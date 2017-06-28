7 признаков болезни щитовидной железы, которые мы не замечаем
Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, которые регулируют обмен веществ (метаболизм), температуру и пульс. Если ее работа нарушена, это может грозить серьезными последствиями для наших органов, включая печень, кишечник, почки, репродуктивную систему, сердце и даже мозг.
Сегодня AdMe.ru расскажет, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы избежать серьёзных проблем со здоровьем.
Усталость, раздражительность
Заболевания щитовидной железы могут оказывать влияние на уровень энергии и настроения. При гипотиреозе ощущаются усталость и потеря сил. Часто возникают проблемами со сном, беспокойством и раздражительностью.
Изменение частоты сердцебиения
Гормоны щитовидной железы влияют почти на каждый орган и могут отразиться на частоте сердцебиения. Люди могут заметить, что частота их сердечных сокращений меньше, чем обычно, или, наоборот, ритм может сильно ускориться.
Резкое увеличение или потеря веса
Резкое изменение веса — один из самых распространенных признаков. Увеличение или снижение веса в короткие сроки может сигнализировать о низком уровне гормонов щитовидной железы.
Сухость кожи и ломкие ногти
Сухая и зудящая кожа может быть признаком проблем со щитовидной железой. Ногти становятся ломкими, и на них появляются объемные продольные полосы.
Плохая регуляция температуры
Заболевания щитовидной железы могут нарушить способность регулировать температуру тела, люди могут мерзнуть, или же, наоборот, может появляться чрезмерное потоотделение и отвращение к теплу.
Выпуклость на шее
Опухание или расширение в области шеи является видимым признаком того, что есть проблемы со щитовидной железой, обязательно нужно обратить на это внимание.
Мышечная боль, судороги
Гипотиреоз может проявляться различными болями в теле. В большинстве случаев эти симптомы связаны с отеком мышц или опухолью, которая давит на нервы.
Как проверить
В период с 22:00 до 00:00 ночи возьмите 5%-ный йод и нанесите йодную сеточку на запястья обеих рук, потому что щитовидная железа — парный орган, и каждая составляющая из этой пары работает по-разному.
Утром посмотрите, на какой руке йод впитался больше, то есть исчез. Где йод больше впитался — там больше потребность железы в йоде.
Если справа исчез — нарушения в правой части щитовидной железы, соответственно, если слева, то проблему следует искать в левой части, как правило, паталогия бывает только с одной стороны.
Эти симптомы не являются фундаментом для постановки диагноза самостоятельно, потому как они могут совпасть с признаками других заболеваний. Если вы заметили вышеперечисленные признаки, не стоит их игнорировать, проконсультируйтесь с врачом и пройдите обследование.