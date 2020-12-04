7 причин того, что в наши дни схема 8-часового рабочего дня безнадежно устарела

Казалось бы, идеальное соотношение, но сейчас все чаще говорят о том, что оно устарело и подход к труду надо менять. AdMe.ru решил разобраться почему.

8-часовой рабочий день придумали более 100 лет назад, когда были совсем другие реалии

Первым подобное сделал собственник завода Carl Zeiss Эрнст Карл Аббе — в 1888 году, и тогда это было по-настоящему революционным шагом. Позднее к нему присоединились другие бизнесмены, в том числе Генри Форд. Рабочие вздохнули с облегчением: они приходили домой, и у них было время и отдохнуть, и пообщаться с семьей. Но сейчас многие работающие на пятидневке жалуются, что у них не хватает времени ни на что. Почему так получилось?

Во-первых, более 100 лет назад большинство людей не тратили время на поездку до работы, ведь естественным образом вокруг предприятия возникали поселения, которые были довольно небольшими, и работа оказывалась для сотрудников в транспортной доступности. Для приезжих работников некоторые предприятия выделяли жилье в таких поселках (койку, комнату, а иногда и дом с огородом). Другим приходилось снимать.

В наши дни жители крупных городов только на то, чтобы добраться до своего офиса, зачастую тратят 1,5–2 часа и столько же на обратный путь. В итоге к 8 рабочим часам и часовому обеду добавляется еще 3–4 часа, и получается, что половина времени, предназначенного на отдых, попросту сгорает.

Во-вторых, в конце XIX — начале XX века большинство женщин не работали и занимались домашним хозяйством. Когда муж приходил со смены домой, ему не приходилось заниматься готовкой и проверкой домашнего задания у ребенка.

Со временем, когда все больше женщин оказывались вовлеченными в трудовую деятельность, чиновники даже пытались компенсировать их отсутствие в течение всего дня и создавали фабрики-кухни, которые были призваны кормить рабочих. Правда, они просуществовали недолго.

Сейчас, как правило, в семье работают оба взрослых, и неоплачиваемый труд в виде хлопот по дому в лучшем случае распределяется между ними, а в худшем ложится на плечи супруги. В этой ситуации у женщины вообще не остается времени на отдых.

Даже граждане Нидерландов, страны с самой короткой рабочей неделей в мире (менее 30 часов), чувствуют возрастающую с 1980-х годов нехватку времени из-за переработки, забот по дому и получения образования. В 1985-м эта деятельность отнимала 43,6 часа в неделю; в 2005-м — 48,6 часа. Три четверти работников Нидерландов страдают от нехватки времени, четверть обычно работает сверхурочно, а у каждого восьмого проявляются симптомы выгорания.