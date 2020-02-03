7 неоднозначных причин, из-за которых миллениалы перестали гнаться за деньгами

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Миллениалы — представители поколения людей, родившихся в 90-e. Они готовы тратить на своего домашнего питомца больше денег, чем на собственное здоровье. Покупка новых вещей уже не радует их так, как их родителей, а счастье приносит что-то совсем другое.

AdMe.ru постарался выяснить, почему поколение Y ставит в приоритет впечатления, а не материальные блага, и на что оно тратит свой бюджет.

1. Они живут во времена мировых экономических кризисов

У миллениалов по сравнению с представителями поколения Х зарплаты значительно меньше. У них не такие большие накопления, а у большинства их и вовсе нет. Миллениалы массово обеднели и могут себе позволить не так много, как их родители. Из-за этого они научились тратить время разумнее, с пользой и зарабатывать только на необходимое.

2. Расходы связаны с желанием приобретать опыт

Для миллениалов важно быть активными и вести интересные аккаунты в соцсетях. Для их самооценки крайне важно демонстрировать свой образ жизни и фото путешествий в новые места. Окружающая среда диктует им такие правила. Для этих людей важна социальная валюта — знакомства, авторитет, связи. Кроме того, миллениалы, в отличие от представителей предыдущих поколений, делают свой выбор, основываясь на каком-либо посыле от компании-продавца. Часто они готовы заплатить больше за свою покупку, если знают, что часть денег, вырученных с продаж, фирма пожертвует на какое-то благое начинание. Для миллениала важны идея и стиль.

3. Представитель поколения Y часто не может позволить себе купить собственное жилье

У родителей миллениалов возможностей для приобретения квартиры было несравнимо больше. Не говоря уже о том, что нередко недвижимость распределялась на безвозмездной основе. Поэтому представители этого поколения продолжают жить с родителями или снимают жилье вместе с друзьями, будучи уже вполне взрослыми людьми.

4. Миллениалы реже вступают в брак и не стремятся заводить детей

Тем не менее большинство представителей поколения Y хотят иметь семью. Однако прежде им нужно достичь финансовой стабильности. То же и с продолжением рода. Дело не в том, что миллениалы не хотят растить детей. Просто мировой кризис отбил у них желание брать на себя значительные финансовые или жизненные обязательства.

5. Покупки больше не приносят радости

С появлением интернета каждый может посмотреть, как сделать практически любую вещь своими руками. Кроме того, миллениалы узнали о том, что за производством fast fashion стоит практически неоплачиваемый тяжелый труд детей и женщин в странах третьего мира. Соответственно, и тратиться поколение Y стало куда меньше. А торговые центры давно стали пространством, полным пресыщенности и скуки.

6. Изменилось отношение к собственной внешности

Выросшие во времена инстаграм-моделей миллениалы поняли, что натуральная красота куда важнее. Ведь харизма не измеряется слоями макияжа на лице. Очень много дорогих вещей продается с посланием «ведь ты этого достойна». Однако именно поколение Y решило, что оно достойно не только косметики за большие деньги, но и возможности выбора: работать целую неделю или нет ради покупки этой самой косметики.

7. Кардинально поменялось понятие счастья

Приоритеты современных молодых людей отличаются от приоритетов старших поколений. Миллениалов куда больше заботит, как и с кем хорошо проводить время и что для этого на самом деле нужно. Поэтому походы в дорогие клубы сменились встречами в кафе, а скинуться на подарок другу стало приятнее, чем купить что-нибудь себе.

Как думаете, миллениалы просто обладают недостаточной финансовой грамотностью или у них стоит поучиться тратить меньше и получать от жизни больше удовольствия?