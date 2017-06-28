7 признаков болезни щитовидной железы, которые мы не замечаем

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Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, которые регулируют обмен веществ (метаболизм), температуру и пульс. Если ее работа нарушена, это может грозить серьезными последствиями для наших органов, включая печень, кишечник, почки, репродуктивную систему, сердце и даже мозг.

Сегодня AdMe.ru расскажет, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы избежать серьёзных проблем со здоровьем.

Усталость, раздражительность

Заболевания щитовидной железы могут оказывать влияние на уровень энергии и настроения. При гипотиреозе ощущаются усталость и потеря сил. Часто возникают проблемами со сном, беспокойством и раздражительностью.

Изменение частоты сердцебиения

Гормоны щитовидной железы влияют почти на каждый орган и могут отразиться на частоте сердцебиения. Люди могут заметить, что частота их сердечных сокращений меньше, чем обычно, или, наоборот, ритм может сильно ускориться.

Резкое увеличение или потеря веса

Резкое изменение веса — один из самых распространенных признаков. Увеличение или снижение веса в короткие сроки может сигнализировать о низком уровне гормонов щитовидной железы.

Сухость кожи и ломкие ногти

Сухая и зудящая кожа может быть признаком проблем со щитовидной железой. Ногти становятся ломкими, и на них появляются объемные продольные полосы.

Плохая регуляция температуры

Заболевания щитовидной железы могут нарушить способность регулировать температуру тела, люди могут мерзнуть, или же, наоборот, может появляться чрезмерное потоотделение и отвращение к теплу.

Выпуклость на шее

Опухание или расширение в области шеи является видимым признаком того, что есть проблемы со щитовидной железой, обязательно нужно обратить на это внимание.

Мышечная боль, судороги

Гипотиреоз может проявляться различными болями в теле. В большинстве случаев эти симптомы связаны с отеком мышц или опухолью, которая давит на нервы.

Как проверить

В период с 22:00 до 00:00 ночи возьмите 5%-ный йод и нанесите йодную сеточку на запястья обеих рук, потому что щитовидная железа — парный орган, и каждая составляющая из этой пары работает по-разному. Утром посмотрите, на какой руке йод впитался больше, то есть исчез. Где йод больше впитался — там больше потребность железы в йоде. Если справа исчез — нарушения в правой части щитовидной железы, соответственно, если слева, то проблему следует искать в левой части, как правило, паталогия бывает только с одной стороны.