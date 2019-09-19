7 причин, по которым мужчины встречаются с одними, а женятся на других

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Каждый в жизни становился свидетелем ситуации, когда после продолжительных отношений пара распадалась, а затем мужчина делал предложение «первой встречной». Такое поведение удивляет и вызывает вполне закономерный вопрос: почему одна женщина не получает заветное кольцо даже спустя годы, проведенные вместе, в то время как другая обретает статус невесты буквально на следующий день после знакомства?

Мы в AdMe.ru попробовали постичь мужскую логику и разобраться в вопросе, который мучит уже не одно поколение женщин по всему миру.

1. Подходящей женщины не существует. Главное — оказаться в нужное время рядом с мужчиной

В одной из социальных сетей было опубликовано мнение, что мужчины женятся не в тот момент, когда встречают «любовь всей жизни», а когда готовы к созданию семьи. Пользовательницу твиттера заинтересовала данная теория, и она попросила представителей сильного пола ее прокомментировать. И почти единогласно джентльмены в сети признались в том, что у каждого были отношения, о разрыве которых они жалеют, но это не помешало им заключить брак, когда рядом оказалась подходящая кандидатура на роль жены. Есть еще одна популярная ситуация, которая подталкивает к женитьбе: если женщина, которую пытался добиться мужчина, выходит замуж за другого. В этом случае шансов больше не остается, и если одиночество становится невыносимым, то неудачливый жених выбирает уже из доступных вариантов. Получается, что мужчины не ждут встречи с «той самой» и предложение руки и сердца получит та девушка, которая окажется в нужное время рядом с человеком, психологически созревшим для брака. Наилучшим возрастом для создания семьи ученые назвали промежуток от 28 до 32 лет. После этой черты шансы на то, что мужчина захочет жениться начнут снижаться, а после 42 лет сходят на нет.

2. На физическом влечении семью не построить

Исследования показали, что счастливее те пары, в которых женщина привлекательнее своего спутника. Но, как отметил Джон Т. Моллой, автор книги «Почему мужчины на одних женщинах женятся, а на других нет», важно, чтобы внешний вид избранницы не был вульгарным. Джон попросил более 3 500 мужчин описать своих невест, и только 20 % женихов использовали прилагательные, которые касались внешности («роскошная», «привлекательная», «сексуальная»), остальные 80 % говорили о чертах характера и личности. Мужчины отмечали, что ухоженность является важным пунктом при выборе избранницы, но ее внешний вид не должен быть вызывающим. Самым популярным мнением было таким: женщина должна выглядеть так, чтобы с ней было не стыдно появиться в любом месте.

3. Мнение друзей и родителей может повлиять на решение жениться

Даже если мужчина выглядит очень независимым, то на выбор избранницы прямо или косвенно повлияет мнение близких ему людей. Так, друзья играют важную роль на этапе знакомства, и их мнение может ускорить процесс влюбленности в девушку, а одобрение родителей может стать решающим для предложения руки и сердца. Стоит ли говорить о том, что нередки случаи, когда образ невестки в фантазиях родителей не совпадет с той девушкой, которую приводит в дом их сын?

4. Мужчина уверен, что женщину все устраивает

А если точнее, то это женщины делают вид, что все в порядке и они «не хотят» замуж. Если это действительно так, то хорошо, а если нет, то избранник никогда не догадается, что от него ждут какого-то шага, потому что мужчины плохо «читают между строк», зато хорошо делают выводы. Поэтому, когда в какой-то момент терпение девушки лопнет, она соберет свои вещи и уйдет, мужчина проанализирует ситуацию и, встретив другую, которая не побоится внести ясность в отношения, тянуть не станет и предложит ей пожениться, чтобы она не ушла, как предыдущая. Психологи утверждают, что у пар без конфликтов в самом начале отношений нет будущего и нужно перестать стесняться открыто выражать свое мнение. Именно те женщины, которые предпочитают замалчивать свои желания, остаются без обручального кольца. 73 % будущих жен признались, что упорно «давили» на мужчину и настаивали на браке, а не ждали, когда их возлюбленный сам предложит отправиться в ЗАГС.

5. Сожительство уменьшает вероятность отправиться под венец в 2 раза

Психологи предупреждают женщин о том, что они должны с особой осторожностью относиться к идее совместного проживания вне брака. Большинство мужчин предлагают руку и сердце спустя 22 месяца после начала романа, дальше шанс начинает снижаться на 20 %, спустя 3 года эта цифра возрастет до 50 %, а через 7 лет отношений вероятность того, что вы поженитесь, равняется нулю. И не стоит забывать про разницу восприятий: женщины считают, что совместное проживание — первый шаг на пути к браку, а мужчина, наоборот, «забывает» о необходимости зарегистрировать отношения и считает, что у них «уже семья».

6. Женщина удобна для данного периода времени, но не для будущего

Бывает и так, что мужчина хочет жениться, но только когда достигнет определенных высот: его повысят на работе, он купит квартиру, загородный домик и так далее. Ему не хочется оставаться одному в этот не самый простой период времени на пути к целям, поэтому он ищет женщину, которая его поддержит. Но это только на время. «Удобная» женщина, безо высоких требований и готовая всегда пойти на уступки, — не для жизни, о которой он мечтает. Она не вызывает азарта, желания испытать себя, и от таких милых барышень не возникает зависимость, которая бывает от стервозных дам. И если мужчина становится успешным, то ему хочется оставаться в тонусе, а для такой ситуации нужна та, кто будет постоянно подстегивать и бросать вызов, заставляя делать и достигать большего как для себя, так и для нее.

7. Не все отношения должны заканчиваться свадьбой

С самого детства девочку приучают к мысли, что любой мальчик, который уделяет ей внимание, автоматически становится ее «женихом». Часто родственники подшучивают на эту тему и спрашивают, когда они уже погуляют на ее свадьбе. Но с каждым годом этот вопрос становится все серьезнее. И девочка вырастает с установкой: если отношения длительные, то финал у них может быть только один — создание семьи. Только вот у мужчин такой стереотип существует редко, отчего и возникает непонимание между полами. Безусловно, бывает жаль потраченного времени и даже можно попробовать удержать человека, но тогда придется жить с осознанием, что он рядом с вами не по собственному желанию. Стоит помнить, что мужчине сложно отказываться от своей цели и если он уверен в своем выборе, то вряд ли станет тянуть время и избегать серьезных разговоров. Не бывает убежденных холостяков (правда, Джордж Клуни?) — бывают женщины, на которых мужчины не хотят жениться, но не решаются произнести это вслух.