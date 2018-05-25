7 неочевидных симптомов, говорящих о том, что у вас нарушено кровообращение

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Несбалансированное питание, сидячая работа и вредные привычки — все это может стать причиной плохого кровообращения. А между тем правильная циркуляция крови необходима нашему организму для роста клеток, питания органов кислородом и просто здорового внешнего вида. К сожалению, многие люди даже не догадываются, что в их теле нарушена циркуляция крови, поэтому не спешат устранять проблему.

Поэтому AdMe.ru узнал, по каким симптомам можно определить, что кровообращение в вашем организме нарушено.

1. Онемение и покалывание конечностей

Онемение и покалывание конечностей может быть вызвано разными причинами: травмами, тромбами, болезнями вен. Но все эти причины неразрывно связаны с нарушением кровообращения. К сожалению, при появлении такого симптома недостаточно просто разработать ногу или руку, чтобы прогнать неприятные ощущения, придется обратиться за помощью к врачу, чтобы устранить причину подобного состояния.

2. Изменение цвета кожи

Встревожиться стоит, если кожа на некоторых участках тела приняла бледно-желтый или голубоватый оттенок, отличающийся от общего тона. Это еще один признак плохой циркуляции крови, на который нельзя закрывать глаза.

3. Кратковременная и внезапная боль и слабость в мышцах

Особенно если это касается мышц ног. Медики называют этот симптом промежуточной хромотой (при нем человек действительно начинает прихрамывать, потому привычная походка вызывает болевые ощущения в ноге).

4. Холодные конечности

Здесь вспоминается романтичное утверждение о том, что у людей с холодными руками горячее сердце. Однако медики такого оптимизма не разделяют и утверждают, что, если конечности остаются холодными даже в жаркую погоду, это может быть связано с плохим кровообращением.

5. Изменение режима мочеиспускания

Если к почкам поступает недостаточное количество крови, вскоре режим мочеиспускания человека нарушается и позывы сходить в туалет возникают все реже. Здоровый человек, выпивающий в день около 2 литров воды, ходит в туалет 6–7 раз в сутки. В зависимости от состава и количества напитков допустимыми считаются также 4–10 раз. Но если при нормальном потреблении жидкости вы стали ходить в туалет меньше 3 раз в день, стоит забеспокоиться.

6. Проблемы с ногтями на ногах

Пожалуй, ни один человек без медицинского образования не связал бы эту причину с нарушением кровообращения. Однако медики утверждают, что именно недостаточный приток крови может стать причиной проблем с ногтями на ногах. Стоит отметить, что этот симптом наблюдается, даже если ногти на руках выглядят и растут как обычно.

7. Нарушения половой жизни

Так как чувство возбуждения появляется у человека благодаря притоку крови к половым органам, у мужчин и женщин с плохим кровообращением могут появиться проблемы в постели. Решать их нужно не с помощью таблеток, усиливающих либидо, а посредством изменения образа жизни с обязательным визитом к врачу.

Что делать?

Стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев неправильное кровообращение является следствием ошибок, которые мы совершаем каждый день. Чтобы не допустить проблему, нужно соблюдать несколько важных правил. Следить за рационом. Как минимум следует ограничить потребление трансжиров (содержатся в маргарине и маслах низкого качества, используемых для приготовления фастфуда). Такие жиры, по мнению медиков, могут привести не только к проблемам с кровообращением, но и к заболеваниям сердца.

Как минимум следует ограничить потребление трансжиров (содержатся в маргарине и маслах низкого качества, используемых для приготовления фастфуда). Такие жиры, по мнению медиков, могут привести не только к проблемам с кровообращением, но и к заболеваниям сердца. Заниматься спортом. По мнению специалистов, для здоровой циркуляции крови человеку необходимо либо тратить 150 минут в неделю на легкую аэробику, либо уделять 75 минут в неделю интенсивным упражнениям.

По мнению специалистов, для здоровой циркуляции крови человеку необходимо либо тратить 150 минут в неделю на легкую аэробику, либо уделять 75 минут в неделю интенсивным упражнениям. Принимать водные процедуры. Также хорошо сказываются на кровообращении горячие ванны (40–50 °С). Кроме того, как показали исследования, горячие ванны, принимаемые в течение 15 минут, улучшают функции сердца.

Также хорошо сказываются на кровообращении горячие ванны (40–50 °С). Кроме того, как показали исследования, горячие ванны, принимаемые в течение 15 минут, улучшают функции сердца. Бросить курить. По словам врачей, 30 % сердечно-сосудистых заболеваний связаны с курением. Токсичные вещества могут сузить и повредить сосуды, что станет причиной появления сгустков крови и нарушения ее циркуляции.

Алкоголь

По мнению медиков, употребление алкоголя во время проблем с кровообращением — спорный вопрос. С одной стороны, алкоголь мешает образованию бляшек в сосудах, с другой — увеличивает риск сердечной недостаточности. Однако все исследователи сходятся во мнении, что злоупотреблять алкоголем не стоит в любом случае.

Медицинская помощь

Если вы обнаружили у себя признаки нарушения кровообращения, нужно изменить свой образ жизни. Однако самостоятельно пытаться справиться с проблемой недостаточно, в любом случае потребуется помощь специалиста. Ведь нарушение кровообращения не появляется само по себе и часто связано с более серьезными проблемами в организме. Определить и устранить их без медицинской помощи невозможно.