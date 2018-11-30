7 профессий мечты, которые порой оказываются сущим кошмаром

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«Везет же тебе», — говорят люди, услышав, что их знакомый нашел себе то, что принято считать работой мечты. Но, поверьте, не все так просто. Например, карьера модели — это вовсе не легкая и приятная прогулка по подиуму или необременительное позирование фотографам, а тяжкий труд, который не всегда достойно оплачивается. А любая профессия, связанная с частыми путешествиями, может надоесть вам хуже горькой редьки — невероятно, но факт.

AdMe.ru расскажет вам о некоторых по-настоящему крутых, но вместе с тем адски тяжелых профессиях.

Модель

Начинающим моделям — и девушкам, и парням — приходится нелегко, ведь даже безупречные внешние данные еще не гарантируют большого количества работы. Некоторые фотографы и дизайнеры и вовсе пытаются привлечь новичков на бесплатной основе, считая, что опыт работы с ними будет для малоизвестной модели достаточной наградой. Иногда в качестве оплаты фигурирует одежда или аксессуары, что, конечно, неплохо, но все же счета вещами не оплатишь.

«Я начала работать моделью, когда мне было 15, и не получала за это денег до тех пор, пока мне не исполнилось 17 или 18. Многие дизайнеры просто расплачиваются вещами из их магазинов. И только потому, что одни поступают таким образом, другие начинают думать, что это нормально. Один из популярных канадских брендов начал платить моделям только после того, как мой агент призвал их к ответственности». @deleted / Reddit

Шеф-повар

Пожалуй, любого повара, в том числе и звездного шефа, можно сравнить с солдатом — этим людям приходится проявлять невероятную выносливость и работать в опасных для здоровья условиях. Повар приступает к своей работе задолго до открытия ресторана и не покидает свой пост, пока не уйдет последний клиент. Из-за стоячей работы велик риск получить заболевание вен, нередки порезы и ожоги, от частого мытья рук может возникнуть контактный дерматит, да и постоянный жар от варочных поверхностей не лучшим образом влияет на здоровье.

«Многие люди, с которыми я общался (как я сам когда-то), думают, будто бы шеф-повар выглядит так же, как в рекламе: одетый в белоснежную униформу, он неторопливо наливает соус в безупречно чистую медную миску и с восторженным лицом пробует великолепно приготовленные блюда. Ни черта подобного. Работа начинается в 5 утра. Нужно запомнить сотни позиций из меню и при этом быть в состоянии импровизировать. Вокруг постоянный шум, жара, беготня и крики — либо орут на вас, либо орете вы. Приходится проводить по 14 часов на ногах, с трудом находя пару минут на свои естественные надобности». @Graysonation / Reddit

Организатор свадеб

Еще одна работа, которая кажется нам гламурной благодаря телевидению. Но на самом деле все не так уж весело и легко, как может показаться со стороны. Нужно быть не только великолепным организатором, но еще и отчасти психологом и специалистом по улаживанию споров. Также необходимо уметь справляться с непредвиденными ситуациями, а уж они-то обязательно возникнут. Успешный организатор должен ладить даже с самыми требовательными невестами и женихами. К слову, в США есть довольно обидное, но меткое название для невест, буквально помешанных на своей будущей свадьбе, — bridezilla (от слов bride — «невеста» и godzilla — «годзилла»). И разумеется, организатору торжеств необходимо любой ценой избегать ошибок, ведь ущерб в некоторых случаях может быть колоссальным.

«Моя соседка занимается организацией свадеб, и в некоторых случаях я работала вместе с нею. Мне приходилось накрывать по 30 столов, складывать по 200 именных карточек, наряжать лошадь (это мне понравилось больше всего), и иногда мы работали по 15 часов несколько дней подряд. Это огромный стресс, потому что любая ошибка может испортить не только свадьбу клиентов, но и вашу репутацию». @Write_Username_Here / Reddit

Музыкант

Путь на музыкальный олимп тернист, и лишь единицы становятся суперзвездами мирового масштаба. Всех этих успешных людей объединяет одно: в начале карьеры им приходилось выступать где только возможно, и иногда исполнять совсем не то, что им близко, чтобы угодить публике. У музыканта нет привычных для большинства других людей выходных. Они трудятся во время праздников и выходных и рискуют выгореть из-за больших нагрузок, особенно если подписали кабальный договор с музыкальными продюсерами.

«Музыкальная индустрия очень жестока, особенно в Корее. Один из бывших членов молодежной группы недавно рассказывал о своем контракте и о том, как им всем приходилось работать до изнеможения. Доходило до того, что музыканты от усталости падали в обморок прямо на сцене и их увозили в госпиталь». @dbear26 / Reddit

Балерина (танцор балета)

Легкие и воздушные танцоры балета на самом деле невероятно сильные люди с железной волей. Без этих качеств в балете делать нечего, так как тяжело приходится и физически, и эмоционально. Травмы, постоянный контроль веса, острая конкуренция среди коллег — мы можем только восхититься теми, кто прошел через все это, чтобы подарить зрителям свое искусство.

«Балет — это не только пачки, тиары и гала-представления. Представьте себе атлета олимпийского уровня, которому недостаточно платят, а иногда еще и морально унижают». @Philieselphy / Reddit

Бортпроводник

В этой работе масса плюсов, но есть и свои недостатки: не самый удобный график, джетлаг, повышенные дозы радиации, постоянный шум, от которого может ухудшиться слух, и, как вы уже догадались, некоторые пассажиры, у которых своеобразное представление об устройстве самолета и обязанностях бортпроводников.

«Работаю бортпроводником в известной авиакомпании. Как мне нравилось все в самом начале: шикарные виды с высоты в 10 000 метров, возможность побывать в других странах, гостиницы, веселый коллектив... И как все надоело спустя лишь год! Недосыпы из-за графика работы, физическая усталость, вечно отекшие ноги, проверки, придирки и штрафы, деструктивные пассажиры (те, что напиваются и требуют добавки), и „важные особы“, которые куксятся и жалуются, если не раскланяться в пол, не поцеловать им пятку и не достать сок из свежих плодов манго из рукава». @60847 / "Подслушано"

Практически любая профессия, связанная с частыми путешествиями

На первый взгляд, это идеальная работа для большинства современных людей, ведь все мы обожаем путешествовать. Но все же поездки по работе — это далеко не так приятно, как кажется. Вероятнее всего, в командировке не найдется достаточно времени (и сил) на осмотр достопримечательностей в новых городах. К тому же в вечных разъездах у человека не всегда есть возможность правильно питаться и заниматься спортом, что может негативно сказаться на его здоровье. А может возникнуть и еще одна проблема — чувство одиночества.

«Люди всегда думают, что мои путешествия по работе — это очень круто. Но на самом деле я перемещаюсь из аэропорта в отель, оттуда в офис к клиенту, затем снова в отель и опять в аэропорт. Зато я „посмотрел мир“...» @stuffedcheesybread / Reddit