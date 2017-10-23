7 самых дерзких ограблений в истории человечества

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Путь к богатству у каждого свой. Одни упорно работают, другие сажают денежные деревья на растущую луну, а есть и те, кто решает преступить закон. AdMe.ru рассказывает о 7 грандиозных ограблениях, которые не поворачивается язык назвать обычной кражей. Скорее это непостижимые по своей наглости шоу. В конце мы подготовили для вас бонус — одно из самых охраняемых мест в мире, в котором находятся совсем не деньги или драгоценности.

Арт-клептоман — $ 1,4 млрд

Знакомьтесь, это Стефан Брайтвизер. В свое время он обворовал 172 музея, собрав за 6 лет коллекцию, которая потянула на $ 1,4 млрд. На суде этот симпатичный француз заявил, что воровал экспонаты лишь из любви к искусству. Возможно, на тот момент он не кривил душой, ведь за время своей «карьеры» Стефан не продал ни одного экспоната, а узнав, что мать, чтобы скрыть улики, уничтожила часть коллекции, пытался покончить с собой. Получив 3 года, этот своеобразный ценитель искусства вышел досрочно за хорошее поведение и написал книгу о своем мастерстве. То ли роль писателя ему не понравилась, то ли еще что, но спустя время арт-клептоман опять был пойман на преступлении. Красивая история о любви к шедеврам рухнула, ведь на этот раз он попался именно на попытке продать украденное.

Ограбление музея — $ 300-500 млн

В Музей Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне как-то ночью с черного входа постучались переодевшиеся в полицейских воры. Оказавшись внутри, один из «стражей порядка» заявил охраннику, что тот похож на разыскиваемого преступника, и потребовал документы. Охранник вышел из-за пульта (что от него и требовалось) и спустя несколько секунд оказался в наручниках. Украденные картины Дега, Рембрандта, Мане и других художников оценили в сумму $ 300-500 млн. По сей день о судьбе экспонатов и личности преступников ничего не известно. В память об утраченных шедеврах на стенах музея до сих пор висят пустые рамы.

По следам Хичкока — $ 136 млн

В 1955 году Альфред Хичкок в Каннах, в фешенебельном отеле «Карлтон», снял фильм «Поймать вора». Спустя чуть более полувека в этом же отеле было совершено преступление, которое своей смелостью очень напоминало сюжет данного фильма. В «Карлтоне» проходила выставка ювелирных украшений Leviev, когда в один момент в зал зашел мужчина в перчатках, шапке и шарфе. Угрожая пистолетом, он сложил в сумку драгоценности общей стоимостью $ 136 млн. Затем грабитель просто вышел в черную дверь и скрылся. Несмотря на всю простоту кражи, полиция полагает, что за ней стоит грамотно разработанный план, похожий на почерк известной бандитской группировки «Розовая пантера».

Преступление с комфортом — $ 71 млн

«Ограбление века» в Бразилии совершила банда, позаботившаяся в первую очередь о своем удобстве. Мошенники арендовали дом недалеко от банка и вырыли тоннель длиной 80 метров, который заканчивался прямо в банковском хранилище. Они неспешно, в течение 3 месяцев, под носом у полиции и самого банка занимались стройкой. В итоге сооружение было оснащено всем необходимым для того, чтобы не покидать зону комфорта во время кражи. Полицию особенно поразил тот факт, что своды тоннеля были укреплены деревом и обиты пластиковыми панелями. В целом награбленные деньги весили примерно 3,5 тонны. Но справиться с этим преступникам было не сложно, ведь в тоннеле было даже электричество.

Без оружия, без ненависти, без насилия — $ 30 млн

В 1976 году тоже с помощью тоннеля было ограблено хранилище банка Societe Generale в Ницце. Во время преступления мошенники демонстративно никуда не торопились: они устроили в хранилище пикник и даже не убрали за собой пустые бутылки из-под вина. Перед тем как удалиться, преступники оставили на стене надпись: «Без оружия, без ненависти, без насилия». Вскоре полиция вышла на след Альбера Спаджиари, который дал деру прямо из зала суда: выпрыгнул через окно на крышу стоявшего внизу автомобиля и скрылся на заранее подготовленном подельниками мотоцикле. На этом история не закончилась. В 2010 году во Франции вышла книга, в которой детально рассказывается о самом ограблении. Мало того, в ней утверждается, что автор и есть организатор грабежа, а никакой ни Спаджиари. Полиция вышла на писателя-грабителя, и это дело заиграло новыми красками.

Самый зрелищный грабеж — $ 5 млн

Ограбление в голливудском стиле было совершено в Швеции. Угнав предварительно вертолет, преступники приземлились на крышу деньгохранилища, откуда через световое окно проникли внутрь. Пока вызванные полицейские оцепляли здание, мошенники уже поднялись с добычей (по приблизительным подсчетам, $ 5 млн, но точная сумма неизвестна) на вертолет. На все про все им потребовалось около 20 минут. Вертолеты полиции не смогли преследовать грабителей, потому что на дверь ангара была повешена сумка с надписью «бомба». Впрочем, вместо взрывустройства в ней оказался муляж. Посмотреть видео ограбления, которое полиция передала телевизионщикам, можно тут.

Аферист века — $ 2,5 млн

На фотографии слева — легендарный мошенник Фрэнк Абигнейл, о котором был снят фильм «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо. Обладая сумасшедшей харизмой и искусством подделывать документы, молодой парень, обналичивая фальшивые чеки, сколотил около $ 2,5 млн, и все это не достигнув еще 21 года. Скрываясь от закона, он проявил удивительные способности в перевоплощении, выдавая себя за пилота, врача, адвоката и много кого еще. После тюрьмы (его все-таки поймали) Абигнейл долго не мог устроиться на работу из-за судимости. Тогда он предложил одному банку показать способы обмана, и если информация окажется полезной, то ему заплатят $ 500. Вскоре бывший аферист стал легальным консультантом по безопасности, и к его услугам и сегодня прибегают многие мировые корпорации.

Бонус: Хранилище рецепта кока-колы

Рецепт кока-колы, пожалуй, входит в число самых секретных и охраняемых вещей в мире. Так, компания как-то отказалась от многомиллионного рынка Индии лишь из-за того, что власти этой страны потребовали раскрыть состав напитка. С 2011 года рецепт хранится в этом бункере. Но среди особо бдительных существует версия, что хранилище — это бутафория, а сам рецепт наизусть знают лишь несколько боссов, которые никогда не летают одним самолетом, чтобы в случае аварии мир не остался без напитка.