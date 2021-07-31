7 особенностей жизни немцев, узнав о которых вы скажете: «Нам бы тоже такие не помешали»

В большинстве стран помимо традиционных законов есть негласные правила поведения, которые иностранцам кажутся диковинными. И Германия не исключение. Здесь также существуют особенности жизни, которые для местных являются рутиной, а для туристов и эмигрантов — тем, к чему нужно привыкнуть.

AdMe.ru изучил блоги и немецкие законы и теперь точно знает, к чему нужно быть готовым, когда настанет время посетить страну Октоберфеста.

Тут не принято ходить дома босиком

Вне зависимости от температуры на улице немцы по дому всегда ходят в обуви. Это могут быть стандартные тапочки или же специально купленная пара кроссовок или туфель. В этой привычке нет ничего романтичного: немцы вынужденно обуваются, потому что в домах всегда очень холодный пол. Настолько, что можно случайно заболеть. Поэтому не отказывайтесь от тапочек, когда вам их предлагают.

Это негласное правило распространяется иногда и на те случаи, когда ноги земли не касаются. Например, однажды молодые родители услышали, как, глядя на их детей, сидевших в коляске без обуви, прохожий удивился: «Что? Без обуви?» При этом температура на улице была +37 °С.

Администрация может отказаться регистрировать ребенка, если родители придумали ему странное имя

Чтобы зарегистрировать ребенка, родители подают заявление в местный регистрационный офис Standesamt с указанием выбранного имени. Если вариант родителей звучит странно, является фамилией или названием продукта, то заявление могут отклонить. А так как повторная подача заявки — дорогостоящая процедура, немцы предпочитают давать своим детям традиционные имена.

Мыть машину у дома нельзя

В большинстве регионов Германии запрещено мыть машину в необорудованных местах. Связано это с тем, что грязная вода попадает в грунт и негативно влияет на природу. Именно поэтому в стране распространены автомойки самообслуживания. Используемая там вода не попадает в грунт: ее собирают, фильтруют и даже восстанавливают для повторного использования.

Бросаются во все тяжкие, когда начинается сезон овощей

С наступлением осени и появлением на рынках овощей немцы принимаются добавлять их во все блюда, которые готовят. А еще они устраивают специальные праздники отдельных овощей. Например, мероприятие Kohlfahrt («капустная поездка») предполагает прогулку по сельской местности, игры, совместную трапезу и танцы.

На автобане нельзя съезжать на обочину и допускать, чтобы заканчивалось топливо

Автобаны — это настоящая достопримечательность Германии. На этой скоростной магистрали нет ограничений максимальной скорости. Однако на трассу не должны выезжать мопеды, велосипеды и другие транспортные средства, которые не могут разогнаться быстрее 60 км/ч. Помимо этого на автобане запрещены любые остановки, не связанные с поломкой автомобиля. Отсюда следует запрет на пустой бензобак: если топливо неожиданно закончится, то автомобиль помешает другим участникам движения. Остановиться или заправиться можно каждые 40–60 км.

На даче нельзя проводить много времени

Немецкие дачники состоят в садоводческом товариществе, устанавливающем особые правила на участках. «Дворцы» и «замки» здесь строить нельзя: дачный домик должен быть скромным по площади — 24 м2. В домике есть все необходимое для человека, однако он обустроен так, чтобы в нем никто не мог оставаться надолго. Все дело в отсутствии противопожарной системы, из-за этого в случае чего нельзя будет оказать своевременную помощь. В целях безопасности запрещено находиться на даче после 22–23 часов.

Средний размер участка — 3 сотки, треть которых отводится под фрукты и ягоды, треть — под овощи, остальное занимает зона отдыха. Причем вырастить высокие деревья, вырыть бассейн, построить баню и посадить целое поле картошки никто не разрешит. Даже для того, чтобы поставить гриль, придется договариваться с соседями. Нарушителей этих многочисленных правил выгоняют из товарищества без сожаления.

За оскорбление можно получить приличный штраф

Наказание за оскорбление закреплено в Уголовном кодексе страны. В зависимости от вида нарушения это может быть штраф или лишение свободы сроком до 1 года. Штраф могут выписать за различные уничижительные жесты и высказывания. Например, если показать человеку язык, то нужно готовить € 150, а если покрутить у виска — € 750. Сумма взыскания может достигать € 4 000.