7 методов уборки для тех, кто хочет делать это просто и эффективно

Уборка — рутинное дело, от результата которого у многих зависят настроение и продуктивность. Проводилось даже исследование, которое показало, что люди в захламленных комнатах испытывали больший стресс и утомляемость, чем те, у кого было чисто.

Мы в AdMe.ru за то, чтобы упрощать быт и делать жизнь комфортнее, поэтому отыскали методы, которые помогут наводить и поддерживать порядок в доме как можно более рационально. А еще в конце вас ждет бонус: как обустроить быт так, чтобы минимизировать захламление.

1. Метод трех кругов

Сначала все дела вносятся в три круга. Все дела выписываются на карточки, которые можно хранить в коробочке. В малом круге — обязательные ежедневные дела, в среднем — обязательные еженедельные, в большом — те, которые можно выполнять реже (сезонно).

Коробку с карточками лучше поделить на отделы. Первый отдел — «Сегодня». В него нужно помещать все карточки с делами, которые необходимо выполнить в течение дня. Следующими идут еженедельные дела, затем карточки с ежемесячными заданиями и наконец сезонные.

После того как выполнены дела из малого круга, назначенные на день, можно переходить к среднему, а потом — к большому.

Каждый день утром или накануне вечером вы комплектуете для себя набор карточек с заданиями, располагая их в разделе «Сегодня». В конце дня карточки с выполненными заданиями возвращаются на свои места (кроме ежедневных). Дальше используются следующие карточки.

2. Метод уборки буддистских монахов

Простая практика поможет не откладывать домашние дела на потом и снизить тревожность. Каждый день после утренней молитвы буддистские монахи в течение 20 минут занимаются уборкой. Одни подметают, другие моют посуду, третьи чистят окна. Ничего необычного, мы все так убираемся, но есть одно важное отличие. Когда отведенное время выходит, монахи останавливаются, даже если не доделали работу. Их цель не в том, чтобы устранить накопившиеся завалы или избавиться от бардака на кухонном столе. Они делают уборку ради самого процесса и относятся к нему как к виду медитации.

3. Принцип кайдзен

Принципы методики зародились на заводах Toyota, чтобы довести работу до совершенства, затратив минимум средств на организацию производства. Строится она на следующих правилах пяти «С»: 1 «С» — Сортировка. Делим вещи на нужные и не очень.

Делим вещи на нужные и не очень. 2 «С» — Соблюдение порядка или систематизация . Систематизируйте хранение вещей так, чтобы быстро их находить и не перерывать при этом полки.

3 «С» — Содержание в чистоте . Продумайте шаги, которые помогут каждый день содержать дом в порядке и упростить быт.

4 «С» — Стандартизация. Стандартизируйте систему поощрений: если кто-то предлагает что-то новое и упрощающее бытовые дела, применяйте это.

5 «С» — Совершенствование. Принципы системы должны войти в привычку, чтобы вам хотелось сделать дом лучше, а быт — проще при каждой уборке.

4. 20 минут в течение 30 дней

Хотите уделять уборке не более 20 минут в день? С этим методом вы сможете поддерживать чистоту и не копить беспорядок. На входе в квартиру выделите уголок для всего, что вы приносите в дом. Он должен быть небольшим, и разбирать его нужно чаще и раскладывать все по своим местам.

Мойте посуду сразу.

Стирайте понемногу каждый день, чтобы не увязнуть в миллионе полотенец и носков.

Можете петь сами, посвистывать себе мелодию под нос или включать музыку, пока убираете в доме, — это повысит вашу продуктивность.

Пользуйтесь таймером, чтобы случайно не удариться в трехчасовую уборку. Таким образом вы не будете тратить кучу времени и испытывать дискомфорт, если ваш внутренний перфекционист не дремлет.

5. Система ПАЗ (план атаки по зонам)

Условно поделите квартиру на зоны: зона № 1 — коридор, ванная и туалет, спальня;

зона № 2 — кухня, комната (например, детская);

зона № 3 — столовая, гостиная;

зона № 4 — другие помещения (кладовка, прачечная). На каждую зону нужно отводить минимум полчаса. Следует начинать в понедельник с первой зоны. Дальше на ваше усмотрение: во вторник можете сделать выходной или переходить ко второй зоне. В целом получается четыре дня, отведенных на уборку, и три свободных в неделю.

6. Уборка по методу горничных

Этот метод подойдет для тех, кто хочет сразу прибраться во всей квартире, а не растягивать уборку по дням. Самое важное в этой системе — порядок перемещения по комнате. Начинать нужно с дальнего угла и убирать все по часовой стрелке. Первое: выкидываем мусор, вытряхиваем покрывала, накидки.

Второе: пока оседает пыль, наносим химию на загрязненные поверхности.

Третье: перестилаем постель, пылесосим, вытираем пыль.

Труднодоступные места можно почистить с помощью зубной щетки и ватных палочек. Также важно, чтобы тряпки, которыми наводится чистота, были качественными и не нужно было вытирать после них по второму разу.

7. Уборка по принципам тайм-менеджмента

Уборка утомляет, вы начинаете попутно делать все подряд и от этого устаете еще больше? Тогда этот метод для вас. Начинайте уборку с самых трудозатратных участков, пока вы полны сил. Это туалет, ванная и кухня, дальше — все остальные комнаты. Не переключайте внимание. Протирайте сначала пыль, а только потом беритесь за что-то другое. Иначе вы устанете, а итогом станет то, что прибрано будет везде по чуть-чуть.

Делайте уборку сверху вниз и слева направо — так пыль и грязные капли не будут падать на чистые поверхности.

Бонус: как обустроить быт, чтобы было меньше беспорядка

Дом, в котором легко дышать

Автор этого подхода — популярный в Китае дизайнер интерьеров Лу Вей. Недавно она написала книгу, как же сделать хранение вещей удобным и не захламляющим пространство. Вот основные рекомендации: Места для хранения должны занимать минимум 12 % от площади жилья. Чем меньше квартира, тем больше места нужно выделить под хранение.

Чем меньше квартира, тем больше места нужно выделить под хранение. Сделайте встроенную систему хранения, а не отдельный шкаф, чтобы она на привлекала к себе внимание.

чтобы она на привлекала к себе внимание. 80 % ваших вещей должно быть скрыто от глаз, и только 20 % вещей акцентных могут оставаться на виду, чтобы пространство не казалось захламленным.

могут оставаться на виду, чтобы пространство не казалось захламленным. Используйте одинаковые контейнеры — они создают ощущение порядка . Контейнеры должны быть прямоугольные, штабелируемые, прозрачные и мультифункциональные.

. Контейнеры должны быть прямоугольные, штабелируемые, прозрачные и мультифункциональные. По максимуму используйте высоту. Вертикальное хранение помогает организовать удобное размещение гораздо большего количества вещей, чем горизонтальное.

Вертикальное хранение помогает организовать удобное размещение гораздо большего количества вещей, чем горизонтальное. Наклеивайте стикеры. В этом случае положить в контейнер что-то постороннее сложнее. Ну и домашние ничего не напутают.

В этом случае положить в контейнер что-то постороннее сложнее. Ну и домашние ничего не напутают. Для хранения воспоминаний заведите «капсулы времени» — коробки, в которые складываются все памятные вещички за год.

Японский способ: один человек — один чехол

Фумио Сасаки — ярый адепт минимализма. Он предлагает радикальный способ наведения порядка в квартире: просто не покупать вещи, которые можно не покупать. По его словам, если случится землетрясение, он может легко покинуть дом со всеми вещами, поскольку они помещаются в небольшой чехол. Эта теория — «имей столько, сколько унесешь» — популярна и на Западе. Знаковой почему-то является цифра 15 — столько должно быть у человека крупных вещей, не больше.

А какой метод ближе вам? Или, может, у вас есть свой собственный?