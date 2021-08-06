7+ случаев, когда мы думаем, что ведем себя как культурные люди, хотя на деле нарушаем правила этикета

Если окружающие не делают замечаний о нашем поведении, мы, как правило, считаем себя вполне воспитанными людьми. Такие простые вещи, как звонок в ответ на пропущенный вызов, предложение угоститься, в нашей среде воспринимаются как разумное поведение культурного человека. А вот эксперты по этикету с этим не согласятся. Многое из того, что нам кажется проявлением вежливости, на самом деле не отвечает требованиям хороших манер.

Мы в AdMe.ru решили проследить, какие безобидные поступки совершают наши люди, не зная, что тем самым нарушают неписаные правила этикета. А в бонусе вас ждет ответ на щекотливый вопрос о нормах приличий, который у нас и в Европе решают абсолютно по-разному.

1. Перезванивать в ответ на пропущенный звонок

Представьте, вы получили звонок на мобильный телефон, но не смогли взять трубку: связи не было, аппарат забарахлил или еще что-то. Начнете ли вы перезванивать собеседнику в таком случае? Если ваш ответ «да», то вам следует поближе ознакомиться с правилами телефонного этикета. Согласно им, перезванивает всегда тот, кто звонил изначально, а тот, кому звонили, терпеливо ждет.

2. Переспрашивать «А?», когда что-то не расслышали

К числу наиболее раздражающих привычек многие люди относят постоянное переспрашивание «А?». Согласно нормам этикета, человек, который не расслышал то, что сказал собеседник, должен использовать для уточнения другую реплику, а именно «Извините?».

3. Говорить о своем муже (жене) «супруг» («супруга»)

Наверняка вы встречали людей, которые с особой гордостью называют свою вторую половинку «мой супруг (моя супруга)». И тем самым нарушают негласное правило этикета. Говоря о своем муже (жене), следует использовать слова «муж» и «жена» соответственно. Употреблять слова «супруг» и «супруга» можно, лишь когда речь идет о чужом брачном партнере.

4. Угощать едой попутчиков в поезде

Согласно правилам приличий, не принято приглашать соседей по купе к трапезе. Это может поставить окружающих в неловкое положение. Если вам нестерпимо хочется угостить попутчиков своими продуктами, допускается предложить что-либо к чаю.

5. Приглашать в купе родственников и знакомых

Принимать гостей в своем купе также считается дурным тоном, ведь это может причинить неудобства остальным пассажирам. Люди, получившие хорошее воспитание, уважают остальных. Вместо того чтобы устраивать посиделки в купе, они договариваются о встрече со знакомыми в общем коридоре или вагоне-ресторане.

6. Наклонять тарелку, чтобы доесть суп

Говорят, что лучший комплимент хозяйке — это с аппетитом съесть все, что она приготовила. И это действительно так, но существует нюанс. Есть суп следует, ни в коем случае не наклоняя, а лучше в принципе не трогая тарелку. Вычищать ее дочиста не нужно. Последняя капля супа должна вернуться на кухню.

7. Накладывать полную тарелку еды, посещая шведский стол

Словосочетание «шведский стол» некоторые люди воспринимают как призыв к действию: «Бери что хочешь и ни в чем себе не отказывай». Они накладывают в тарелку все, на чем останавливается взгляд, не жалея размеров порций. Такое поведение однозначно считается непристойным. Этикет предписывает подходить к столу 5 раз за 5 разновидностями еды. Одна тарелка для рыбы, другая — для мяса, третья — для овощей и так далее.

Бонус: Поведение, которое считается приличным у нас, а в Европе покажется дурным тоном

Как пробираться к своему месту в зрительном зале — спиной или лицом к сидящим? Этот вопрос стал настоящей дилеммой. Наши нормы хорошего тона предписывают проходить к своему креслу исключительно лицом к сидящим. В европейском этикете все иначе: чтобы не задеть чужие колени, направляться к месту следует, повернувшись спиной к соседям по ряду. Однако и в том и в другом случае, прежде чем занять свое кресло, рекомендуется тихим голосом принести окружающим извинения за беспокойство.