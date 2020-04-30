7 ребят «из низов», которых однажды заметил фотограф. И о них узнал весь мир

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Мы живем в век возможностей, когда всего один случай может перевернуть судьбу человека на 180 градусов. И наши герои — яркое подтверждение этому. Еще недавно они были обычными людьми с земными профессиями: один подрабатывал в супермаркете, другой помогал отцу на стройке, а сегодня их снимки украшают страницы глянцевых журналов.

Мы в AdMe.ru воодушевились удивительными историями 7 счастливчиков, на которых обрушилась внезапная слава, и мы хотим разделить с вами этот восторг. А в качестве бонуса мы расскажем о женщине, которая по воле случая в 60 лет обзавелась новой профессией.

1. Андрей Захаров

Андрей родился и вырос в маленьком подмосковном городке. И если бы не один случай, он бы так и работал продавцом в местном магазине. Однажды к ним заглянул клиент, который посоветовал Захарову попробовать себя в качестве модели. С тех пор навязчивая мысль о карьере в фешен-индустрии не давала парню покоя. Минуя череду неудач, он добился-таки своего. На счету молодого человека контракты с такими брендами, как Etro, Chanel, Tom Ford и Armani. А сейчас он развивает собственный бренд нижнего белья.

2. Рита Гавиола

Историю 13-летней Риты Гавиолы можно сравнить со сказкой о Золушке. Она родилась в очень бедной многодетной семье, и, чтобы хоть как-то помочь родителям, Рита каждый день просила милостыню на улицах Люкбана. Но один случай изменил ее жизнь: девушку заметил местный фотограф. Мужчина был пленен ее красотой. После того как снимок Риты попал в сеть, она буквально проснулась знаменитой. Девушка сумела выбраться из нищеты и обзавелась армией поклонников.

3. Джабраил Дулатов

Джабраил (второй слева) рос в Дюссельдорфе, в семье мигрантов. Подрабатывая в супермаркете, он даже и подумать не мог о том, что когда-нибудь станет знаменитым. Но все изменил один поход в магазин: Дулатова заметил скаут, и с этой встречи началась его карьера в мире моды. По стопам Джабраила пошли и трое его младших братьев. Подписав контракт с IMG Models, Дулатовы сейчас работают с такими брендами, как Versace, Lanvin и Gucci.

4. Ремингтон Уильямс

Еще одна счастливица в нашем списке — простая американка по имени Ремингтон. Она, как и другие герои статьи, стала моделью по воле случая. Девушку заметили в одной из забегаловок ее родного Остина, куда она устроилась работать посудомойщицей. Нестандартная внешность Ремингтон заинтересовала модельного скаута, и вскоре она подписала свой первый контракт. А сейчас девушка блистает на модных шоу Calvin Klein и Versace.

5. Анок Яй

Американская модель египетского происхождения Анок является второй после Наоми Кэмпбелл темнокожей моделью в истории, которая удостоилась чести открывать шоу Prada. А все началось с того, что в сеть попало фото девушки, сделанное на музыкальном фестивале. На Анок буквально посыпались предложения от модельных агентств. А сейчас она работает с Givenchy и Estée Lauder.

6. Артур Данияров

Обычный парень из Санкт-Петербурга Артур Данияров после школы помогал отцу на стройке. Но все изменилось, когда юноша по совету родителей решил попробовать себя в качестве модели. Свой первый контракт Артур подписал уже через час после знакомства с агентом. Сейчас на счету Даниярова десятки контрактов (в том числе с Armani, Prada и Coca-Cola). А недавно он попал в рейтинг 50 лучших моделей — мужчин мира, составленный сайтом models.com.

7. Диандра Форрест

30-летняя афроамериканка с необычной внешностью Диандра Форрест выросла в Бронксе, в многодетной семье. Девушка попала в модельный бизнес благодаря фотографу Шамееру Хану. Он увидел Диандру в магазине и был очарован ее красотой. После нескольких тестовых снимков Диандра получила приглашение на работу от Elite Models NY и стала первой моделью-альбиносом, подписавшей контракт с международным модельным агентством.

Бонус: Джеки О’Шонесси, которая стала моделью в 60 лет

Жизнь женщины перевернулась с ног на голову, когда она случайно встретила директора ретейлера American Apparel. Причем дважды: сначала женщины столкнулись на улице, а через несколько дней — в одном из нью-йоркских кафе. И, кажется, у Джеки просто не было шанса отказать новоиспеченной знакомой в предложении стать их моделью. Так началась карьера одной из самых успешных возрастных моделей мира.

А вы верите в волю случая? Если да, то какие судьбоносные моменты были в вашей жизни?