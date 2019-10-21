7 правил этикета, которые устарели еще в прошлом веке. А мы их до сих пор соблюдаем

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Одним из первых произведений, посвященных этикету, считается древнеегипетское литературное сочинение «Поучение Кагемни», написанное более чем за 2 000 лет до нашей эры в форме рекомендаций старшего поколения молодому о том, как правильно вести себя в обществе. Однако правила этикета — вещь динамичная и постоянно меняющаяся, и то, что было нормой еще десяток лет назад, сегодня безнадежно устарело.

AdMe.ru решил разобраться с нормами современного этикета, чтобы понять, какие из них нужно оставить в прошлом.

Не пожимать руку женщине

Еще совсем недавно правила делового этикета запрещали мужчине первому протягивать женщине ладонь для рукопожатия. Однако сегодняшние нормы гласят, что подавать руку может каждая из сторон, вне зависимости от пола. Более того, сегодня женщина обязана вставать, когда ее с кем-то знакомят, тогда как буквально несколько лет назад она могла позволить себе поздороваться сидя.

Строго придерживаться формального тона в деловой переписке

До недавнего времени правила деловой переписки обязывали начинать письмо с фразы «Уважаемый (имя человека)». Однако сегодня тон может быть менее официальным. Так, одно из проведенных исследований показало, что электронные послания, которые начинались со слова «привет», получали гораздо более быстрый отклик, чем начинающиеся более формальной конструкцией. Кроме того, в последующих письмах приветствия все чаще опускаются. Но одно остается неизменным: грамматические и стилистические ошибки недопустимы.

Мужчина должен идти слева от женщины

Это, пожалуй, одна из самых старых норм этикета, которая дошла до нас еще со времен рыцарей. Дело в том, что средневековые джентльмены просто вынуждены были идти по левую руку от женщины, чтобы не повредить ее мечом, который крепился к доспехам с левой стороны. Современные же мужчины подобное оружие не носят, поэтому и правил, диктующих положение в пространстве, больше не требуется.

Женщина не должна придерживать дверь для мужчины

Правило, которое действовало довольно долгое время, гласило, что если мужчина и женщина подошли к двери одновременно, то именно мужчина обязан открыть ее и пропустить даму. Сегодня же открывать дверь и проходить сначала должен тот, кто первым к ней подошел, вне зависимости от пола. Кроме того, придерживать дверь для человека, идущего следом, полагается не только мужчинам, но и женщинам.

Убирать локти со стола

А вот здесь не все однозначно. Мало кто знает, что правило не держать локти на столе, с которым каждый из нас знаком с детства, касается только тех людей, которые едят. То есть если вы уже поели и просто сидите и беседуете, вы имеете полное право поставить локти на стол. И все же одно но существует: вы должны убедиться, что никому не будете мешать и ненароком не вторгнетесь в чужое личное пространство.

Мужчина обязан снимать головной убор в помещении

Если раньше правило было очень строгим и мужчинам надлежало снимать головной убор в любом случае, то сейчас оно стало немного мягче. Так, можно остаться в шапке, шляпе или бейсболке в лифте, на спортивном мероприятии, в общественном здании (например, на почте) и городском транспорте. Кстати, есть случаи, когда и женщины обязаны снимать головной убор, даже самый модный, если это мешает кому-то смотреть фильм или спектакль и, само собой, в офисе во время работы.

Пить алкоголь после произнесения тоста

Вы не обязаны пить алкогольный напиток после того, как кто-то произнес тост. Достаточно поднять то, что у вас уже есть в стакане или бокале, будь то вода или сок. Более того, если у вас в руке ничего нет, вы можете просто сделать жест, будто поднимаете бокал. Правило это действует даже в том случае, когда тост посвящен вам.

А как по-вашему, какие правила этикета нужно оставить в прошлом?