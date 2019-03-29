7 случаев, когда детективам потребовались десятки лет, чтобы добраться до истины

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Британские ученые наконец-то поставили точку в деле Джека-потрошителя. Им оказался Аарон Космински, причастность которого подтвердила сверка ДНК с места преступления и современной родственницы преступника. Расследование продолжалось более 100 лет, и это далеко не единичный случай длинного пути к правосудию.

AdMe.ru погрузился в темную историю преступлений и отыскал наиболее резонансные дела, для закрытия которых понадобились многие годы.

Колин Питчфорк — первый преступник, разоблаченный благодаря тесту ДНК

В ноябре 1983 года в английском Нарборо обнаружили тело Линды Манн со следами сексуального насилия. Полиция исследовала биологические следы преступника, но он сам не был найден. Тремя годами позднее была обнаружена еще одна жертва — Дон Эшворт. Сравнение биоматериалов показало, что убийца Манн и Эшворт — один человек. Подозрение пало на местного подростка Ричарда Бакленда, группа крови которого совпадала с найденной на месте преступления. В одном из убийств Бакленд даже признался, но упорно отрицал второе. Благодаря изобретенному через год после первого преступления ДНК-тесту выяснилось, что Бакленд не виновен в убийствах, и полиция начала масштабную проверку мужчин в городе. В августе 1987 года владелица местного паба услышала, как один из посетителей хвастается легким заработком. Он сдал ДНК-тест за коллегу, заменив фотографию в паспорте. Информация была доведена до полиции. В сентябре 1987 года у себя дома был арестован Колин Питчфорк — местный пекарь, ДНК которого совпала с имеющимися образцами. Он признался в обоих преступлениях и был приговорен к пожизненному заключению с возможностью подачи апелляции через 30 лет, которые позднее сократили до 28. Это был первый преступник, выявленный благодаря ДНК-тесту. В 2014 году по истории этого дела был выпущен британский мини-сериал под названием «Код убийцы».

Таинственное исчезновение Тамары Милоград

В 1971 году 15-летняя Тамара Милоград из Австралии пошла на концерт и не вернулась домой. Ее семья упорно продолжала надеяться на лучшее, а в 2010 году стала своеобразным символом поиска пропавших людей. В марте 2015 года Корина Рассел увидела на сайте Национального координационного центра лиц, пропавших без вести, фотографию Тамары и узнала в ней... свою мать, которая погибла в 1976 году в автокатастрофе. Корина сразу же связалась с полицией. Благодаря ДНК-тестированию была установлена родственная связь между семьей Милоград и Кориной Рассел. Как оказалось, Тамара сбежала в другой штат Австралии, добавила три года к возрасту, стала Паулин Тэмми Рассел и родила двоих детей. Семье Тамары понадобилось 44 года, чтобы узнать правду о пропавшей дочери.

Случайно раскрытое убийство Патриции Бирд

27 марта 1981 года в Денвере была обнаружена мертвой Патриция Бирд. Члены семьи встревожились, когда она пропала на несколько дней, и отправились к ней домой. Полицейские не могли определить личность преступника до 2013 года. Благодаря ДНК-тесту было установлено совпадение следов убийцы Патриции и недавно признавшегося в другом преступлении Гектора Бенкомо-Инохоса. Он получил почти 50 лет тюремного срока.

Воскресшая Петра Пазситка

В июле 1984 года в Брауншвейге пропала Петра Пазситка. Об исчезновении заявил ее брат, который не дождался Петру на день рождения. Полиция начала масштабные поиски, к которым привлекалась национальная передача о розыске пропавших. В марте 1985 года был арестован первый подозреваемый, который уже обвинялся в другом преступлении. Он признался и в убийстве Петры, а ее саму признали мертвой в 1987 году и закрыли дело. В 2015 году полиция Дюссельдорфа получила сообщение об ограблении квартиры от некой миссис Шнайдер. Приехав на вызов, полицейские затребовали у нее документы, и Шнайдер открыла свое настоящее имя. Как оказалось, Петра Пазситка 31 год прожила под фамилией Шнайдер, не имея банковского счета и документов, удостоверяющих личность. Она никогда не связывалась с родственниками и упорно избегала активной социальной жизни, чтобы ее не обнаружили. Петре не предъявили обвинений, поскольку она не подделывала никаких документов. Она и дальше отказывается от общения c семьей и прессой.

Преступление, ставшее новым витком развития криминалистики

Этот случай описан в книге криминалиста Ганса Гросса. В конце XVIII века тяжелобольного человека обнаружили повешенным в своем доме. Изучать место преступления направили Гросса, который был на тот момент судебным следователем. Он застал место происшествия почти нетронутым, что по тем временам было редкостью, и сделал набросок. Спустя время Гросс понял, что тело было посреди комнаты без стула или подставки рядом. А высота потолков физически не позволила бы человеку закрепиться на балке без вспомогательной платформы. Версия самоубийства была отклонена. Как выяснилось, и убийства не было. Опрашивая прислугу, следователь выяснил, что лакей и кухарка ослушались хозяев дома и отправились на бал, оставив больного одного. Старик не пережил вечер, а слуги, не желая быть обвиненными в халатности, инсценировали самоубийство. Правда, стол все же обокрали. Cлучай стал фундаментальным для принятия решения об обязательной фиксации обстановки места преступления.

Торжество справедливости для семьи Маурин

Рождество 1985 года. В городе Чехалис (США) пропали 80-летние супруги Маурин — Эдвард и Минни. Вскоре их тела обнаружили в лесу неподалеку. Следователи довольно быстро нашли главных подозреваемых — братьев Райф. Однако понадобилось почти 30 лет, чтобы довести дело до конца, поскольку многие из свидетелей просто боялись братьев и не давали показаний. В 1987 году Рик и Джон Райф уезжают на Аляску, но поиск улик не прекращается. В начале двухтысячных предлагали даже денежное вознаграждение в размере $ 10 тыс. за информацию, которая поможет следствию. Но безрезультатно. И только в июле 2012 года было собрано достаточно улик, и Рик Райф был арестован. Джон умер за неделю до визита полицейских. На судебном процессе, где Рику Райфу дали 103 года тюрьмы, собрались почти все близкие семейства Маурин.

Люси Энн Джонсон нашлась через 52 года

В 1961 году Люси Энн Джонсон исчезла из дома. Но заявление о пропаже поступило от супруга девушки Марвина только через четыре года. Подозрение сразу же пало на него. Полиция даже перекопала задний двор дома, где жила пара, но ничего не нашла. Повзрослевшая Линда Джонсон, дочь Люси, никогда не теряла надежды на то, что мать отыщется. А после очередной публикации местной полицией фото матери в сводках о пропавших и вовсе начала активные действия. Она разместила объявления в газетах города, в котором жила ее мать в молодости. В 2013 году с полицией связалась женщина, которая представилась сводной сестрой Линды. В конце концов выяснилось, что сама Люси Энн уже обрела другую семью, с которой Линда вскоре познакомилась. Причину побега Люси Энн объяснила тем, что не желала больше терпеть измены и насилие со стороны мужа. Семья объединилась, и Линда задумывается о переезде в новый город матери, чтобы видеться с ней чаще.