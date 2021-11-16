7 примеров реконструкции зданий, при виде которых хочется спросить: «Как они это допустили?»

Рано или поздно любому зданию требуется ремонт. И мы представляем, как после этого строение преобразится, снова станет привлекать взгляды любопытных прохожих. А если это дом с большой историей, то будет притягивать многих туристов. Но, к сожалению, некоторым постройкам не повезло сохранить свою историческую идентичность из-за решений реконструкторов.

Нам в AdMe.ru кажется очень странным то, что здания, пусть даже и не шедевры мировой архитектуры, иногда реконструируют так, что в новом облике невозможно узнать старое строение. Ниже можно увидеть такие примеры. А в качестве бонусов — неоднозначные решения реставраторов из Бразилии и строителей из Лондона.

Римско-католический собор Богоматери Чикинкиры (Сонсон, Колумбия)

Ныне существующее здание имеет современный дизайн. Оно заменило предыдущую гранитную постройку в романо-готическом стиле, разрушенную после сильного землетрясения 30 июля 1962 года, которое причинило ей серьезный ущерб.

Старое почтовое отделение (Белград, Сербия)

Почтовое отделение, построенное в 1929 году, было в значительной степени разрушено во время Второй мировой войны, а позже было реконструировано в 1947 году.

В июле 2020 года архитектор и градостроитель Белграда Марко Стойчич подтвердил, что здание Старой почты приобретет тот вид, который имел до Второй мировой войны. Эксперты городского Института охраны памятников культуры добавили, что почтовое отделение будет частично восстановлено до первоначального вида, так как здание утратило свою структуру.

Здание начальной школы (Каменне-Жегровице, Чехия)

Человек, ответственный за это злодеяние, сказал, что он хотел, чтобы здание конкурировало с другими современными зданиями. Какая лучшая деталь в этом всем? Ведущий архитектор никогда не изучал архитектуру! © Tamara Jurčová / Facebook

Здание Военторга (Москва, Россия)

Здание Военторга было построено в 1910–1913 годах в стиле модерн с элементами ар-деко. Хотя общественность высказала свое недовольство, но дом был снесен в 2003 году по программе реконструкции. Несмотря на заверения главного архитектора города о сохранении объемно-пространственного решения, максимальном приближении внешнего облика здания к историческому и восстановлении интерьера центрального зала, облик здания по сравнению со снесенным Военторгом претерпел существенные изменения в ходе реконструкции в 2000-х годах.

Замок Рентийи (Бюсси-Сен-Мартен, Франция)

Замок Рентийи, построенный в XVI веке, расположен в департаменте Сена и Марна. Поместье, с 2001 года принадлежащее городскому сообществу Marne et Gondoire, с 2014 года посвящено современному искусству — его обшили пластинами из нержавеющей стали , чтобы оно стало зеркалом для парка, в котором находится.

Дом ребенка (Тула, Россия)

Дом ребенка в Туле построили в 1909 году, он был предназначен для детей-сирот. На 1-м фото можно увидеть, как постройка выглядела до 2016 года. До этого времени строение дожило практически в первозданном виде. На 2-м фото — итог его реставрации 2019 года.

Почтово-телеграфный дворец (Вальядолид, Испания)

Здание было построено в 1922 году в стиле неоренессанса. В 70-х годах XX века была проведена его реконструкция, изменившая первоначальный фасад здания. Были снесены балюстрада и башня, а здание расширили, добавив невзрачный четвертый этаж.

Бонус № 1: фонтан (Сан-Паулу, Бразилия)

Выглядит так, как будто они раскрасили его пастелью. © Rebekka Casey / Facebook

Бонус № 2: здание ювелирной компании Mappin & Webb (Лондон, Великобритания)

Здание ювелирной компании Mappin & Webb было снесено в 1993 году, чтобы освободить место для здания № 1 Poultry, предназначенного для офисного и коммерческого использования.