка вам будут открываться все новые нюансы этого текста, а конструкции будут лучше запоминаться.

4. Улучшение памяти методом Dual N-Back

Учить язык намного сложнее тем, у кого плохо натренирована рабочая память (отчасти в этом и заключается различие между полиглотами, «глотающими» новые языки, и людьми, которые уже 10 лет учат английский). Это тип памяти, который позволяет человеку держать в голове информацию, с которой он работает. Но, к счастью, натренировать рабочую память возможно. Высокую эффективность показало упражнение Dual N-Back — своеобразная игра, в которой вам предстоит на несколько ходов запоминать буквы и расположения квадратов и реагировать, если замечаете повтор позиции, показанной 2 хода назад. Тренировать свою память можно на сайте или при помощи смартфона, скачав приложение в Google Play или AppStore.

5. Практика написания

Если вы ведете переписку на иностранном языке, возможно, вам первое время будет неудобно печатать, ведь расположение иностранных букв на клавиатуре нам знакомо чуть меньше, чем расположение букв в русскоязычной раскладке. Чтобы устранить неудобство, можно воспользоваться специальными ресурсами, позволяющими печатать на время. Несколько тренировок — и ваша скованность в наборе текста пропадет.

6. Ведение дневника

Изучайте новые слова не по темам в учебнике, а по областям, которые для вас актуальны. Это можно делать, проговаривая, что вы видите вокруг себя, или попробовав написать о своих чувствах (возможно, это могла бы быть песня или стих). Один из эффективных способов такого изучения — ведение дневника.

7. Можно немного выпить

Несмотря на то что алкоголь мешает концентрации и отрицательно сказывается на памяти, ученые доказали, что умеренное его употребление помогает в изучении иностранных языков. Судя по результатам исследования, особенно хорошо в хмельном состоянии людям дается произношение на чужом для них языке. Понятно, что ни один ученый не посоветует вам пить алкоголь ежедневно, однако можно испробовать этот способ, если вам нужно срочно повысить ваш навык говорения и натренировать произношение.

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