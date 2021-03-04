7 примеров элегантной французской экономии, которые у нас почему-то считаются неприличными

Мало кто назовет в числе национальных качеств французов склонность к экономии: Франция ассоциируется с красивой жизнью и умением получать от нее удовольствие. Но в действительности жители страны разумно распределяют траты и расставляют свои приоритеты.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие же принципы рационализма близки французам и что позволяет им экономить деньги, не снижая качества жизни. А в бонусе упомянули о том, как жители страны умеют держать свои жизненные силы в тонусе и соблюдают баланс работы и отдыха.

1. Предпочитают недорогие машины

Кроме того, что французы — поклонники автопрома своей страны, выпускающего Renault, Peugeot, Citroen, большинство предпочитают машины экономкласса или общественный транспорт. А если возникает потребность в дорогой машине, то редкий француз возьмет на нее огромный кредит. Скорее выберет выгодный лизинг или вообще откажется от покупки. Французские города не слишком удобны для автомобилистов: улочки узкие, то и дело возникает опасность поцарапать машину. Но к таким неприятностям местные жители относятся философски.

«Однажды в Париже я увидел, как паркуется девушка. Сначала она сдает назад и ударяет чужую машину, потом жмет на газ и бьет автомобиль спереди. И так до тех пор, пока у нее не появится достаточно места, чтобы поставить свое авто». © Karma9999 / Reddit

В последние годы во французских городах стали популярны велосипеды и электросамокаты, и часть жителей, особенно молодежь, пересела на них. Для этого мобильного транспорта уже вводят специальные правила, чтобы не создавать аварийных ситуаций, хотя поначалу передвижение на электросамокатах никак не регулировалось.

2. Не стыдятся покупать полуфабрикаты на обед и ужин

Французская кухня считается одной из самых вкусных и изысканных в мире. Но вместе с тем французы довольно просто относятся к повседневной еде. Это не значит, что они используют некачественные продукты. Однако не пренебрегают полуфабрикатами и не считают чем-то зазорным заказать пиццу или заварить суп из пакета. В стране есть очень популярная сеть магазинов Picard, где продаются только замороженные полуфабрикаты. В ассортименте значатся очень разные блюда. Объединяет их одно: для приготовления их нужно просто разогреть.

Например, здесь можно взять овощи, фрукты, закуски и салаты, основные блюда, хлеб и выпечку, десерты и мороженое, всевозможные соусы. Есть секция органических продуктов, специальный отдел еды для детей.

3. Долго пользуются вещами и не гонятся за модой

Престижность вещей мало значит для французов, они скорее предпочтут практичность. К тому же считается дурным тоном обсуждать стоимость товаров и демонстрировать свое благосостояние даже в кругу близких знакомых. Французы считают нормой, например, использовать старые телефоны и не менять их на новые модели. Более того, слишком дорогие покупки могут даже вызвать насмешки друзей: вам обязательно напомнят, что вы попались на удочку навязчивой рекламы. То же касается дорогой одежды и аксессуаров, особенно если на этом делается особый акцент.

4. Экономят на коммунальных услугах

Коммунальные услуги во Франции обходятся в кругленькую сумму, поэтому тех, кто умеет экономить на них, считают рачительными хозяевами. На юге Франции в домах практически нет батарей: жители просто не считают нужным устанавливать отопительные приборы ради пары месяцев в году. В остальных районах страны нет централизованного отопления, поэтому плата за жилье зависит от привычек хозяев квартир. Например, можно запрограммировать включение батарей только на те часы, когда жильцам это крайне необходимо. К тому же у французов нет привычки осенью и зимой ходить по дому в легкой одежде. Теплые пижамы и домашние костюмы здесь очень популярны.

5. Любят копить деньги, но никогда о них не говорят

Создавать накопления — правило жизни, которого придерживаются даже молодые люди. Статистика отображает реальное положение дел, французы могут участвовать в опросах анонимно. А вот обсуждать размеры заработной платы или сбережений они ни за что не будут. Разговоры об этом, как и о стоимости вещей, считаются недопустимыми.

6. Считают, что лучше меньше, да лучше

Француженки слывут законодательницами моды, но в повседневной жизни одеваются максимально просто и неброско. Количеству одежды они предпочитают ее качество. Поэтому вам вряд ли попадется французская девушка, которая на распродаже наберет гору вещей. Мало того, по статистике, французы меньше всех в Европе тратятся на одежду. А почти 70 % жителей Франции заявили, что не интересуются модой.

7. Обожают барахолки и дают вещам вторую жизнь

Блошиные рынки и различные барахолки — яркие представители торговой жизни Франции. Жителям нравится, что там можно найти по-настоящему уникальные вещи. И если чего-то не хватает для интерьера, то французы скорее начнут с барахолки, чем с мебельных магазинов типа IKEA. Чаще всего на блошиных рынках французы предпочитают покупать мелочи для интерьера, антикварную мебель. На таких базарчиках можно и выгодно избавиться от ненужных вещей.

Бонус: уверены, что отдых помогает работе

Французов в целом сложно назвать трудоголиками: они предпочитают соблюдать меру в работе и умеют качественно отдыхать. Во Франции вы не найдете круглосуточных магазинов. В воскресенье город вообще замирает в ожидании понедельника. Существуют некоторые традиции, которые показывают, как важен отдых для местных жителей. В августе вся страна разъезжается на каникулы, и уже в конце июля французы откладывают все важные дела.

Если праздничный день приходится, скажем, на четверг или вторник, французы «прощают» себе выпадающий рабочий день между праздником и уик-эндом: берут в этот день отпуск за свой счет или договариваются с руководством.

На каникулы детей отпускают каждые 1,5–2 месяца. А многие начальные школы во Франции не работают по средам, и у младших школьников есть дополнительный выходной.