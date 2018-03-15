7 причин, почему в современном мире звонить по телефону — это грубо

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«Звонок по телефону как вербальная коммуникация может вызывать напряжение у человека любого возраста — я, например, всеми силами их избегаю, предпочитаю общаться через переписку. В некоторых случаях это доставляет неудобство — например, когда ищешь работу, а работодатель оставляет для связи телефон. Честно признаюсь, иногда я пропускала какие-то предложения, потому что не могла заставить себя позвонить.» Участник «клуба телефонофобов» портала The Question

Это не просто телефонофобия (боязнь звонков) одного человека, а, вероятно, уже и целого поколения. Дело в том, что в современном мире, где звонок становится всего лишь одной из нечасто используемых функций смартфона, звонить по телефону постепенно становится невежливым. Да, вы верно прочитали — невежливым. И мы в AdMe.ru, опираясь на крик души журналиста The Verge Томаса Рикера и добавив к нему различные аргументы интернет-пользователей, объясним, откуда и почему возникла такая теория. Предупреждение! Статья не касается срочных деловых звонков и звонков с шокирующими сообщениями вроде рождения собственного ребенка.

7. Звонок отнимает свободу выбора

Как сказал вице-президент одной крупной компании по онлайн-консультациям: «Для многих людей разговор по телефону — это особенно сложный вид общения. Нужно быстро все обдумывать и сразу реагировать на слова собеседника». Это и является первой причиной негативного восприятия звонков нынешним поколением: собеседник лишается свободы выбора. В век, когда человеку можно написать и дать ему возможность все обдумать, лучше делать именно так, нежели требовать от него мгновенной реакции. А вдруг человек вообще не хочет отвечать? Но экран телефона непременно отобразит пропущенный звонок — следовательно, игнорирование столь настойчивых мер связи будет просто-напросто грубостью. Переписка же решает и эту проблему, ведь она не принуждает отвечать сию секунду.

6. Ненадежность устных переговоров

Если некто что-то пообещал вам по телефону, вы никогда не сможете доказать факт самого обещания, если человек его не выполнит. И в этом случае предпочтительность переписки снова налицо: любые слова можно подтвердить, ведь они записаны.

5. Несрочные дела могут подождать

Предыдущие поколения привыкли обсуждать по телефону даже мельчайшие детали. Оно и понятно, ведь телеграммы, письма и почтовые голуби добирались до людей значительно дольше. Но нынешнее поколение считает, что отвлекать человека от жизни громогласным, не вовремя прозвучавшим звонком ради маленького вопроса — это грубо: можно же написать! Ведь скорость интернета все же отличается от скорости голубиной почты. Сообщение адресат получит мгновенно, а ответит тогда, когда у него будет время на подобные несрочные дела.

4. Текст — оружие интровертов

Если вы экстраверт, можете недовольно воскликнуть и энергично проскроллить страницу к следующему пункту. Интроверты же согласятся, что в тексте никто не может вас перекрикивать, перебивать или эмоционально манипулировать вами. В тексте все равны. К тому же посредством текста можно легко формулировать цельные мысли и подбирать подходящие фразы, не коря потом себя целый месяц за то, что вам не хватило духу, скорости или фантазии правильно ответить оппоненту.

3. Не хочется застать собеседника в неудобном месте

Ваш телефон просто надрывается, когда вы за рулем, в метро, на шумной улице, в клубе, на работе или в компании, где этот звонок никто не должен слышать, — знакомая ситуация? По закону жанра, после ваших неимоверных усилий в попытках найти тихое местечко, вы услышите на другом конце провода просто новость о том, что какая-нибудь Кардашьян родила очередного ребенка. С сообщениями таких неудобств нет.

2. В письме можно позволить себе то, на что сложно решиться в разговоре

Письмо раскрепощает: гораздо легче пригласить на свидание девушку, написав ей сообщение в соцсети, особенно если не хватает духу в реальной жизни. А еще с помощью письма легче просить прощения, раскрывать свои чувства, признаваться в чем-либо или даже унижать человека. Ну или просто писать гадостные комментарии.

1. Не хочется тратить время впустую

«Алло, привет, не отвлекаю? Тебе удобно сейчас говорить? Ты можешь уделить мне немного времени? Ты вообще сейчас занят? Я всего на минуту. Все-таки отвлекаю, да?» — таким образом первые 10 минут телефонного разговора могут уйти на объяснение того, что время у вас все же есть и вы готовы выслушать собеседника. Поэтому лучше запомнить простое правило: сообщения — для фактов, телефон — для эмоций.

И последнее Подытожим написанное мнением того же Томаса Рикера: он считает, что подобные «телефонозаменительные» правила — неизбежный этикет будущего, который сейчас только начинает зарождаться в обществе. Но при этом журналист добавляет: «Не поймите меня неправильно: разговор все еще ВАЖЕН. Я не хотел бы узнать о значимом событии в жизни близкого друга через СМС».

Признайтесь, вам нравится такое будущее? Вы бы поддержали эти правила?