7 продуктов, которые нужно есть, чтобы ускорить рост волос

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Длинные волосы — цель, к которой стремятся многие девушки. Кроме специальных шампуней, масок и стрижек на растущую луну, отрастить шевелюру поможет и изменение рациона. AdMe.ru расскажет о продуктах, от которых волосы не только начнут быстрее расти, но станут более здоровыми.

Лосось

Жирные кислоты омега-3, которые содержатся в этой рыбе, укрепляют фолликулы и стимулируют рост волос. Научные эксперименты доказали, что употребление в течение полугода продуктов, содержащих эти кислоты, сокращает период телогена (фазу покоя волосяной луковицы). Кроме того, в лососе есть витамин B12 и железо, которые также помогают волосам быстрее расти. Источник: foodcomp, NCBI

Устрицы

Устрицы — кладезь цинка, благодаря которому волосы не только быстрее растут, но и приобретают блеск. Всего лишь один моллюск с лихвой компенсирует суточную норму этого элемента. Конечно, баловать себя таким деликатесом каждый день вряд ли получится. Поэтому включайте в рацион пшеничные отруби, говяжью печень и мясо, свинину, так как в этих продуктах тоже есть достаточно цинка. Источник: foodcomp, NCBI

Курица

Куриное мясо богато животным белком, а он нам нужен для выработки кератина — вещества, из которого на 80 % состоит волосяной стержень. Дефицит протеина на протяжении всего лишь 2–3 месяцев приводит к приостановке роста и выпадению волос. Достаточно животного белка содержится и в других постных сортах мяса (индейке, кролике). Источник: nutritionexpress

Яйца

Яйца содержат такие необходимые элементы для роста и нормального состояния волос, как белок и биотин. Биотин в виде пищевой добавки рекомендуется принимать при выпадении волос, но, получаемый вместе с пищей, он будет гораздо полезнее. Кроме того, в яйцах есть лейцин (отвечает за деление клеток) и другие аминокислоты, необходимые нашим волосам. Источник: AEB, livestrong

Миндаль

Миндаль содержит витамин Е, который активирует рост волос и укрепляет их. В 30 г этих орехов (примерно 15–20 штук) находится 70 % суточной нормы этого вещества. Кроме того, в миндале есть и такие полезные для локонов вещества, как биотин, жирные кислоты, витамины группы В. Источник: whfoods, NCBI

Тыквенные семечки

В семечках есть витамины В1, В2, В3, В4, которые отвечают за рост волос, а также В5 и В6 — обеспечивают здоровье кожи головы. При сильном выпадении волос нужно чаще включать в рацион тыквенное масло, ведь, согласно исследованию, оно помогает даже при выраженных формах облысения. Источник: whfoods, progressivehealth, NCBI

Чечевица

В составе чечевицы в рекордном количестве присутствует железо — один из важнейших элементов для здорового роста волос. Так, порция чечевичного супа содержит примерно половину суточной нормы этого элемента. К тому же эти бобовые содержат цинк, холин (нормализует кровоснабжение кожи головы) и другие полезные элементы. Источник: whfoods, NCBI