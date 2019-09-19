7 состояний и эмоций наших предков, которые вы не сможете испытать, как бы ни старались

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Есть теория, что во все времена люди испытывают одинаковые эмоции: гнев, страх, печаль, волнение, счастье, любовь. Однако некоторые исследователи считают, что человеческие чувства эволюционируют: они меняются в ответ на новые культурные традиции и представления о мире. Например, скука в нашем понимании возникла только в XIX веке.

Мы в AdMe.ru задумались: если люди, жившие тысячу лет назад, не могли испытывать того, что переживаем ежедневно мы, значит, были эмоции, которые вряд ли известны нам?

Ацедия

Сейчас модно называть прокрастинацией нежелание заниматься важными делами. В Средние века монахи называли что-то подобное ацедией. Данное специфическое состояние свойственно именно этому социальному слою. Оно проявлялось в непонятной тоске, апатии и нежелании служить Богу. Считалось, что этим недугом могут заразить демоны и это может привести к летальному исходу. Возможно, ацедия настигала именно тех монахов, которые поторопились сделать свой выбор в пользу духовной жизни и хотели бы вернуться к светской. Так или иначе, настоятелей очень пугало это явление, и они приравняли его к лености — одному из смертных грехов.

Синдром берсерка

Многие из тех, кого римляне и греки называли варварами, отличались редкой свирепостью и бесстрашием в бою. Воины, шедшие на битву без доспехов и уничтожающие врага едва ли не голыми руками, встречались, в частности, в кельтских и германских племенах. Самый известный пример — скандинавские берсерки. Они наводили на врагов настоящий ужас, поскольку считалось, что их невозможно убить или ранить. Бесстрашие и гнев встречаются у солдат и сейчас, но в раннее Средневековье они были связаны с верованиями. Во-первых, древний воин не боялся смерти в бою, потому что именно она обеспечивала ему счастливую загробную жизнь. А во-вторых, берсерки вводили себя в самый настоящий транс. Успокоить такого воина потом было крайне сложно, он представлял собой угрозу мирному населению. Поэтому в спокойное время эти бойцы чаще всего оставались изгоями. Что, впрочем, не мешало воспевать их в сагах.

Авумбук

Многим знакомо облегчение, испытанное после ухода гостей. Но в культуре народа бейнинг есть особое чувство, обозначаемое словом «авумбук» (awumbuk). Появление этой эмоции связано с традиционными верованиями, согласно которым уходящие гости оставляют тяжесть, чтобы отправиться в путь налегке. Эта тяжесть влияет и на хозяев дома. Чтобы избавиться от нее, на ночь оставляют миску с водой, которая должна впитать витающее в воздухе напряжение. А ранним утром проводится церемония выливания воды.

Ностальгия

Сейчас мы воспринимаем ностальгию как светлое чувство тоски по минувшим временам. Но буквально 100 лет назад значение этого слова было совсем другим. В конце XVII века в швейцарском Базеле один из студентов местного университета перестал посещать занятия. Его друзья обеспокоились и пришли его навестить. Они обнаружили его в ужасном эмоциональном состоянии. У парня были учащенное сердцебиение и язвы по всему телу. Врачи сочли болезнь очень серьезной и посоветовали его отпевать. Перед смертью юношу решили отправить на родину. Когда студент приехал домой, он оказался практически здоров. Выяснилось, что причина его страданий — тоска по родине. Несколько лет спустя врач Йоханнес Хофер, узнав об этом и других подобных случаях, назвал заболевание ностальгией. Считалось, что англичане имеют иммунитет к этому недугу, ведь площадь Британской империи позволяла им путешествовать, не покидая страны, но и представители этой нации оказались подвержены ностальгии. Последний, кто умер от такого сильного чувства, — американский солдат, воевавший в годы Первой мировой войны во Франции. В ХХ веке у человечества появились развернутая сеть железных дорог и авиация, пересекать огромные пространства стало намного проще и быстрее, и значение слова «ностальгия» изменилось.

Намеренно вызванная грусть

В наше время царит настоящий культ положительных эмоций. Успешный человек должен жить в гармонии и счастье, а уныние — удел слабаков. А в XVI веке в моде была грусть: считалось, что люди, часто ее испытывающие, более стойко переносят удары судьбы. Выпускались даже специальные пособия по саморазвитию, призванные научить вызывать это чувство. В них приводился список причин, достойных того, чтобы расстроиться. Умение намеренно впадать в грусть было поводом для гордости.

Фаго

Антрополог Кэтрин Лутц, жившая среди аборигенов острова Ифалук, открыла уникальную эмоцию фаго. Это чувство объединяет в себе сострадание, грусть и любовь. Оно состоит из жалости к нуждающемуся человеку, которая заставляет заботиться о нем, и одновременно страха потерять этого человека. Кэтрин Лутц заметила, что сострадание и постоянное ощущение неизбежности горя — неотъемлемая часть культуры этого миролюбивого народа.

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