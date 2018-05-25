7 неочевидных симптомов, говорящих о том, что у вас нарушено кровообращение
Несбалансированное питание, сидячая работа и вредные привычки — все это может стать причиной плохого кровообращения. А между тем правильная циркуляция крови необходима нашему организму для роста клеток, питания органов кислородом и просто здорового внешнего вида. К сожалению, многие люди даже не догадываются, что в их теле нарушена циркуляция крови, поэтому не спешат устранять проблему.
Поэтому AdMe.ru узнал, по каким симптомам можно определить, что кровообращение в вашем организме нарушено.
1. Онемение и покалывание конечностей
Онемение и покалывание конечностей может быть вызвано разными причинами: травмами, тромбами, болезнями вен. Но все эти причины неразрывно связаны с нарушением кровообращения.
К сожалению, при появлении такого симптома недостаточно просто разработать ногу или руку, чтобы прогнать неприятные ощущения, придется обратиться за помощью к врачу, чтобы устранить причину подобного состояния.
2. Изменение цвета кожи
Встревожиться стоит, если кожа на некоторых участках тела приняла бледно-желтый или голубоватый оттенок, отличающийся от общего тона. Это еще один признак плохой циркуляции крови, на который нельзя закрывать глаза.
3. Кратковременная и внезапная боль и слабость в мышцах
Особенно если это касается мышц ног. Медики называют этот симптом промежуточной хромотой (при нем человек действительно начинает прихрамывать, потому привычная походка вызывает болевые ощущения в ноге).
4. Холодные конечности
Здесь вспоминается романтичное утверждение о том, что у людей с холодными руками горячее сердце. Однако медики такого оптимизма не разделяют и утверждают, что, если конечности остаются холодными даже в жаркую погоду, это может быть связано с плохим кровообращением.
5. Изменение режима мочеиспускания
Если к почкам поступает недостаточное количество крови, вскоре режим мочеиспускания человека нарушается и позывы сходить в туалет возникают все реже.
Здоровый человек, выпивающий в день около 2 литров воды, ходит в туалет 6–7 раз в сутки. В зависимости от состава и количества напитков допустимыми считаются также 4–10 раз. Но если при нормальном потреблении жидкости вы стали ходить в туалет меньше 3 раз в день, стоит забеспокоиться.
6. Проблемы с ногтями на ногах
Пожалуй, ни один человек без медицинского образования не связал бы эту причину с нарушением кровообращения. Однако медики утверждают, что именно недостаточный приток крови может стать причиной проблем с ногтями на ногах.
Стоит отметить, что этот симптом наблюдается, даже если ногти на руках выглядят и растут как обычно.
7. Нарушения половой жизни
Так как чувство возбуждения появляется у человека благодаря притоку крови к половым органам, у мужчин и женщин с плохим кровообращением могут появиться проблемы в постели. Решать их нужно не с помощью таблеток, усиливающих либидо, а посредством изменения образа жизни с обязательным визитом к врачу.
Что делать?
Стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев неправильное кровообращение является следствием ошибок, которые мы совершаем каждый день. Чтобы не допустить проблему, нужно соблюдать несколько важных правил.
- Следить за рационом. Как минимум следует ограничить потребление трансжиров (содержатся в маргарине и маслах низкого качества, используемых для приготовления фастфуда). Такие жиры, по мнению медиков, могут привести не только к проблемам с кровообращением, но и к заболеваниям сердца.
- Заниматься спортом. По мнению специалистов, для здоровой циркуляции крови человеку необходимо либо тратить 150 минут в неделю на легкую аэробику, либо уделять 75 минут в неделю интенсивным упражнениям.
- Принимать водные процедуры. Также хорошо сказываются на кровообращении горячие ванны (40–50 °С). Кроме того, как показали исследования, горячие ванны, принимаемые в течение 15 минут, улучшают функции сердца.
- Бросить курить. По словам врачей, 30 % сердечно-сосудистых заболеваний связаны с курением. Токсичные вещества могут сузить и повредить сосуды, что станет причиной появления сгустков крови и нарушения ее циркуляции.
Алкоголь
По мнению медиков, употребление алкоголя во время проблем с кровообращением — спорный вопрос. С одной стороны, алкоголь мешает образованию бляшек в сосудах, с другой — увеличивает риск сердечной недостаточности.
Однако все исследователи сходятся во мнении, что злоупотреблять алкоголем не стоит в любом случае.
Медицинская помощь
Если вы обнаружили у себя признаки нарушения кровообращения, нужно изменить свой образ жизни. Однако самостоятельно пытаться справиться с проблемой недостаточно, в любом случае потребуется помощь специалиста.
Ведь нарушение кровообращения не появляется само по себе и часто связано с более серьезными проблемами в организме. Определить и устранить их без медицинской помощи невозможно.
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