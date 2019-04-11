7 принципов морали, которые актуальны для любой культуры и страны

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Недавно ученые провели исследование, основанное на более чем 600 записях о различных культурах, и выяснили, что их объединяют формы поведения, которые одинаково ценятся везде. Всего их насчитали 7. Эти правила относятся к универсальному моральному кодексу и играют большую роль для выживания и совместного проживания людей.

AdMe.ru провел свое собственное маленькое исследование и разобрался, почему же для самых разных обществ важны именно эти 7 правил поведения.

1. Помощь семье

Во все времена, начиная с доисторической эпохи и заканчивая прошлым веком, когда люди обрабатывали поля вручную, наличие крепкой семьи сильно повышало шансы на выживание в суровых условиях. Постепенно разрастались города, и роль семьи для выживания уменьшалась, однако ее психологическая функция становилась все более важной. Эмоциональная поддержка, чувство спокойствия и уверенности в людях, которые рядом, — все это дает семья. Цените и уважайте своих родственников. Порадуйте их, купив вкусной еды или убравшись в доме. Ведь дружная семья — это крепость, где вы сможете спрятаться от любых жизненных невзгод.

2. Помощь своей общине

Помощь общине также в первую очередь связана с выживанием. Группой было проще охотиться на крупную добычу и защищаться от врагов, а также можно было распределять обязанности. К тому же в человека самой природой изначально заложен альтруизм, что не раз подтверждалось различными исследованиями. Возможно, когда мы видим, что кто-то попал в беду, мы подсознательно переносим эту ситуацию на себя. Поэтому помощь другим людям является еще и настоящей потребностью, которую можно реализовать благодаря нашему окружению. Чтобы научиться помогать правильно, побольше наблюдайте за людьми. Тогда вы действительно сможете оказать нужную услугу в нужное время. И почаще разговаривайте с окружающими. Порой довольно легко понять, что именно человеку необходимо. А временами достаточно даже просто выслушать его.

3. Чувство благодарности

Человеку важно не просто жить в социуме, но и ощущать себя его частью. И как ни странно, это проявляется в том числе и в возможности отблагодарить в ответ. С этим связан и психологический феномен, называемый эффектом Бенджамина Франклина. Он заключается в том, что кто-то, уже сделав что-то хорошее для вас, с еще большим желанием поможет вам вновь в следующий раз, нежели если бы ему самому оказали услугу. Иногда, чтобы сделать приятное другому, вы можете попросить его о небольшой услуге. Оказав вам ее, человек и сам начнет радоваться. Только не переусердствуйте.

4. Храбрость

Почти все герои мифов отличаются смелостью, а о храбрости воинов слагали легенды. Почему же для людей так ценна данная черта характера? В психологии смелость понимается как умение пересилить свой страх, взять на себя ответственность за собственный выбор, а также умение человека идти к поставленной цели, несмотря на трудности и опасности. Если вы не боитесь рисковать в обычной жизни, то и с нестандартными ситуациями вам будет легче справиться — даже в чужой стране вы сможете чувствовать себя уверенно и комфортно. Храбрость можно развивать. Возьмитесь за серьезный проект, который вам предложило начальство, но вы побоялись, что не справитесь. Прыгните с парашютом или с тарзанкой. Благодаря этому вы не только станете увереннее в себе, но и получите уникальный опыт и сможете добиться гораздо большего в жизни.

5. Подчинение начальству (уважение)

У всех социальных животных есть иерархия, которой они придерживаются. Это резко снижает количество конфликтов в группе, а те, что все же возникают, протекают менее агрессивно. Человека также повсюду окружают отношения «начальник — подчиненный». Однако людям соблюдение иерархии и уважение к начальству дают не только психологический комфорт и стабильность, но и возможность развиваться. Наверху обычно находится тот, кто опытнее, умнее и сильнее. Соответственно, он может организовать тот или иной процесс так, чтобы добиться наилучшего результата. Во многом это напоминает отношения «учитель — ученик». Однако, если начальство не вызывает у вас уважения, то это приводит к психологическому дискомфорту и снижению продуктивности. Возможно, тогда стоит что-то изменить?

6. Разделение спорных ресурсов (справедливость)

Ученые доказали, что человек стремится к справедливости по своей природе. В мозге есть даже специальная область, отвечающая за это. И когда нам кажется, что какой-то ресурс распределен нечестно, внутри нас рождается буря эмоций и нам хочется поскорее это исправить. Были даже проведены специальные эксперименты, в ходе которых участники отказывались от суммы денег, которую считали недостаточной для себя при делении между несколькими людьми. Однако если ученые искусственно снижали активность этой области мозга магнитным стимулятором, то человек, отказывавшийся от денег ранее, все же соглашался на предложенную сумму, хотя и продолжал считать ее слишком маленькой. Зная про эту особенность, вы всегда сможете обойти острые углы при распределении каких-либо ресурсов, а заодно узнаете возможную причину недовольства окружающих. Например, в семье кому-то просто может не хватать вашего внимания (а кому-то вы уделяете его слишком много), поэтому у него всегда плохое настроение.

7. Уважение права собственности

Право собственности — базовое право человека, известное еще с незапамятных времен. Каждый мог охранять то, что, как он считал, ему принадлежало. Это дает уверенность в себе и возможность планировать будущее, зная, что ты имеешь в своем распоряжении некие предметы и ресурсы, которые можешь использовать. Поэтому никогда не стоит брать чужую ручку без разрешения или лезть вилкой в тарелку другого человека, чтобы попробовать какое-то блюдо, даже если это ваш родственник или друг. Это может задеть человека, но он промолчит, хотя дискомфорт останется. Так что лучше спросите лишний раз, можно ли взять тот лакомый кусочек, который на вас так и смотрит.

А какой пункт в универсальный моральный кодекс добавили бы вы?