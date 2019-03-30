7 примеров, как в разных странах заботятся о пожилых людях и борются с их одиночеством

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Доля пожилых людей стремительно растет по всему миру. И во всех странах их проблемы очень похожи. Кроме слабого здоровья и материальных трудностей, многие из них в преклонном возрасте сталкиваются с одиночеством и нехваткой теплого человеческого общения и поддержки.

AdMe.ru на примерах реальных историй убедился, что, несмотря на разность культур, всюду находятся люди, неравнодушные к проблемам стариков, готовые оказать помощь и проявить заботу к тем, кто в этом особенно нуждается.

1. В Петербурге открыли кафе, где пенсионерам предлагают бесплатные обеды

В петербургском кафе «ДоброДомик» с 2017 года ежедневно по будням проходят «благодарные обеды» для пенсионеров без оплаты. В остальное время кафе принимает платных посетителей, чтобы покрыть часть затрат на обеды. Идея благотворительного проекта пришла к хозяевам кафе Александре Синяк и Евгению Гершевич случайно. Однажды в их кафе зашел пожилой мужчина. Они не захотели брать с него денег за обед, а чтобы не обидеть, сказали, что всем пенсионерам обеды бесплатно. Спустя несколько месяцев случай перерос в масштабную благотворительную акцию. Теперь каждый будний день на «благодарные обеды» в кафе приезжают более 250 пенсионеров. Кроме ланчей, для пожилых в кафе проводятся встречи со знаменитыми актерами и праздничные мероприятия. На добрую идею уже откликнулись многочисленные волонтеры и просто неравнодушные люди, которые помогают хозяевам кафе материально и в организации обедов.

2. В Китае дети по закону обязаны навещать своих родителей старше 60 лет

Уже несколько лет в Китае действует закон о пожилых людях, который требует от жителей страны, чьи родители старше 60 лет, чтобы они часто посещали их и следили за тем, чтобы их финансовые и духовные потребности были удовлетворены. Из-за того, что современные китайцы все больше времени уделяют карьере, наведываться к родителям успевают лишь в отпуск. Ситуация значительно усложнилась из-за тридцатилетней политики Китая «одна семья — один ребенок».

3. Одинокие итальянские пенсионеры берут на подселение студентов

Для итальянцев забота о пожилых членах семьи — это социальный долг, и госучреждения участвуют в их судьбе, только когда у стариков нет семьи. Дома престарелых считаются последним вариантом в итальянской культуре и мало востребованным. Специально для пожилых итальянцев, нуждающихся в компании, и молодых людей, которые ищут доступное жилье, в Милане был создан взаимовыгодный проект «Возьми домой ученика». Студенты оплачивают некоторые расходы, выполняют домашние задания и общаются с хозяевами дома. Так, с начала работы проекта в 2004 году было создано более 600 таких пар. Студенты, которые участвуют в программе, из преимуществ такой компании отмечают получение знаний от поколения, отличного от них, чувство полезности и изучение города от своего хозяина.

4. В Англии у одиноких пенсионеров есть специальные друзья-волонтеры

В Великобритании всерьез озаботились проблемой одиночества среди стариков. С прошлого года в стране действует программа «Стратегия по вовлечению одиноких», которую курирует специально назначенный министр по проблеме одиночества. В рамках стратегии для одиноких пенсионеров действуют специальные сервисы. Например, «Визит друга»: позвонив в службу, пожилые люди могут заказать визит специально подготовленного социальными службами волонтера. Такой друг всегда готов выслушать, подбодрить или просто поболтать о погоде.

5. В Японии для борьбы с одиночеством стариков активно задействуют роботов

Япония занимает самое высокое место по продолжительности жизни и состоянию здоровья. Возможно, это объясняется древними традициями уважения к старшему поколению. Стариков всячески опекают вплоть до мелочей. Например, на пешеходных переходах рядом с кнопкой светофора есть вторая — для тех, кому нужно больше времени для перехода. В борьбе с одиночеством для стремительно стареющего населения Японии активно используется робототехника. Кроме эмоциональных роботов-собеседников, которые могут поговорить обо всем или напомнить принять лекарство, для одиноких пенсионеров придумали роботов — домашних животных, которые мурчат, мяукают и двигаются как живые, но при этом не требуют особого ухода и кормления: никаких лишних хлопот для пожилых хозяев.

6. В США строят целые поселения лишь для людей преклонного возраста

В Соединенных Штатах принято заботиться о своей старости уже с 30 лет. Жители планируют свои расходы с учетом отчислений в пенсионный фонд. В итоге к выходу на пенсию у них накапливается неплохая сумма, которая порой позволяет путешествовать или переехать в город с комфортным климатом. В южных штатах есть целые поселки для пенсионеров. Например, Сан-Сити — сообщество для пенсионеров, которое находится в местности с идеальным теплым климатом. Здесь они учатся тому, чем никогда в жизни не занимались: от черлидинга до деревообработки. Жители комплекса признаются, что Город Солнца позволяет им оставаться активными и жить в свое удовольствие. Правда, пребывание в комплексе недешевое и оплачивается либо самими пенсионерами, либо их детьми.

7. Во Франции пенсионеры учатся живописи и ходят на экскурсии

Для французских пенсионеров выход на пенсию — это возможность открыть для себя новые сферы интересов. Постоянный университет Парижа предлагает жителям города с 55 лет лекции и семинары по разным направлениям, большинство из которых бесплатны. Пенсионеры учатся акварельной живописи, вышивке, скрапбукингу, йоге, скандинавской ходьбе, видеоиграм и многому другому. Кроме хобби-курсов, университету регулярно организуют культурные и развлекательные мероприятия: экскурсии, круизы, концерты. С недавнего времени для пожилых парижан стал доступен сервис «С компаньоном по Парижу». Волонтеры от социальной службы сопровождают тех, кто нуждается в помощи. Это может быть просто прогулка, визит к врачу или поход в кино. Сопровождение доступно для одиноких пенсионеров раз в неделю на 4 часа.

А вы встречали примеры таких масштабных инициатив по отношению к старшему поколению? Расскажите в комментариях!