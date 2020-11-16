7 признаков того, что вы кажетесь окружающим намного моложе, чем есть на самом деле

Глядя на некоторых людей, невольно задаешься вопросом: а не постигли ли они тайну вечной молодости? Понятно, что эти люди наверняка занимаются спортом, используют качественную косметику и мало нервничают. Но ведь есть и другие вещи, не заметные глазу, которые способствуют нашему омоложению, будь то привычки и гастрономические предпочтения.

AdMe.ru выяснил, какие люди выглядят моложе в глазах окружающих.

1. Выращивают комнатные цветы

Почему-то считается, что растениеводство — занятие для стариков. Однако статистика показывает: все больше молодых людей увлекается уходом за комнатными растениями. Они не просто стригут газон, но выращивают настоящие садики. Причем часто в собственных квартирах. Предполагается, что это заменяет молодежи отсутствие частного дома с землей, где можно что-нибудь растить. Любители растений имеют кучу преимуществ перед теми, у кого их нет: садоводство снижает стресс лучше, чем чтение книги;

повышает самооценку (это происходит от осознания того, что вы создаете нечто красивое и полезное);

снижает риск деменции на целых 36 %, если заниматься цветами ежедневно. К тому же воздух в квартире, наполненной растениями, намного чище и свежее. Правда, большинство цветов в ночное время выделяют углекислый газ, поэтому ставить их в спальне не рекомендуется. А вот другие даже в темное время суток выделяют кислород. Например, настоящее алоэ, сансевиерия, фикус священный, фаленопсис, шлюмбергера. Эти цветы — лучший выбор для спальной комнаты, если вы хотите хорошо высыпаться и выглядеть по утрам свежее.

Вообще устраивать из квартиры «джунгли» очень свойственно миллениалам, а не старшему поколению, как можно было бы предположить. Так что если ваш подоконник или пол сплошь уставлены горшками, то как минимум душой вы очень молоды.

2. Не любят лифты

Подъем по лестнице имеет неоспоримое преимущество перед лифтом: сжигает калории и позволяет мышцам ног, ягодиц, пресса и спины оставаться в тонусе. Более того, это даже круче, чем бег трусцой. А дополнительным бонусом является то, что калории тратятся не только при подъеме по лестнице, но и при спуске с нее: вы сжигаете приблизительно 1 калорию за 1 этаж при ходьбе наверх и 1 калорию за 2 этажа — при спуске. Говоря проще, ходить пешком по лестнице — это самый простой способ борьбы с сидячим образом жизни.

3. Используют посудомоечную машину

Говорят, возраст женщины часто выдают ее руки. А коже (и не только ей) вредит мытье посуды. Например, во многих моющих средствах содержится триклозан — антибактериальное и противогрибковое вещество, которое буквально «прилипает» к коже и имеет свойство накапливаться в организме. У некоторых людей даже безобидные средства вызывают различные кожные высыпания и аллергию. Владельцы посудомоечных машин нередко ополаскивают особо грязную посуду перед ее загрузкой. Делать это не нужно, поскольку техника прекрасно справляется со всеми видами грязи. К тому же с предварительным ополаскиванием вы потратите намного больше воды, а еще и времени: по статистике, в году вы можете сэкономить порядка 10 дней, если передадите все полномочия по мытью машине. И сохранить красоту кожи рук, конечно. Интересно, что многие пожилые люди, несмотря на наличие посудомойки, все равно моют посуду руками.

4. Употребляют оливковое масло

Оливковое масло первого, холодного отжима — это один из самых полезных для здоровья продуктов. Считается, что его частое употребление: снижает артериальное давление;

улучшает метаболизм и тем самым препятствует появлению проблем с лишним весом;

не дает коже преждевременно стареть и защищает ее от ультрафиолетового излучения.

5. Предпочитают минималистичный стиль в интерьере

Компания по разработке интерьеров проанализировала дизайнерские предпочтения своих покупателей в зависимости от их возраста и обнаружила несколько любопытных фактов: Минималистичные интерьеры предпочитают миллениалы. Они же, как правило, проживают в городской среде. Предпочитаемый цвет — белый или приближенный к белому (придают пространству воздушности).

А вот бумеры обычно выбирают изысканный стиль рустик — этакое сочетание классических форм с деревенским стилем. Преобладающий материал — дерево. Любимый светильник — подвесной. Но что удивительно, так это выбор представителей самого юного поколения Z: им, как и бумерам, нравится классическое оформление интерьеров с упором на уют. Впрочем, некоторое отличие все же есть: акцент делается на сочетание рустика и различных неформальных деталей, а не классических. Разумеется, на вкус и цвет все фломастеры разные и речь идет исключительно о трендах, которые в большинстве своем предпочитает то или иное поколение.

6. Любят книги и читают «по диагонали»

Не просто любят, но и покупают книги. По статистике, это свойственно людям в возрасте от 16 до 30 лет. Остальные стараются искать бесплатное чтиво в интернете. Интересно, что миллениалы не читают книгу от корки до корки и часто проглатывают слова, поскольку предпочитают иметь дело с сжатой информацией, а не с так называемой водой.

7. Имеют немного лишнего веса

Вспомните, как прелестно выглядят маленькие дети: у них есть щечки, которые делают их очень-очень милыми. То же самое происходит и в случае со взрослыми людьми. На пухлом лице практически не видно морщин, которые и придают нам несколько лишних лет. К сожалению, женщинам после 40 приходится выбирать между красивым лицом и подтянутой фигурой, поскольку активные занятия спортом приводят к тому, что очаровательная пухлость лица уходит.