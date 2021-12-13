7 неоднозначных стандартов красоты прошлых эпох. К счастью, мы их уже не застали

Красота — понятие растяжимое, и если сегодня в моде пухлые губы и точеные скулы, то еще пару десятков лет назад стандарты идеальной внешности были совершенно иными. Так, все мы помним брови-ниточки — тренд, который повсеместно царствовал в начале 2000-х, — или губы «уточкой» — пережиток 2010-х.

Мы в AdMe.ru решили пойти еще дальше и примерили на современных звезд стандарты красоты былых эпох. Честно сказать, результат нас порядком ошарашил.

Древняя Греция: монобровь и губки бантиком

Причудливые стандарты красоты жителей Древней Греции вряд ли пришлись бы по вкусу современным фотографам. Лишний вес и отливающие рыжиной волосы местных красавиц уж слишком бы контрастировали с нынешними трендами. Главный же писк моды — монобровь — наверняка бы добавил изюминку этому и без того запоминающемуся образу.

Эталон мужской красоты древних греков несколько отличался от женского. Писаный красавец тех времен был обязан иметь полные губы, точеные скулы и блестящий загар.

Древняя Спарта: короткие волосы у женщин и длинные волосы у мужчин

Поклонники истории наверняка наслышаны о Елене Прекрасной — девушке, из-за красоты которой даже велись войны. Однако внешность этой героини сегодня вряд ли бы оценили наши современники. Лицо королев бронзового века было покрыто татуировками в виде красных солнц, а их волосы обычно коротко состригались.

Мужчинам было проще: они носили длинные шевелюры и для красоты делали себе разнообразные укладки.

Древний Египет: подводка для глаз и парики с косами

Женщины того времени должны были иметь черные волосы, стройную фигуру и узкие бедра. И если стройную фигуру можно было получить путем упорных тренировок, то проблему иссиня-черных волос модницы решали кардинально: они сбривали собственные волосы и надевали длинные парики, заплетенные в косы. Помимо париков египтяне носили и макияж: они ежедневно пользовались специальной черной подводкой для глаз, которая одновременно служила защитой от палящего солнца.

Макияжем не брезговали и мужчины, которым порой для достижения идеального образа приходилось еще и сбривать всю растительность на лице.

Средние века: выбритый лоб у женщин и светлые волосы у мужчин

Вряд ли персонажи средневековых картин сегодня избирались бы королями и королевами красоты. Женщины того времени были бледными, активно красили щеки в розовый цвет и выбривали верхнюю часть лба по примеру самой королевы Елизаветы I.

У мужчин дела обстояли несколько иначе. Непременным атрибутом средневекового модника были длинные вьющиеся волосы. Шевелюра, кстати, еще и считалась показателем статуса кавалера: наличие длинных волос указывало на стремление к власти и влиянию.

Англия XVI века: кариес и гнилые зубы

Человечество долгое время вынуждено было обходиться без сахара. Возможно, так было даже лучше. Ведь когда в Средние века сладости наконец-то попали на столы знати, мода на сахар подпортила немало улыбок.

Находчивые короли и их приближенные унывать не стали — гнилые зубы или вовсе их отсутствие они ввели в моду, а кариес со временем стал ассоциироваться с богатством и благородным происхождением.

Эпоха Ренессанса: расширенные зрачки и огненные волосы

Опасная для здоровья белладонна не случайно стала так именоваться — с итальянского название растения переводится как «красивая женщина». А все потому, что в эпоху Ренессанса было модно использовать капли с белладонной для расширения зрачков.

Еще одним писком моды считались рыжие волосы, которые объявили символом любви, страсти и исключительной красоты. По этой причине художники эпохи Возрождения стали изображать на своих полотнах людей с ярко-рыжими шевелюрами.

XVIII век: истощенный и болезненный вид

Печальный и уставший взгляд, круги под глазами, бледность лица — главные модные тренды XVIII века. Модницам и модникам того времени уж очень приглянулся внешний вид больных туберкулезом, и такое веяние стало повальным.

Леди и джентльмены из высшего общества были обязаны демонстрировать свою болезненность, худобу и бледность. «В помощь» им шел даже уксус, который нередко попросту травил модников эпохи Просвещения.