7 признаков, по которым можно понять, что ваше тело просит о помощи

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Организм человека — совершенный механизм, в котором множество внутренних процессов происходит одновременно. Иногда тело подает нам знаки, но мы их игнорируем, что приводит к проблемам со здоровьем. AdMe.ru расскажет о некоторых сигналах организма, которыми лучше не пренебрегать.

Бессонница, раздражительность и судороги в ногах

Если у вас наблюдаются все эти признаки, это говорит о том, что вашему организму не хватает магния и калия. Чтобы восполнить запасы этих важнейших элементов в организме, следует добавить в ежедневный рацион помидоры, апельсины, бананы и шпинат.

Сухая кожа

Сухость кожи может свидетельствовать о том, что в вашем организме не хватает витамина Е, поэтому следует увеличить потребление овощей, масла, орехов и рыбы.

Потребность в сладком

Если у вас неожиданно увеличилась тяга к сладкому, то причиной могут быть нервное напряжение, депрессия и усталость. Организм просит пополнить запасы глюкозы. А чтобы избежать проблем с лишним весом, лучше есть мед или темный шоколад.

Желание есть лед

Иногда желание есть лед — знак того, что у вас анемия и ваш организм испытывает дефицит железа. Лучшими источниками железа являются говядина, яйца и моллюски. Но все-таки в первую очередь стоит как можно скорее обратиться к врачу, если вы хотите есть лед и страдаете от недостатка энергии.

Кровоточивость десен

Неожиданное или постоянное кровоточение десен во время чистки зубов говорит о том, что вашему организму не хватает витамина С. Продукты, которые стоит включить в рацион при нехватке этого витамина: цитрусовые, шпинат, зеленый и красный перец, томаты, цветная и белокочанная капуста, брокколи.

Ломкость волос и ногтей

Ваш организм сигнализирует о том, что нуждается в витамине B. В этой ситуации следует пить больше молока, употреблять в пищу водоросли нори и грибы.

Кольцо вокруг глаз

Такая дуга может появиться у людей после 50 лет, и это нормально. Но, если она появилась у молодого человека, это свидетельствует о высоком холестерине. Вам следует обязательно обратиться к врачу.