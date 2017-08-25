7 ошибок в макияже, которые только испортят естественную красоту

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Косметика — сила, способная кардинально преобразить облик женщины. Мейкап — это возможность экспериментировать, играть с образом и стилем и повышать самооценку — если пользоваться им грамотно. В противном случае эксперименты могут закончиться плачевно: добавить десяток лет к возрасту, сделать взгляд потухшим... AdMe.ru составил обзор самых досадных ошибок в макияже и способов, как их исправить.

Густое прорисовывание бровей и выраженный угол у переносицы

Плотно прокрашенные брови с четким контуром делают верхнюю часть лица грузной, а взгляд — тяжелым и нахмуренным, уверены бьюти-блогеры. Основной пигмент нужно наносить на среднюю часть брови и ее «хвостик», а до переносицы почти не нужно доводить цвет.

Подводка нижнего века

Подведенное нижнее веко — гарантия того, что глаза будут казаться уже, а взгляд — тяжелее. Правильное решение — подвести слизистую белым карандашом и еле заметно подкрасить нижние ресницы, как показывают тут.

«Лохматые» ресницы

Такой эффект можно получить, если переборщить с тушью или просто использовать старую или некачественную косметику.

Жесткое скульптурирование

Частая ошибка в скульптурировании — не останавливаться до последнего и доводить темную линию скул почти до самых губ. О правилах скульптурирования смотрите здесь.

Перебор с тоном или пудрой

Пудра и тональник — вещи спасительные и необходимые. Если использовать их грамотно. Перебор в количестве или пренебрежение качеством средств может привести к грустным результатам. Если на фото слева кожа выглядит неестественно и неаккуратно из-за слишком плотного слоя пудры, то справа лицо светится свежестью и опрятно.

Слишком много акцентов

Яркие тени могут здорово смотреться на вечеринке, празднике или торжественном приеме. Но, для того чтобы не выглядеть вульгарно, решившись на яркие тени, весь остальной мейк нужно сделать приглушенным — как тут.

Неправильный тон