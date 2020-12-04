7 причин того, что в наши дни схема 8-часового рабочего дня безнадежно устарела
8-часовой рабочий день — одно из главных достижений современной цивилизации. Идею работать треть суток вместо половины выдвинул английский предприниматель Роберт Оуэн. Он вывел следующую формулу: «Восемь часов — труд, восемь часов — отдых, восемь часов — сон».
Казалось бы, идеальное соотношение, но сейчас все чаще говорят о том, что оно устарело и подход к труду надо менять. AdMe.ru решил разобраться почему.
8-часовой рабочий день придумали более 100 лет назад, когда были совсем другие реалии
Первым подобное сделал собственник завода Carl Zeiss Эрнст Карл Аббе — в 1888 году, и тогда это было по-настоящему революционным шагом. Позднее к нему присоединились другие бизнесмены, в том числе Генри Форд. Рабочие вздохнули с облегчением: они приходили домой, и у них было время и отдохнуть, и пообщаться с семьей. Но сейчас многие работающие на пятидневке жалуются, что у них не хватает времени ни на что. Почему так получилось?
Во-первых, более 100 лет назад большинство людей не тратили время на поездку до работы, ведь естественным образом вокруг предприятия возникали поселения, которые были довольно небольшими, и работа оказывалась для сотрудников в транспортной доступности. Для приезжих работников некоторые предприятия выделяли жилье в таких поселках (койку, комнату, а иногда и дом с огородом). Другим приходилось снимать.
В наши дни жители крупных городов только на то, чтобы добраться до своего офиса, зачастую тратят 1,5–2 часа и столько же на обратный путь. В итоге к 8 рабочим часам и часовому обеду добавляется еще 3–4 часа, и получается, что половина времени, предназначенного на отдых, попросту сгорает.
Во-вторых, в конце XIX — начале XX века большинство женщин не работали и занимались домашним хозяйством. Когда муж приходил со смены домой, ему не приходилось заниматься готовкой и проверкой домашнего задания у ребенка.
Со временем, когда все больше женщин оказывались вовлеченными в трудовую деятельность, чиновники даже пытались компенсировать их отсутствие в течение всего дня и создавали фабрики-кухни, которые были призваны кормить рабочих. Правда, они просуществовали недолго.
Сейчас, как правило, в семье работают оба взрослых, и неоплачиваемый труд в виде хлопот по дому в лучшем случае распределяется между ними, а в худшем ложится на плечи супруги. В этой ситуации у женщины вообще не остается времени на отдых.
Даже граждане Нидерландов, страны с самой короткой рабочей неделей в мире (менее 30 часов), чувствуют возрастающую с 1980-х годов нехватку времени из-за переработки, забот по дому и получения образования. В 1985-м эта деятельность отнимала 43,6 часа в неделю; в 2005-м — 48,6 часа. Три четверти работников Нидерландов страдают от нехватки времени, четверть обычно работает сверхурочно, а у каждого восьмого проявляются симптомы выгорания.
Это вредно для здоровья
По мнению ученых из Австралии, мужчина может работать без вреда для здоровья не более 47 часов в неделю, а женщина — не более 34. Дело в том, что женщины тратят на домашние дела гораздо больше времени, чем мужчины.
При этом исследователи считают, что рабочая неделя не должна превышать 39 часов. Если систематически увеличивать рабочее время, то это может сказаться на психическом и физическом здоровье, поскольку в таком случае человек не сможет уделять достаточно внимания вопросам питания и гигиены.
Ученые из Канады выяснили, что у людей, работающих 40 часов в неделю, риск гипертонии на 50 % выше, чем у тех, кто работает не более 35 часов.
Наш мозг не может заниматься тяжелым мыслительным трудом 8 часов подряд
Рабочие Генри Форда работали на конвейере, это был механический труд, не требующий больших интеллектуальных затрат. В наши дни ситуация иная: труд стал гораздо более творческим, а при высокой интеллектуальной нагрузке сложно оставаться эффективным все 8 часов. Представители многих профессий, включая спортсменов, писателей и музыкантов, способны концентрироваться на улучшении своих навыков не более 4–5 часов в день.
За 8 часов напряженной работы мозга и постоянного принятия решений истощаются и запасы силы воли. Рой Баумайстер в своем исследовании показал, что заключенные, слушания о досрочном освобождении из тюрьмы которых проходили до обеда, гораздо чаще получали положительное решение по сравнению с теми, чьи слушания проходили после обеда. Дело в том, что ко второй половине дня судьи успевали вынести слишком много вердиктов, они уставали, и их способность принимать решения ослабевала.
Работать много — не значит продуктивно
В 1930 году, во время Великой депрессии, магнат У. К. Келлог решил ввести на своей фабрике 6-часовой рабочий день. В итоге производительность его работников заметно повысилась, а число несчастных случаев сократилось на 41 %.
В начале 1970-х годов в Британии инфляция достигла рекордных высот, и премьер-министр Эдвард Хит ввел 3-дневную рабочую неделю. В правительстве ждали, что сокращение производства составит не менее 40 %, однако фактическое падение составило не более 20 или даже около 10 %. Производительность труда рабочих в тот период выросла.
У всех людей разные биоритмы
Ученые доказали, что совы и жаворонки действительно существуют. У кого-то в 8–9 утра свежая голова и пик продуктивности приходится на первую половину дня. Другим очень тяжело просыпаться рано утром, зато к вечеру они способны горы свернуть.
Но концепция 8-часового рабочего дня совершенно не считается с совами: им приходится либо искать работу с комфортным графиком (а это довольно тяжело), либо каждый день загонять свой организм в стрессовое состояние. Возможно, именно поэтому многих сотрудников считают ленивыми и ни на что не способными.
8-часовое сидение в офисе убивает творческий процесс
В современной экономике на первое место выходят творчество и инновации. Согласитесь, вряд ли человеку, который в своей жизни видит только компьютер и дорогу из дома в офис и обратно, придет в голову гениальная идея. Обычно они приходят в нерабочие часы, когда наш мозг не перенапряжен потоком информации: во время пеших прогулок, занятий спортом, общения с друзьями или мытья в душе.
Офисы становятся не нужны
Удаленная работа становится все популярнее, ведь современные технологии позволяют зарабатывать, находясь при этом где угодно. Работодателю это выгодно, потому что он экономит на аренде офиса, а сотруднику — потому что он имеет больше свободы и времени для общения с близкими.
Многие крупные компании уже готовы предоставлять сотрудникам комфортные для них условия труда. Например, сотрудникам Google и Intel разрешают приходить на работу в любое удобное для них время, даже ночью.
На удаленке за вами проследить довольно сложно, поэтому платить вам будут не за трудодни и трудочасы, а за результат. И тут скрывается подвох: из-за отсутствия контроля продуктивность может упасть, и рабочий день станет даже длиннее стандартных 8 часов. Но это уже вопрос самоконтроля.
А вы бы хотели работать на удаленке с гибким графиком? Или в офисе на стандартной пятидневке вы чувствуете себя комфортнее?