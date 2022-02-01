7 мифов о жизни гладиаторов, которые мы помним еще со школьных уроков истории. Вот только правдой там и не пахнет

С образом жизни брутальных гладиаторов многие из нас знакомы благодаря фильмам, однако популярные блокбастеры буквально кишат ошибками и ляпами. Да и на школьных уроках истории нам рассказали не всю правду.

Мы в AdMe.ru решили развенчать 7 распространенных мифов о загадочных героях Древнего Рима — гладиаторах.

Миф № 1. Гладиаторы принадлежали к низшему классу

Несмотря на современные представления о гладиаторах, «работать» на арене Колизея было престижно среди всех слоев населения античного мира. Популярность бойцов была сравнима с популярностью современных кинозвезд и спортсменов. Вдохновляясь успехами гладиаторов на арене, публика становилась буквально одержимой своими героями. Доходило до того, что на некоторых играх женщины платили большие деньги за бутылочки с потом любимых гладиаторов.

Миф № 2. Единственной задачей бойца было драться на арене

Несмотря на то что гладиаторам действительно приходилось сражаться на арене, им было необходимо еще и как следует прокачивать свои навыки актерского мастерства. Чтобы продлить бои и сделать их более зрелищными, организаторам и самим гладиаторам порой приходилось применять в бою хореографические элементы и театральный реквизит.

Миф № 3. Гладиаторские бои были придуманы для развлечения публики

Исторические записи указывают, что бои гладиаторов изначально не были средством для развлечения публики. Первые бои рабов устраивали на похоронах знати и высших слоев общества, но после того, как сражения стали привлекать к себе все больше внимания, битвы гладиаторов перекочевали на арены античного мира.

Миф № 4. Сражения велись только на песчаных аренах

Декорации, схожие с театральными, были распространены и на античных гладиаторских боях. Часто для создания экзотичной атмосферы на арене использовались бутафорские деревья и камни, а сами гладиаторы выходили на поле боя с опасными дикими животными — львами, тиграми и медведями.

Миф № 5. Среди бойцов не было женщин

Бешеная популярность гладиаторов побуждала выходить на арену не только мужчин, но и женщин. Женщины-гладиаторы носили минимум одежды, боролись с животными и низкорослыми мужчинами. Из-за этого они потом не могли завести семью и вынуждены были вести мужской образ жизни.

Миф № 6. В бою не могло быть двух победителей

Хотя часто в финале гладиаторского боя подразумевался лишь один победитель, история знает прецеденты, когда в конечном итоге чемпионами становились оба противника. В одном из самых известных боев гладиаторы сражались несколько часов, а затем сдались друг другу. Увидев такое, император объявил обоих победителями и даже даровал им свободу.

Миф № 7. Бойцы сражались до самой старости

Хотя в ряды гладиаторов часто попадали рабы и военнопленные, даже они не были обязаны сражаться на потеху публике до самой старости. Вдоволь насладившись славой и деньгами, бойцы Колизея могли закончить свою карьеру спустя 5 лет после начала своих выступлений. Более того, у них была возможность зарабатывать на обучении новых бойцов. Самые предприимчивые шли еще дальше и строили карьеру в качестве телохранителей знати.