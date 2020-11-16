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7 признаков того, что вы кажетесь окружающим намного моложе, чем есть на самом деле

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Глядя на некоторых людей, невольно задаешься вопросом: а не постигли ли они тайну вечной молодости? Понятно, что эти люди наверняка занимаются спортом, используют качественную косметику и мало нервничают. Но ведь есть и другие вещи, не заметные глазу, которые способствуют нашему омоложению, будь то привычки и гастрономические предпочтения.

AdMe.ru выяснил, какие люди выглядят моложе в глазах окружающих.

1. Выращивают комнатные цветы

© unknown author / pxhere

Почему-то считается, что растениеводство — занятие для стариков. Однако статистика показывает: все больше молодых людей увлекается уходом за комнатными растениями. Они не просто стригут газон, но выращивают настоящие садики. Причем часто в собственных квартирах. Предполагается, что это заменяет молодежи отсутствие частного дома с землей, где можно что-нибудь растить.

Любители растений имеют кучу преимуществ перед теми, у кого их нет:

  • садоводство снижает стресс лучше, чем чтение книги;
  • повышает самооценку (это происходит от осознания того, что вы создаете нечто красивое и полезное);
  • снижает риск деменции на целых 36 %, если заниматься цветами ежедневно.

К тому же воздух в квартире, наполненной растениями, намного чище и свежее. Правда, большинство цветов в ночное время выделяют углекислый газ, поэтому ставить их в спальне не рекомендуется. А вот другие даже в темное время суток выделяют кислород. Например, настоящее алоэ, сансевиерия, фикус священный, фаленопсис, шлюмбергера. Эти цветы — лучший выбор для спальной комнаты, если вы хотите хорошо высыпаться и выглядеть по утрам свежее.

© orcinovein / reddit

Вообще устраивать из квартиры «джунгли» очень свойственно миллениалам, а не старшему поколению, как можно было бы предположить. Так что если ваш подоконник или пол сплошь уставлены горшками, то как минимум душой вы очень молоды.

2. Не любят лифты

© toonpang / depositphotos, © Munruthel / pixabay

Подъем по лестнице имеет неоспоримое преимущество перед лифтом: сжигает калории и позволяет мышцам ног, ягодиц, пресса и спины оставаться в тонусе. Более того, это даже круче, чем бег трусцой. А дополнительным бонусом является то, что калории тратятся не только при подъеме по лестнице, но и при спуске с нее: вы сжигаете приблизительно 1 калорию за 1 этаж при ходьбе наверх и 1 калорию за 2 этажа — при спуске.

Говоря проще, ходить пешком по лестнице — это самый простой способ борьбы с сидячим образом жизни.

3. Используют посудомоечную машину

© depositphotos, © rudolf_langer / pixabay

Говорят, возраст женщины часто выдают ее руки. А коже (и не только ей) вредит мытье посуды. Например, во многих моющих средствах содержится триклозан — антибактериальное и противогрибковое вещество, которое буквально «прилипает» к коже и имеет свойство накапливаться в организме. У некоторых людей даже безобидные средства вызывают различные кожные высыпания и аллергию.

Владельцы посудомоечных машин нередко ополаскивают особо грязную посуду перед ее загрузкой. Делать это не нужно, поскольку техника прекрасно справляется со всеми видами грязи. К тому же с предварительным ополаскиванием вы потратите намного больше воды, а еще и времени: по статистике, в году вы можете сэкономить порядка 10 дней, если передадите все полномочия по мытью машине. И сохранить красоту кожи рук, конечно.

Интересно, что многие пожилые люди, несмотря на наличие посудомойки, все равно моют посуду руками.

4. Употребляют оливковое масло

© trang-tran / Open Food Facts

Оливковое масло первого, холодного отжима — это один из самых полезных для здоровья продуктов. Считается, что его частое употребление:

  • снижает артериальное давление;
  • улучшает метаболизм и тем самым препятствует появлению проблем с лишним весом;
  • не дает коже преждевременно стареть и защищает ее от ультрафиолетового излучения.

5. Предпочитают минималистичный стиль в интерьере

© depositphotos, © Complete Interior Design / flickr

Компания по разработке интерьеров проанализировала дизайнерские предпочтения своих покупателей в зависимости от их возраста и обнаружила несколько любопытных фактов:

  • Минималистичные интерьеры предпочитают миллениалы. Они же, как правило, проживают в городской среде. Предпочитаемый цвет — белый или приближенный к белому (придают пространству воздушности).
  • А вот бумеры обычно выбирают изысканный стиль рустик — этакое сочетание классических форм с деревенским стилем. Преобладающий материал — дерево. Любимый светильник — подвесной.

Но что удивительно, так это выбор представителей самого юного поколения Z: им, как и бумерам, нравится классическое оформление интерьеров с упором на уют. Впрочем, некоторое отличие все же есть: акцент делается на сочетание рустика и различных неформальных деталей, а не классических.

Разумеется, на вкус и цвет все фломастеры разные и речь идет исключительно о трендах, которые в большинстве своем предпочитает то или иное поколение.

6. Любят книги и читают «по диагонали»

© unkown author / pxhere

Не просто любят, но и покупают книги. По статистике, это свойственно людям в возрасте от 16 до 30 лет. Остальные стараются искать бесплатное чтиво в интернете. Интересно, что миллениалы не читают книгу от корки до корки и часто проглатывают слова, поскольку предпочитают иметь дело с сжатой информацией, а не с так называемой водой.

7. Имеют немного лишнего веса

© depositphotos, © depositphotos

Вспомните, как прелестно выглядят маленькие дети: у них есть щечки, которые делают их очень-очень милыми. То же самое происходит и в случае со взрослыми людьми.

На пухлом лице практически не видно морщин, которые и придают нам несколько лишних лет. К сожалению, женщинам после 40 приходится выбирать между красивым лицом и подтянутой фигурой, поскольку активные занятия спортом приводят к тому, что очаровательная пухлость лица уходит.

Какие пункты у вас совпали?

Фото на превью depositphotos, rudolf_langer / pixabay
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